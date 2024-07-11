Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı! Macar başbakandan Erdoğan'a övgü dolu sözler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı. Öte yandan Macaristan Başbakanı Victor Orban, Erdoğan'ı "Rusya ve Ukrayna ile anlaşma sağlayan tek lider" sözleriyle övdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Beyaz Saray'da verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

ALMANYA VE İTALYA BAŞBAKANLARI İLE TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor. NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun ardından Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı! Macar başbakandan Erdoğan'a övgü dolu sözler

MACAR BAŞBAKANDAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Macaristan Başbakanı Victor Orban ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulundu. "Rusya ve Ukrayna ile anlaşma sağlayan tek lider" sözleriyle Erdoğan'ı işaret eden Orban, "Türkler, savaş sürecinde barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladı" ifadesini kullanan Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı. Cumhurbaşkanından, yürüttüğümüz barış misyonuna destek vermesini istedim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı! Macar başbakandan Erdoğan'a övgü dolu sözler

BIDEN VE ERDOĞAN ÇİFTİ YEMEKTE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik temaslarının ardından ise eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı. Biden ve Erdoğan çiftinin aynı masada yemek yediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı! Macar başbakandan Erdoğan'a övgü dolu sözler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Victor Orban Macaristan Washington Joe Biden Hükümet Ukrayna Sözler Rusya Nato Diplomasi Politika Haberler

Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu

Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu

 Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu

Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu

 Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı

Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı

 Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok

Filipinler'de 7.1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok
500

Yorumlar (4)

duyarlı vatandaş:

Sonuç ! Güneş vergisi , mazot 50 tl, limon 120 tl eee başka

27
12
yanıtYanıtla
duyarlı vatandaş:

Beğenmeyen troller ne zaman uyanacaksınız?

yanıt2
yanıt2
Hasan Turk:

Hesap gelmeden kalksa bari.

4
0
yanıtYanıtla
Kardelen:

ver gazıııı...

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title