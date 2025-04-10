Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç devam ederken, bugün Beştepe'de kritik bir görüşme yapıldı.

ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİNİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra ilk teması gerçekleştirerek DEM Parti heyetini Beştepe'de ağırladı. Görüşmede DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın da hazır bulunduğu görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Zirveye ilişkin çok sayıda fotoğraf da servis edildi.

DEM PARTİ: GÖRÜŞME OLUMLU BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ

Görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

"DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ"

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.

Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz."

ÖCALAN'IN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

DEM Parti heyetinin İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapmıştı. Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı çağrısında, " Pkk, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur." denilmişti.

Teori, program, strateji ve taktik olarak örgütün yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kaldığı kaydedilen mesajda, "1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, Pkk'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla örgüt, ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.