Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

Güncelleme:
PKK terör örgütünün Türkiye'den tamamen çekildiğini açıklamasının ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama geldi. Pervin Buldan ve Mithat Sancar imzalı açıklamada, "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz." denildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasında üçüncü görüşme gerçekleşti.
  • Görüşmede, sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olunduğu açıklandı.
  • Görüşmeye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MİT Başkanı İbrahim Kalın, DEM Parti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz." denildi.

ERDOĞAN VE İMRALI HEYETİ ARASINDA ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısının ardından başlayan Terörsüz Türkiye süreci hız kazandı. 11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü PKK, geçtiğimiz pazar günü tarihi bir adım attı. PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı. Ankara ise bugün kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasında üçüncü görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 1 saat sürdü. Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. DEM Parti'den ise Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulundu.

İMRALI HEYETİNDEN İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından İmralı heyetinden ilk açıklama geldi. Pervin Buldan ve Mithat Sancar imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

"ATILACAK ADIMLAR KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DAHA ÖNCE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLER

DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce iki kez görüşmüştü. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirilmişti.

İşte zirveden fotoğraflar:

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor, Yazıklar olsun sizlere......

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Demirtaş' içerde olduğu sürece istediğiniz kadar görüşün öpüşün sadece tiyatro olarak kalır

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefa:

firat tpaç firat.bn kyum sen tutar.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıMustafa Akgül:

Demek ki neymiş, DEM pkk nın siyasi ayağı olmasa görüşme DEM ile yapılmaz

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Ne koltukmuş be arkadaş!!!!

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

su adimlari bizde bilsek desteklesek, olmazmi?

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
