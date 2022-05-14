Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Kızılay 103. Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Kızılay, bugün de acı bir insanlık trajedisi yaşanan Ukrayna'da masum sivillerin yardımına koşmaktadır." dedi.

ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay 103. Genel Kurulu'nda konuşan Oktay, sözlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve başarı dileklerini ileterek başladı. Oktay, milletin yardımseverliğini temsil eden kırmızı hilalin bir asrı aşkın süredir cephelerde, afet alanlarında ve mazlum coğrafyalarda kalplere sürur vererek dalgalandığını belirtti.

Dünyanın neresinde olursa olsun naçar durumda kalanların imdadına yetişen Kızılay gönüllüleri ve çalışanlarının, bu köklü kuruluşu bir iyilik hareketine dönüştürdüğünü vurgulayan Oktay, Kızılayın, afet yardımlarından çatışma alanlarına, kan hizmetlerinden uluslararası yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda küresel marka haline geldiğini söyledi. Oktay, şöyle devam etti:

"Aziz Bey, Doktor Abdullah Bey, Safiye Hüseyin Elbi ve Yusuf Akçura gibi gönül erleriyle başlayan Kızılayın insanlık destanı, bugün binlerce gönüllü ve fedakar personelle sürmektedir. Kızılayın tarihine geçmiş emektar isimler başta olmak üzere, geçmişte bu iyilik hareketine katkı verenleri saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Bağışlarını Türk Kızılaya emanet ederek mağdurların yüzünde tebessüm olan yardımsever milletimize bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Yeryüzünde iyilik var olduğu sürece Hilal-i Ahmer bayrağı nerede bir ihtiyaç sahibi varsa orada dalgalanacaktır."

"Kızılay dijital dönüşüme uyum sağlamıştır"

Fuat Oktay, Türk Kızılayın özellikle son 10 yılda kapasitesini artırarak faaliyet alanlarını genişlettiğini ve dijital dönüşüme uyum sağladığını ifade etti. Sadece geçen yıl 15 milyondan fazla insana Kızılay eliyle sosyal yardım ulaştırıldığını ve bu yardımların toplam tutarının 600 milyon lirayı aştığını hatırlatan Oktay, Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 90'ının Kızılay vasıtasıyla karşılandığını vurguladı.

Oktay, Kızılayın yine geçen yıl 51 ülkede 8,5 milyon kişiye yardım elini uzattığını belirterek şöyle konuştu:

"İlik nakli ve kök hücre tedavisi alanında Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen TÜRKÖK projesi ile 3 bin 900 hastaya umut olmuş, hayat vermiştir. Bunların yanı sıra Kızılay, afet müdahale ve afet lojistik sistemleri ile dünyanın en iyi afet örgütlenmelerinden birine sahiptir. İşleyiş süreçlerini e-Kızılay sistemiyle dijitalleştirmiş olması ve evraksız muhaberat, temassız bağış gibi uygulamaları sistemine entegre etmesi, hız ve şeffaflık açısından takdire şayandır."

Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Kızılay Engelsiz gibi yapılarla teşkilat yapısını genişleten, güçlendiren Kızılayın kültürünün yeni nesillere aktarılması ve gönüllü gençlerin Kızılay yapısının içinde yer alıp proje üretiyor olmasının yarınlar açısından umut verici olduğunu dile getiren Oktay, 103'üncü dönemde oluşacak yeni yönetimin hem küresel hem de beşeri yapıyı daha da geliştirerek daha nice gönüle gireceğine yürekten inandığını söyledi.

-"Türk Kızılay tarafsızlığıyla benzer kuruluşlardan ayrışmamaktadır"

Türk Kızılayın dünyadaki benzer kuruluşlardan tarafsızlığı dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin 150'yi aşkın ülkede faaliyet göstermesi ile ayrıştığının altını çizen Oktay, Kızılayın geçmişte Kıbrıs'ta, Körfez Savaşı'nda ya da Bulgaristan'dan Türkiye'ye gerçekleşen göç sürecinde yardıma koştuysa Suriye krizinde de öyle cansiperane şekilde yaraları sardığını belirtti.

