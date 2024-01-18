Cumhurbaşkanı Erdoğan isimleri tek tek açıkladı! İşte AK Parti'nin 31 Mart'ta yarışacak belediye başkan adayları
AK Parti, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerde tüm illerdeki adaylarını belirledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısı AK Parti'nin belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaştı. 74 ilde aday çıkaran AK Parti, 2'si büyükşehir 7 ilde ise MHP'nin belediye başkan adayını destekleyecek. İşte il il AK Parti belediye başkan adayları tam liste...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adaylarını tanıttı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ise Hamza Dağ aday gösterildi.
AK PARTİ'NİN TÜM İLLERDEKİ ADAYLARI BELLİ OLDU
Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 26 ilin adayını 7 Ocak'ta açıklayan AK Parti, bugün düzenlenen törenle 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. 7 ilde Cumhur İttifakı kapsamında Mhp'nin adaylarını destekleyecek partinin tüm il adayları belli oldu.
İşte Erdoğan'ın açıkladığı isimler;
- Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir
- Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat
- Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay
- Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın
- Aksaray Belediye Başkan Adayı Enver Dinçer
- Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü
- Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar
- Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe
- Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan
- Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş
- Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman
- Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol
- Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek
- Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu
- Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın
- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden
- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin
- Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen
- Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez
- Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk
- Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal
- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel
- Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya
- Karaman Belediye Başkan Adayı Mevlüt Akgün
- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
- Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı
- Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan
- Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat
- Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay
- Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu
- Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er
- Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin
- Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya
- Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran
- Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir
- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar
- Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç
- Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin
- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül
- Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka
- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel
- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç
- Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu
- Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın
- Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas
- Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse
- Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok
- Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın
- Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan
- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel
- Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan
- Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın
- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu
- Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler
- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen
- Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz
- Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu
- Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba
- Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu
- Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
- Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları
- Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu
- Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen
- Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş
- Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay
- Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan
- Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin
- Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk
AK PARTİ 7 İLDE MHP'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Mhp'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz." dedi. Erdoğan, "Mhp adaylarını destekleyeceğimiz 7 ilde de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak." ifadelerini kullandı. AK Parti 2'si büyükşehir, 7 ilde aday çıkarmayacak ve Mhp'nin adayını destekleyecek.
AK Parti'nin aday çıkarmayacağı ve Mhp'nin adayını destekleyeceği 7 il:
- Manisa
- Mersin
- Bartın
- Erzincan
- Kars
- Kırklareli
- Osmaniye
AK Parti'nin MHP adayını destekleyeceği 7 ildeki MHP belediye başkan adayları:
- Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün
- Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan
- Bartın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
- Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun
- Kars Belediye Başkan Adayı Ötügen Senger
- Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut
- Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet