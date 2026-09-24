Haberler

Seda Bakan'ın çizmesi şaşırttı! Hem modeli hem fiyatı olay

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seda Bakan'ın çizmesi şaşırttı! Hem modeli hem fiyatı olay
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Seda Bakan, katıldığı etkinlikte tercih ettiği sıra dışı ayakkabısıyla dikkat çekti. Siyah blazer elbisesini diz altına kadar uzanan, parmak arası ve açık burunlu çizmelerle tamamlayan Bakan'ın tercih ettiği model için verilen 58 bin 500 TL'lik fiyat da tasarımı kadar dikkat çekti.

  • Seda Bakan, siyah blazer elbisesini diz altına kadar uzanan siyah çizmelerle tamamladı.
  • Bakan'ın tercih ettiği çizmenin bilekten aşağısı açık bırakılmış ve ayak parmakları tamamen görünür şekilde tasarlanmıştır.
  • Söz konusu çizme modeli için belirtilen fiyat 58 bin 500 TL'dir.

Seda Bakan'ın siyah kombiniyle tercih ettiği parmak arası çizme, sıra dışı tasarımı ve 58 bin 500 TL olarak belirtilen fiyatıyla dikkat çekti.

ÇİZME Mİ SANDALET Mİ?

Seda Bakan'ın çizmesine ilk bakışta klasik bir model gibi görünse de detaylarına bakıldığında oldukça farklı bir tasarım ortaya çıkıyor. Bakan, katıldığı etkinlikte siyah blazer elbisesini yine siyah ve diz altına kadar uzanan çizmelerle tamamladı. Ancak oyuncunun tercih ettiği modelin en dikkat çekici bölümü ayak kısmı oldu. Çizmenin bilekten aşağısı açık bırakılırken ayak parmakları tamamen görünür şekilde tasarlandı. Deri bölümün parmak arasından geçerek ince topukla birleşmesiyle çizme ile parmak arası sandalet formu aynı tasarımda buluştu.

FİYATI DA TASARIMI KADAR DİKKAT ÇEKTİ

Seda Bakan'ın kombininin ayrıntıları ortaya çıktıkça gözler bu kez ayakkabının fiyatına çevrildi. Model için belirtilen rakam 58 bin 500 TL oldu. Sıra dışı çizmenin yüksek fiyat etiketi, Bakan'ın sade siyah kombininin en dikkat çeken ayrıntılarından biri haline geldi.

Kaynak: Haberler.com
Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan F-35 için ABD'ye net mesaj: Adım bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 için ABD'ye net mesaj: Adım bekliyoruz
Turistik teknede herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22.5 yıl hapis cezası olan firari hükümlü, ölmüş birinin ehliyetiyle yakalandı

Ölen kişinin ehliyetini kullanırken yakalandı, suç makinesi çıktı

Lucas Torreira'nın çabası Uruguay'a yetmedi

Lucas Torreira daha ne yapsın?
MSB'den Yunanistan, GKRY ve İsrail'e 'denizaltı elektrik kablosu' uyarısı: İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek

MSB'den 3 ülkeye kablo uyarısı! İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek
Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi

Fenerbahçe'ye müjde: Geri dönüyor!
Araç satanlara 'noter' tuzağı! 55 ilde kapora dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı

Aracını satana 'noter' oyunu! 55 ilde aynı yöntemle kandırdılar
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada

Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı
Muğla'da Atatürk büstüne büyük saygısızlık! Yaptıkları kameralara yansıdı

Atatürk büstüne büyük saygısızlık! Kameradan kaçamadı