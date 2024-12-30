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Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum

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DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığından ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Sayın Bahçeli'nin perspektifi çok açık: Terörsüz ve huzurlu bir Türkiye. Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor" ifadelerini kullandı.

Dem Parti heyeti cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bir açıklama yapan DEM Parti heyeti, teröristbaşının 7 maddelik mesajını da kamuoyuyla paylaştı.

İLK YORUM GELDİ

İmralı'daki görüşmeye Cumhurbaşkanlığı'ndan da ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni GAP Eylem Planı İstişare ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"TERÖRÜN VARLIĞI DEMOKRATİK SİYASETİ ZEHİRLİYOR"

Yılmaz görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı; "Sayın Bahçeli'nin perspektifi çok açık. Terörsüz ve huzurlu bir Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonu da biliyorsunuz. En önemli unsurlarından biri ' Türkiye Yüzyılı, huzurun yüzyılı olacaktır' başlığı. Bütün vatandaşlarımızın eşit, onurlu olarak demokratik ülkede kendilerini en rahat hissettikleri şekilde yaşamalarından yanayız. Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorumCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNİ BAŞKALARININ KONTROLÜNE BIRAKAMAYIZ"

Terörün başladığı yerde demokratik siyaset bitiyor. Terörün gölgesi siyasi partiler üzerinde olduğu sürece gerçek anlamda demokratik siyasetten bahsetmeniz mümkün değil. Terörün gölgesinde olmayan demokrasi arzu ediyoruz. Türkiye'nin de bunu hak ettiğine inanıyoruz. Türkiye, içinde yaşattığı zenginliklerle birlikte kapsayıcı millet anlayışıyla bütün bu farklılıkları kuşatan millet anlayışı içinde yoluna devam edecek. Hiçbir zaman kendi ülkemizin güvenliğini başkalarının kontrolüne bırakacak bir yaklaşıma da sahip değiliz.

"TERÖRLE MÜCADELE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRECEK"

Türkiye Cumhuriyeti kararlı bir şekilde, kesintisiz bir şekilde terörle mücadelesini her şekilde sürdürecektir, ondan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Elbette gönül arzu eder ki karşımızda bir terör örgütü kalmasın, bununla mücadele etmek ihtiyacı da ortadan kalksın, bunu da elbette kim istemez? Önümüzdeki süreçlerde gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz."

Her zaman demokrasiden ve kalkınmadan yana olduklarını belirten Yılmaz, terörün demokrasinin de kalkınmanın da düşmanı olduğunu söyledi. Yılmaz, "Terörün ortadan kalktığı ortam hem ülkemiz için hem Doğu ve Güneydoğu Anadolu için demokrasi bakımından da kalkınma bakımından da çok daha olumlu bir ortam oluşturacak."

İŞTE TERÖRİSTBAŞININ 7 MADDELİK MESAJI

DEM Parti heyeti, İmralı'daki görüşmenin ardından dün yazılı bir açıklama yaparak teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 7 maddelik mesajını paylaşmıştı. DEM Parti'den yapılan açıklama şu şekildeydi; "İmralı'da Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

"DEVİR TÜRKİYE VE BÖLGE İÇİN KARDEŞLİK DEVRİDİR"

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Korkuyorum inşallah MHP başkanlıgına fılan aday olmaz hapishaneden cıkınca yada ak parti daha neler neler görücez bakalım

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Ülkenin geldiği duruma bak kimler kimlerle bunlara oy verenler utansın

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Haber YorumlarıVEFA:

Menfaatiniz için giymeyeceğiniz elbise, yemeyeceğiniz nane yok. Bugüne kadar bunu iyi becerdiniz de şimdi işiniz zor artık.Eeee maymun da gözünü açtı!!!!

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Haber YorumlarıHalit:

bahçeli ne diyorsa odur

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme71
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

PKK bitmesini istemeyenler algı çalışmasına girişmiş... Haçlıların örgütü pkk nın bitmesi demek Batılı zalimlerin Türkiye üzerindeki planlarının değişmesi demek başa dönmek demek

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme61
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Haber YorumlarıCafer Kılıçaslan:

seçim propagandası yapıyordunuz

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

İMAMOGLUN kılıxddaroğluna okadar i iftira at sonrada 3 siilahşörler birleşin vaybe

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıoturan:

Hırsızsız soygunsuz bir Türkiye için hırsızların soyguncuları dışarı salarsanız nasıl bir Türkiye olursa pkk için de öyle olur. Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz.

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıUmit ece null:

karşılıksız hiçbir şey örgütü yapmaz bunu 5 yaşındaki çocuk da bilir

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

inşallah gene kandirildik demezler..Bu arada kimleeeerrrr kimlerleeee beraber!!!Bu sözü beğendim!

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