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DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret edip daha sonra TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşen DEM Parti heyetinin ikinci İmralı yolculuğunu 10 Ocak'ta yapması bekleniyor. Heyetin ikinci İmralı görüşmesinden önce, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

İmralı Adası'nda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti, Meclis turuna başladı. Ahmet Türk'ün de aralarında yer aldığı heyet önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

İMRALI'DA İKİNCİ GÖRÜŞME 1O OCAK'TA

İmralı'da Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmenin ne zaman olacağı da merak konusuydu. Kulislerde yer alan bilgilere göre, DEM Parti heyetinin siyasi partiler ve STK'lar ile görüşmelerini tamamlayıp 10 Ocak'ta İmralı'ya gitmesi bekleniyor. İmralı'daki ikinci görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, TBMM'deki ziyaret turunda da yer alan Ahmet Türk'ün olması bekleniyor.

DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek

DEMİRTAŞ'I DA ZİYARET EDECEKLER

Heyet, İmralı'dan önce sürpriz bir görüşme de gerçekleştirecek. Buna göre DEM Parti heyeti, Edirne Cezaevi'ndeki HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunacak.

DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıBaran Aral:

Kürt siyasetine yön verecek gerçek lider Selahattin Demirtaş'ın kendisidir

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

SEVIYORUZ SENI SELO BASKAN

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Haber YorumlarıBT Beats Official:

Süpriz bir isim ne la dizimi çekiyorlar

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Haber YorumlarıQuantum:

Önce saraya bi uğrayın. Yolunuzu gözlüyo yeni anayasa için. Çıkıştada bi megri megri söylersiniz artık eski günlerin hatırına

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Haber YorumlarıÖmer:

Terörislerle pazarlık peşindeler.

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Haber YorumlarıHamza Akbas:

En başından beri selo ile görüşmeleri lazımdı yanlış yaptılar ama erken fark ettiler

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Haber YorumlarıAli Baba:

Selo apo a evlatları

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Haber YorumlarıÖmer:

AKP'nin derdi, Dem milletvekillerinin oyunu alıp kendilerine gör yeni Anayasa yapmak. Dem'in derdide siyasi avantaj sağlamak. Bu demlenenlere bir ders vermek gerekiyor.

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Selahattin bavulunu toplamış yeter 10 yıldır yatıyor. 2028 cumhurbaşkanı alternatifi geliyor. Daha partiye falan dönmez :))

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Bilinmeyen bir dilde cevap vereceğim bavemin hertim digot ker keritiyaxu ji reya xheri dü car derbas nabe ( babam her zaman derdi eşek eşekliği ile çamurlu yoldan iki defa geçmez diye)

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