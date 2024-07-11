Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı! Macar başbakandan Erdoğan'a övgü dolu sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Beyaz Saray'da verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

ALMANYA VE İTALYA BAŞBAKANLARI İLE TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor. NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun ardından Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de bir araya geldi.

MACAR BAŞBAKANDAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Macaristan Başbakanı Victor Orban ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulundu. "Rusya ve Ukrayna ile anlaşma sağlayan tek lider" sözleriyle Erdoğan'ı işaret eden Orban, "Türkler, savaş sürecinde barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladı" ifadesini kullanan Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı. Cumhurbaşkanından, yürüttüğümüz barış misyonuna destek vermesini istedim." dedi.

BIDEN VE ERDOĞAN ÇİFTİ YEMEKTE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik temaslarının ardından ise eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı. Biden ve Erdoğan çiftinin aynı masada yemek yediği görüldü.