Haiti'den Mogadişu'ya Myanmar'dan Filistin'e kadar gidilemez denilen yerlere cesaretle ulaşanın yine Kızılay olduğunu vurgulayan Fuat Oktay, konuşmasında şunları söyledi:

"AFAD Başkanlığı yaptığım dönemden bu yana yurt içinde yurt dışında hangi afet bölgesine gittiysem Kızılayın şefkat elini uzattığına şahit oldum. Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde bölgenin lideri, dünyanın vicdanı olma yönünde gayret gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Türk Kızılay, bugün de acı bir insanlık trajedisi yaşanan Ukrayna'da masum sivillerin yardımına koşmaktadır. Biz yardıma koşarken kimsenin dinine, diline coğrafyasına saç rengine bakmayız."

Çatışma bölgelerinde ve savaş cephelerinde yine Hilal-i Ahmer'in insanlığa umut olduğunu ifade eden Oktay, "Ukrayna'daki savaş mağdurlarına beslenme, barınma, giyim, sağlık ve hijyen yardımlarını karayoluyla ulaştırmayı sürdürüyoruz. Ayrıca Ukrayna'dan gelen vatandaşlarımızı karşılama ve yönlendirme görevini yine Kızılay üstlenmiş durumda." dedi.

"Savaş mağdurlarının akıllarında kalan Türk Kızılay olacaktır"

Kızılay gibi yüksek organizasyonel kabiliyete ve donanıma sahip marka kuruluşlara sahip olmanın güçlü ve iddia sahibi bir devlet olmanın sonucu olduğuna dikkati çeken Oktay, "Ukrayna krizindeki tutumumuz, ülkemizin barışı, istikrarı, insanı ve insan hayatını merkeze alan yaklaşımının bir örneğidir." diye konuştu.

Oktay, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız, iki komşumuz arasında başlayan çatışmalara son verebilmek için bizzat yoğun diplomatik gayret göstermektedir. Mart ayında Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının ülkemizde bir araya gelmelerini temin etmiş olmamız, kayda değer bir gelişmedir. İzleyen günlerde yüz yüze müzakerelerini sürdürebilmeleri amacıyla taraflara İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Bu görüşmeler vesilesiyle taraflar arası iletişimde somut ilerlemeler kaydedildi. Her iki tarafın da güven duyduğu ülke olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. Sivillerin hedef alındığı görüntüler yüreklerimizi dağlasa da umudumuza gölge düşürmüyoruz. İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi, yaşanan dramın sona ermesi yönünde en büyük arzumuzdur."

Oktay, İstanbul görüşmelerinin somut neticelerle ilerlemesinin, bölgede her anlamda istikrarın faydasına olacağına işaret ederek "Evet, Türk Kızılay ilk andan itibaren bölgede, masum sivillerin yanındadır ancak dileğimiz bu çabalara gerek kalmadan acının, yıkımın ve gözyaşının son bulmasıdır. İnşallah çözüm yönündeki gayretlerimizin de yardımıyla bu gerilim sona erdiğinde, savaş mağdurlarının akıllarında kalan, kalplerde umudu yeşerten kırmızı hilal, Türk Kızılay olacaktır." dedi.

"Türk Kızılay, milletimizin teveccühüyle güçlenecektir"

"Kızılaya duyulan güven, hilale adanmış hayatların, sizlerin emekleriyle inşa edilmiştir." diyen Oktay, bu iyilik destanının sürmesi için sayısı 200 bine yaklaşan gönüllü sayısının katbekat artarak çoğalması gerektiğini söyledi. Oktay, hükümet olarak yeni iş birlikleri ve projelerle Kızılayın operasyonel kabiliyetini artırmak ve teşkilatını güçlendirmek için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini dile getirerek "İnanıyorum ki bu güzide kuruluşumuz, gönüllülerin ve bağışçıların da desteğiyle çok daha iyi noktalara gelecektir." dedi.

Türkiye'nin gururu, insanlığın umudu Türk Kızılayın, milletin teveccühüyle güçleneceğini belirten Oktay, 103'üncü Genel Kurul'la başlayan yeni dönemde Kızılayın faaliyetlere daha sıkı sıkıya sarılacağına, koordinasyon ve iş birliğini daha da güçlendireceğine yürekten inandığını vurguladı.

Fuat Oktay, Türk Kızılayın, gönüllülük anlayışını profesyonel insani yardım ruhuyla besleyerek alanında dünyada 1 numara olarak anılmaya devam edeceğini kaydederek "Türkiye'nin her bir köşesinde, Kızılayın tüm kademelerinde görev yapan kardeşlerimizi ve emeği geçenleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum." dedi.