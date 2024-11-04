CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil

DEM Partili Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet bölgeye gitti. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önüne giden CHP lideri Özel, görevden alınan Ahmet Türk'le görüştü.

ÖZGÜR ÖZEL MARDİN'DE

Özel, Ahmet Türk'le birlikte belediye binasının önünde açıklamalarda bulundu. Özel, şunları söyledi: "Bu ziyareti yapmayı planlarken, bu sabah Mardin halkının iradesini tanımayan, Mardin'i seçimlerle alamayan bir akıl, Mardin beleyesine üçüncü kez kayyum atamaya kalktı. Haberi gördüğüm anda yanımdaki arkadaşım dedi ki, 'Tüh Ahmet başkanı ziyaret edemeden görevden aldılar'. Ben de dedim ki, 'Hayır, Ahmet başkana gidip bugün ziyaret edeceğim, Mardin'in Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğuna Recep Tayyip Erdoğan değil, Mardinliler karar verir.'

"KÜRTLER HER SEFERİNDE AHMET TÜRK'E OY VERİYOR, BU İRADE İLE YARIŞILMAZ"

Ben 1974 doğumluyum, Ahmet Başkan ben doğduğumda CHP'den milletvekiliydi. Recep Tayyip Erdoğan il başkanlığı yapıp Beyoğlu Belediye Başkanı olmak istediği dönemlerde, Ahmet Başkan SHP'den 2 dönem milletvekiliydi. 23. ve 24. dönemde Ahmet başkanın ikinci döneminde bir aradaydık. Ben doğduğumda Ahmet Türk CHP'de siyaset yapıyordu. 50 yıldır Kürtler her sandık önlerine konduğunda Ahmet Türk'e oy eriyorlar, bu irade ile yarışılmaz.

"AHMET TÜRK BİR BARIŞ GÜVERCİNİDİR"

Sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik. İlla da barış, illa da kardeşlik demeye geldik. Ben doğmadan siyasete giren Ahmet Türk, diyaloğu temsil eden, çatışma yerine barışı savunan, hepimize bu konuda önderlik eden bir barış güvercinidir. Nereye kayyum atarsan ata yanlıştır. Ahmet Türk'e kayyum atayacakken duracaksın, Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil! Bu yanlışlardan dönün. O KHK ile OHAL'de çıkardığınız bu ahlaksız kanundan vazgeçin.

"BU AKLA MİLLETİN VİCDANINDA YER YOKTUR"

İki dönem burayı tutup da perişan edenler şunu düşünemediler: Biz bunu ilk kez yapmıyoruz, biz Ahmet Türk'ü kayyum atadığımız ilk dönemde aldıktan sonra iki Mardinliden birinin oyunu almıştı. İkinci seferde görevden aldık, Mardin olmaz dedi, yüzde 56'ya getirdi. Yine görevden aldık bu sefer yüzde 58'le getirdi. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Türkiye'nin iradesine müdahale eden kötü akıl.. Buna devlet aklı diyorsanız, bu ne devlet aklıdır... Bu kimin aklı olursa olsun bu akla milletin vicdanında yer yoktur.

İş kayyum olunca mahkemenin bitmesi beklenmeden, istinaf beklenmeden, Yargıtay'da kesinleşmeden, daha başlatılan soruşturmayla kayyum atıyor ve diyor ki 'Mahkemeyi beklemem, bence sen teröristsin.' Sonra da Belediye Meclisi'ne dönüyor diyor ki, 'İçinizden seçtirmem, çünkü hepiniz teröristsiniz'. Bu anlayış tamamen ötekileştiren, halkı karşısına alan, demokrasiyi, devleti değil, düşmanlığı güçlendiren bir anlayıştır.

Yarından itibaren TBB sıfatıyla, -ki orada Encümen'de DEM Parti'nin temsilcilerinden biri de Ahmet Başkanım- yarın toplanacak ve Başkan Ekrem İmamoğlu, tüm siyasi parti liderlerinden Erdoğan hariç teker teker randevu isteyecek. Türkiye'nin hangi görüşten olursa olsun tüm belediyeleri adına siyasi ziyaretleri hızla yapacağız. Ben kiminle görüşmem gerekiyorsa tüm diyalog kanallarını sonuna kadar zorlayacağım. Birileri bizi çatışmanın parçası yapmak, yarattıkları korkuyla bu ülkeyi yönetmek istiyorlar, bu korkuya teslim olmayacağız."