Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletim 'yürü, arkandayız' dediği müddetçe Selo'yu çıkaramazlar (2)

MARDİN'DE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki programının ardından Mardin'e geldi. 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olamayacağını belirterek, "Dinlerin, dillerin, medeniyetlerin beşiği, Mezopotamya'nın incisi Mardin. Bugün bir başka güzelsin. Sizin heyecanınızla ben şunu anlıyorum, pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek. Gençler size inanıyorum. Mardin'in güzelliklerini saymaya kelimeler yetmiyor. Gönül bir kuş olsa Mardin'e konar. Gönül güneş olsa Mardin'e doğar, Gönül çiçek olsa Mardin'de açar, kardeş anlar kardeşinin derdinden daha güzel kardeş mi olur Mardin'den? Bize Mardin'den daha güzle kardeş mi olur? Tüm farklılıklarımızla inşallah kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. İttihadımız, itikadımızdan, insanlığımızdan gelir. Bunun için bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Kardeşlerim terörü Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te Bestler Deresi'nde gömdük mü? Bu terör benim vatandaşımızın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık ve yapacağız. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz. Yavrularımızı okulundan, geleceğinden koparıp eline silah vererek katil yapanları da onları meşrulaştırmaya çalışanları da benim milletim affetmez. Ne şekilde olursa olsun, milletimiz dışında hiçbir güzün bizim kader coğrafyamızı bölmeye kalkışmasına, buna da terörü vasıta kılmasına asla müsaade etmedik etmeyiz" dedi.

"Biz bu çabaları gösterirken koalisyon masası terör örgütlerinin mensuplarını cezaevlerinden salma sözü veriyor. Kamudan attığımız terör örgütü destekçilerini devlete doldurma sözü veriyor. Ekonomimizi tefecilere teslim etme, ileri teknoloji üreten firmalarımızı yabancılara peşkeş çekme sözü veriyor. Daha vahimi evlatlarımızı LGBT sapkınlarının pençesine terk etme sözü veriyor. Benim milletim meydanı bunlara bırakır mı? İşte biz bunun için diyoruz ki, tavrımızı pazar günü sandıkta gösterelim. Sözümüzü oyumuzla söyleyelim. Kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz. Sandıktan ümidini kesenlerin bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz. Sabırlı olacağız, soğukkanlı davranacağız, iktidarın yolunu terör örgütleriyle iş birliğinde arayanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz. Öyleyse 14 Mayıs'ta bir kez daha tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Sandıkları patlatıyor muyuz? Pazar günü balkonda sizi izleyeceğim. Sandıkları patlatıyor muyuz? Herhalde birilerini emekli edersiniz. Buna var mısınız? Öyleyse kapı kapı dolaşıyoruz. Durmak yok yola devam."

Selim KAYA- Salih KESKİN- Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,