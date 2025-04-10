İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu
Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil

"Gebermiş" paylaşımının ardından müftüden bir skandal açıklama daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'deki görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı. Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten heyet açıklamasında, "Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz." denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç devam ederken, bugün Beştepe'de kritik bir görüşme yapıldı.

ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİNİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra ilk teması gerçekleştirerek DEM Parti heyetini Beştepe'de ağırladı. Görüşmede DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın da hazır bulunduğu görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Zirveye ilişkin çok sayıda fotoğraf da servis edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama

DEM PARTİ: GÖRÜŞME OLUMLU BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ

Görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama

"DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ"

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama

Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama

ÖCALAN'IN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

DEM Parti heyetinin İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapmıştı. Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı çağrısında, " Pkk, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur." denilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama

Teori, program, strateji ve taktik olarak örgütün yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kaldığı kaydedilen mesajda, "1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, Pkk'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla örgüt, ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den açıklama

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıalbatros :

akp demlendiyse biz de diyelim o zaman; kimleeerrr kimlerle...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

sorun yok ülkeye bedel ne cıkar ise sadece koltuk saltanat devam etsin eh devamı da böyle kandırıldık basit bir yol -))))

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Bugün gelinen nokta itibariyle bölünüyoruz arkadaşlar...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

AYAKKABI KUTUSUNDA PARALAR, KOLLARDA RÖLEKS SAATLER, VİLLALAR YATLAR KATLAR MANHATTENDE APARTMAN 7 UÇAK ...YA MÜSLÜMANLIK SADECE BENİM GİBİ FAKİREMİ GELDİ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.