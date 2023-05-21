Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakibimiz CHP Genel Başkanı Değil, Rehavettir

'RAKİBİMİZ CHP GENEL BAŞKANI DEĞİL, REHAVETTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Defne ilçesinde hastane açılışından sonra geldiği Gaziantep'teki mitingde, "Bizim asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil, rehavettir, zaferi sarhoşluğudur. Ben bu muhteşem katılımda zaten zafer sarhoşluğu görmüyorum, kararlılık görüyorum, azim görüyorum. İnşallah pazar günü yapılacak seçimde de rehavete kapılmadan zaferi hep beraber kucaklayacağız." dedi.

"Önemli bir şey daha söyleyeceğim. Bu CHP, LGBT'ci mi? Bu HDP, LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? Yanında o yavrular LGBT'ci mi? Peki LGBT Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? İşte aramızdaki fark bu. Biz ailenin kutsiyetine inan bir milletiz. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Boşuna konuşmuyoruz. Bugün milletimizin önüne Türkiye Yüzyılı diye bir vizyon getirebiliyorsak, iktidarımız döneminde gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarından aldığımız güçle bunu yapıyoruz. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var. Son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmaların yol açtığı fiyat artışları bu sıkıntıların başında geliyor. Bilhassa konut fiyatları ve kiralar ülkemizin hemen her yerinde gerçekten can sıkıcı seviyelere geldi. Rusya, Ukrayna savaşından depreme gelen bu yükselişi tetikleyen pek çok sebep olduğunu biliyoruz ama yine de karşımızdaki tabloyu kabul edemeyiz. Bu sorunun çözümü için 2 ayrı kanalı birlikte kullanacağız. Birincisi makul ve orantılı hiçbir sebebi olmadığı halde sırf aç gözlükten fahiş kira artışı yapanların ümüğünü sıkacağız. Tabii ki ikinci ve asıl çözümümüz gerek TOKİ kanalıyla gerek özel sektöre teşvikler ile konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. 500 bin konut ve 1 milyon altyapılı arsa kampanyası bunun bir parçasıdır. Kentsel dönüşüm projeleriyle mesela İstanbul'da 5 yılda inşa edeceğimiz 1,5 milyon yeni konut bunun bir parçasıdır. Diğer şehirlerimizde de benzer projelerle orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak kira fiyatlarındaki şişkinliği de ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gıdada da benzer çalışmalar yapacağız. Biz milletimizin sofrasındaki ekmeği büyütmenin ve sürekli kılmanın peşindeyiz. Bunun yolu istihdamı güçlendirmekten, çalışanlarımızın gelirini artırmaktan geçiyor."

Hasan KIRMIZITAŞ- Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, -

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