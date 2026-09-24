Seda Bakan'ın çizmesi şaşırttı! Hem modeli hem fiyatı olay

Seda Bakan'ın siyah kombiniyle tercih ettiği parmak arası çizme, sıra dışı tasarımı ve 58 bin 500 TL olarak belirtilen fiyatıyla dikkat çekti.

ÇİZME Mİ SANDALET Mİ?

Seda Bakan'ın çizmesine ilk bakışta klasik bir model gibi görünse de detaylarına bakıldığında oldukça farklı bir tasarım ortaya çıkıyor. Bakan, katıldığı etkinlikte siyah blazer elbisesini yine siyah ve diz altına kadar uzanan çizmelerle tamamladı. Ancak oyuncunun tercih ettiği modelin en dikkat çekici bölümü ayak kısmı oldu. Çizmenin bilekten aşağısı açık bırakılırken ayak parmakları tamamen görünür şekilde tasarlandı. Deri bölümün parmak arasından geçerek ince topukla birleşmesiyle çizme ile parmak arası sandalet formu aynı tasarımda buluştu.

FİYATI DA TASARIMI KADAR DİKKAT ÇEKTİ

Seda Bakan'ın kombininin ayrıntıları ortaya çıktıkça gözler bu kez ayakkabının fiyatına çevrildi. Model için belirtilen rakam 58 bin 500 TL oldu. Sıra dışı çizmenin yüksek fiyat etiketi, Bakan'ın sade siyah kombininin en dikkat çeken ayrıntılarından biri haline geldi.

Kaynak: Haberler.com