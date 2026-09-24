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Adana'da cezaevi firarisi polise ateş açıp el bombasının pimini çekti, yakalandı

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Adana'da cezaevi firarisi polise ateş açıp el bombasının pimini çekti, yakalandı
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Adana'da dolandırıcılık ve ruhsatsız silah suçundan aranan cezaevi firarisi, polise teslim olmamak için önce tabanca ile ateş açtı, ardından el bombasının pimini çekti. Firari yakalandı, pimi çekilmiş el bombası bomba imha uzmanlarınca etkisiz hale getirildi.

Adana'da dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan aranması olan cezaevi firarisi polise teslim olmamak için önce tabanca ile ateş açtı, ardından el bombasının pimini çekti. Özel harekat polisleri tarafından firari şahıs yakalanırken el bombası, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan aranması bulunan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan Mehmet Şirin D.'nin peşine düştü.

Ekiplerin çalışmalarında söz konusu firarinin Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi. Tespitlerin ardından eve operasyon yapıldı.

Tabanca ile ateş açıp, el bombasını pimini çekti

Operasyon sırasında polisleri fark eden Mehmet Şirin D., pencereden dışarı doğru rastgele ateş açarak teslim olmak istemedi. Ardından Mehmet Şirin D., el bombasını gösterip pimi çekti. Bunun üzerine bölgeye terörle mücadele, özel harekat, bomba imha uzmanları ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik ikna çalışmalarının ardından söz konusu Mehmet Şirin D., özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Pimi çekilmiş el bombası ise, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan Mehmet Şirin D., emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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