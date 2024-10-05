Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YENİ BÜYÜKELÇİ VE ÜST DÜZEY ATAMALAR YAPILDI

Atama kararları ile birlikte, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep Kızıltan, İktisadi İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Esen Altuğ, Pakistan İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu, Lübnan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Murat Lütem atandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine Yalçın Gemici atandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Behçet Bakır atandı.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliklere, Müfettişler Hüseyin Gökçe, Emrah Yıldırım, Ulaş Kırlı, Çağrı Büyük, Nesimi Üstün, Baybara Yemliha, Ferhat Mişe, Yağmur Venüs Toprak Öztürk ve Onur Bayrak getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ise Personel Genel Müdürü Adem Dinç görevden alındı. Yerine ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Seyfullah Arslantürk atandı. Ayrıca Seyfullah Arslantürk görevden alınan Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Dinç'in yerine atandı.

Karar ile birlikte Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit Fidan atandı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde ise Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık görevden alındı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Adem Bozkurt, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Halil Alper, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Hüseyin Uysal ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Kastamonu İl Gençlik ve Spor Müdürü Reşat Asrak atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliklerine ise Adnan Er ve Mevlüt Çam atandı.

LÜBNAN BÜYÜKELÇİSİ MURAT LÜTEM KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da doğan Murat Lütem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimini tamamlayarak 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'nda kariyerine başladı. 2001-2003 yılları arasında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in özel kalem müdür yardımcılığı görevini üstlendi. 2007 yılında Abdullah Gül'ün dışişleri danışmanı olarak görev yaptıktan sonra Harvard Üniversitesi Weatherhead Merkezi'nde araştırmacı olarak bulundu. 2013 yılına kadar Boston Başkonsolosu olarak görev yaptıktan sonra üç yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun özel müşaviri olarak çalıştı. 2016'da Singapur Büyükelçisi olarak atandı ve ardından İkili İlişkiler Kuzey Amerika Genel Müdürü görevine getirildi.

PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ İRFAN NEZİROĞLU KİMDİR?

Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, 1966 yılında Trabzon'da doğdu. 1991'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukuku (LLM) alanında yüksek lisans yaptı. Doktorasını ise Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bitirdi.

1992 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Uzman olduktan sonra sırasıyla TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcılığı (2003-2007), Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü (2007-2010), Yasamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı (2010-2011) ve TBMM Genel Sekreterliği (2011-2016) görevlerini yürüttü. Ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başmüşaviri (2016-2017) olarak görev yaptı. 2017-2022 yılları arasında Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi olarak görev aldı. 3 Mayıs 2023'te Dışişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı.

2015 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent unvanı aldı. Başkent Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi'nde Parlamento Hukuku dersleri verdi. Çok sayıda makale ve kitabı yayımlandı. İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Sudan Büyükelçiliği döneminde Sudan halkı tarafından en aktif büyükelçi seçilmişti.