Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz." denildi.

ERDOĞAN VE İMRALI HEYETİ ARASINDA ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısının ardından başlayan Terörsüz Türkiye süreci hız kazandı. 11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü PKK, geçtiğimiz pazar günü tarihi bir adım attı. PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı. Ankara ise bugün kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasında üçüncü görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 1 saat sürdü. Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. DEM Parti'den ise Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulundu.

İMRALI HEYETİNDEN İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından İmralı heyetinden ilk açıklama geldi. Pervin Buldan ve Mithat Sancar imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

"ATILACAK ADIMLAR KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DAHA ÖNCE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLER

DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce iki kez görüşmüştü. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirilmişti.

İşte zirveden fotoğraflar: