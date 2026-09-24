Haberler

Metin Şentürk ameliyat oldu! Aşırı ağrılar sonrası safra kesesi alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Metin Şentürk ameliyat oldu! Aşırı ağrılar sonrası safra kesesi alındı
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, bir süredir yaşadığı aşırı ağrı ve sancılar nedeniyle ameliyat masasına yattığını açıkladı. Operasyon sırasında safra kesesinin alındığını belirten Şentürk, sevenlerini rahatlatan haberi de verdi. Sanatçı, ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

  • Metin Şentürk, şiddetli ağrı ve sancılar sonrası safra kesesi ameliyatı geçirdi.
  • Ameliyatta Metin Şentürk'ün safra kesesi alındı.
  • Metin Şentürk, ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Metin Şentürk, bir süredir devam eden şiddetli ağrı ve sancılarının ardından ameliyat oldu. Şentürk'ün safra kesesi alınırken, sanatçı sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

AĞRI VE SANCILARIN ARDINDAN AMELİYAT OLDU

Metin Şentürk ameliyat olduğunu açıkladı. Bir süredir aşırı ağrı ve sancılar yaşayan sanatçı, sağlık sorunlarının ardından operasyon geçirdi. Şentürk, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle gerçekleştirilen ameliyatta safra kesesinin alındığını belirtti. Sanatçının açıklamasıyla birlikte geçirdiği operasyonun ayrıntısı da ortaya çıktı. Şentürk, ameliyat sonrasındaki sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek sevenlerini rahatlatan haberi verdi.

SAFRA KESESİ ALINDI

Metin Şentürk'ün bir süredir devam eden ağrı ve sancılarının ardından ameliyat kararı alındı. Gerçekleştirilen operasyon sırasında sanatçının safra kesesi alındı. Şentürk'ün verdiği bilgiler dışında rahatsızlığının nedeni ya da operasyonun ayrıntılarına ilişkin başka bir açıklama yapılmadı. Sanatçı, geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Operasyonun ardından Metin Şentürk'ün sağlık durumunun nasıl olduğu da merak konusu oldu. Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla bu konuda sevenlerini bilgilendirdi. Şentürk, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

28 ilde yapılan son seçim anketi! Ortaya çıkan tablo şaşırtıcı

İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba'dan 34 yaşında sürpriz transfer

Sürpriz imzayı attı! Ocak ayından itibaren o takımda forma giyecek
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

Soruşturmadaki kilit ismin 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Turistik teknede herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Sahte vatandaşlık soruşturmasında toplu tutuklama! 26 kişi cezaevine gönderildi

Sahte vatandaşlık ağına neşter! Çok sayıda kişi tutuklandı
Sapanca'daki 'ters bakma' cinayetinde karar çıktı! Anne bayıldı, adliye önü karıştı

Biri müebbet aldı, diğeri tahliye! Anne yığıldı, adliye karıştı
Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu! İki arkadaş yan yana bulunmuştu

Otomobildeki sır ölümün nedeni belli oldu
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan BM kürsüsünde dünyaya çağrı: Daha büyük tehlike yaklaşıyor

Trump'ın ülkeye sokmadığı isim BM'ye video gönderdi! Dünyayı uyardı
BM kürsüsünde rezil olan Netanyahu'dan Türkiye'yi hedef alan sözler

BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz