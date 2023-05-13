Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime saatler kala yaptığı mitinge 'kazandıran ceket' ile çıktı

Seçimlere saatler kala İstanbul'da bir miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye kendisiyle özdeşleşen ve 'kazandıran ceket' olarak adlandırılan ekose ceketiyle çıktı.

Türkiye yarın sabah sandık başına gitmeye hazırlanırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi.

CEKET DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye kendisiyle özdeşleşen ve 'kazandıran ceket' olarak anılan ekose ceketi ile çıkması dikkat çekti.

"SEÇİM KAZANDIRAN CEKET" OLARAK BİLİNİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, winner ceketi en çok tercih eden liderlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Hatta zaman zaman sosyal medyada bu ceket için "Seçim kazandıran ceket" yorumları yapılıyor.