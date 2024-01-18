Cumhurbaşkanı Erdoğan isimleri tek tek açıkladı! İşte AK Parti'nin 31 Mart'ta yarışacak belediye başkan adayları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adaylarını tanıttı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ise Hamza Dağ aday gösterildi.

AK PARTİ'NİN TÜM İLLERDEKİ ADAYLARI BELLİ OLDU

Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 26 ilin adayını 7 Ocak'ta açıklayan AK Parti, bugün düzenlenen törenle 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. 7 ilde Cumhur İttifakı kapsamında Mhp'nin adaylarını destekleyecek partinin tüm il adayları belli oldu.





İşte Erdoğan'ın açıkladığı isimler;

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın

Aksaray Belediye Başkan Adayı Enver Dinçer

Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü

Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar

Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe

Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan

Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş

Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol

Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek

Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu

Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen

Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk

Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya

Karaman Belediye Başkan Adayı Mevlüt Akgün

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı

Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan

Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin

Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya

Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran

Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar

Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç

Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu

Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas

Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse

Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen

Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz

Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu

Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba

Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu

Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü

Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları

Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu

Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş

Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay

Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan

Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin

Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk

AK PARTİ 7 İLDE MHP'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Mhp'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz." dedi. Erdoğan, "Mhp adaylarını destekleyeceğimiz 7 ilde de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak." ifadelerini kullandı. AK Parti 2'si büyükşehir, 7 ilde aday çıkarmayacak ve Mhp'nin adayını destekleyecek.





AK Parti'nin aday çıkarmayacağı ve Mhp'nin adayını destekleyeceği 7 il:

Manisa

Mersin

Bartın

Erzincan

Kars

Kırklareli

Osmaniye

AK Parti'nin MHP adayını destekleyeceği 7 ildeki MHP belediye başkan adayları: