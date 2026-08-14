Çorum FK'lı bir taraftarın RAMS Park'ta çektiği video ortalığı karıştırdı

Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak karşılaşma öncesinde RAMS Park'ta çekilen bir video dikkat çekti. Maçı izlemek için stada giden Çorum FK'lı bir taraftar, karşılaşma öncesinde tribünleri görüntüledi.

"TRİBÜNLER BOŞ AMA TEZAHÜRAT SESİ GELİYOR"

Çorum FK'lı taraftar, Galatasaray tribünleri henüz boş olmasına rağmen stat hoparlörlerinden davul ve tezahürat seslerinin verildiğini öne sürdü. Taraftar, çektiği videoda tribünleri göstererek duyulan seslerin taraftarlardan değil, hoparlörlerden geldiğini iddia etti. Söz konusu iddiaya ilişkin Galatasaray cephesinden herhangi bir açıklama bilgisi paylaşılmadı.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşma öncesinde çekilen görüntüler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Çorum FK'lı taraftarın "Tribünler boşken hoparlörden davul ve tezahürat sesi veriliyor" iddiası videonun en dikkat çeken noktası oldu.