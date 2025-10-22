CHP lideri Özel, ardı ardına 4 iddia sıralayıp Başsavcı Gürlek'e seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde partisi tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Arnavutköy Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Özel, partililere hitap etti.

4 İDDİA SAYIP, İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI GÜRLEK'E SESLENDİ

Daha önce bu mitingde "büyük bir rezalet" açıklayacaklarını duyuran Özel, AK Partili Arnavutköy Belediyesi'nin asfalt ihalesinde ve bir arsanın satışında kamu zararına neden olduğunu, Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı'nın Gaziosmanpaşa Savcılığı'nı resmi yazıyla kandırmaya çalıştığını, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ercan Döner'in Kanal İstanbul manzaralı bir villada usule aykırı işlem yaptıklarını iddia ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e bu 4 olay hakkında soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

ARNAVUTKÖY'DE ASFALT İHALESİ

Özel'in açıklamaları şu şekilde: "Arnavutköy'de rezaletin birinci perdesi... İstanbul'daki belediyeler 2025 yılı için asfalt ihalesine çıktılar, aynı yıl için yapılan asfalt ihalelerinde ton başına fiyatla ihaleler tamamlandı. AK Partili Bağcılar Belediyesi, asfaltın ton maliyeti 3 bin 553 TL. CHP'li Maltepe Belediyesi, 2 bin 716 TL. CHP'li Tuzla Belediyesi 2 bin 669 TL. AK Partili Arnavutköy Belediyesi 6 bin 501 TL. Vallahi şartnameye baktım, asfalt aynı asfalt. Arnavutköy'e konulan asfaltın içine altın tozu falan karıştırılmamış. Milletin 2 bin 669 TL'ye aldığı asfaltı 6 bin 501 TL'ye almış. İş bununla bitmiyor. İhaleye daha düşük fiyat veren kişiye, 1,5 ay boyunca sözleşme imzalatmıyorlar, yıldırıyorlar, çekil baskısı yapıyorlar. En düşük teklifi veren devre dışı kalıyor. Asfalt ihalesi Arnavutköy'de 587 milyona biteceğine, bir üst teklif olan 708 milyon TL'ye gidiyor. Arada 327 milyon kamu zararı var. Şimdi Akın Gürlek, duymuştum değil, düşünüyorum değil, bütün belgeler EKAP'ta kayıtlı, erişimin var. İhaleyi alan Kolon İnşaat çekilmek zorunda kalıyor. Yarın sabahtan tezi yok Kolon İnşaat'ı çağırıyor musun, bu belediyeden asfalt ihale dosyalarını istiyor musun? Bu belediyeye soruşturma açıyor musun? Tayyip Erdoğan'a korkundan kulağının üstüne yatıyor musun? Hadi bakalım, göreyim seni. Bu daha bir.

"SAVCI RESMİ YAZIYLA KANDIRILMIŞTIR"

Gelelim ikiye. CHP'nin namuslu, şerefli, şeffaf, ihaleleri açık yapan belediyeciliğine kara çalıp da kendilerine ak belediyecilik diyenler, şimdi göreceğiz bakalım ak koyun mu kara koyun mu? Hadımköy Yeşilbayır. 10835 parsel. Buraya kaçak şekilde 320 metre ilave kapalı alan yapılmış. Şikayete konu olmuş, yıkın denmiş. Bu dendiğinde mahkeme karar verip yıkımını bildirdiğinde Ekim 2024'müş. Yıkım ve para cezası verilmiş. Gaziosmanpaşa Savcılığı, Haziran 2025'te yazı yazmış Arnavutköy Belediyesi'ne, 'Kaçak yapıyı yıktınız mı?' diye. Cevap yazmış Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, 'İmar kirliliğine neden olan unsur ortadan kaldırılmıştır' diye. Buradan Akın Gürlek'e söylüyorum. 10835 parselde yıkım yapılmamıştır, yalan yazı yazılmıştır, savcılığa yalan beyan vardır ve savcı resmi yazıyla kandırılmıştır. Yıkın dediğiniz binayı yıkmayan ve işlem yapmayan, resmi yazıyla sizi kandıran Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı'yı evinden alıyor musun? Tayyip'ten korkuna kulağının üstüne yatıyor musun? Göreceğiz bakalım.

"VİLLAYI İMARA AYKIRI ŞEKİLDE YÜKSELTMİŞLER"

Daha bitmedi. Rezaletin üçüncü perdesi. Başkan Mustafa Candaroğlu, Meclis üyesi Ercan Döner, Kanal İstanbul manzaralı bir arsa almışlar, demişler ki, 'Bir arsa da biz kapalım.' Bunlar bir arsa kapmışlar, Kanal İstanbul'a kendilerine göre bir manzara yapmışlar. Gitmişler oraya belediyeden villa ruhsatını da almışlar, inşaata da başlamışlar. Bodrum katını çıkarken şeytan dürtmüş bunları. Ercan demiş ki, 'Başkan be, yükseltelim bunu biraz, manzaramız güzel olsun.' Bunlar gitmişler villayı imara aykırı şekilde yükseltmişler, şimdi halen orada duruyor. Belediyeye gitmişler, demişler ki memur Serdar ile memur Fatih'e, 'Buna imza atın'. Memurlar demiş ki, 'Bu imza adamı yakar, bu doğru değil'. Aynı rüşvet almayan Teoman gibi yanlış işi yapmayan Serdar ile Fatih bu işe aylarca direnmişler. Bu iki arkadaşı, Belediye Başkanı başka göreve sürmüş, yerine başkalarını getirmiş, imzaları almış, vilalalar orada duruyor. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum, villa belli, fotoğrafı belli, yeri belli. Villa orada duruyor. Yarın sabah 06.30'da Mustafa Candaroğlu'nu ve Ercan Döner'i evinden alıyor musun, kulağının üstüne yatıyor musun? Hadi bakalım. Bunlar meydanı boş sanıyor, boş sanıyor. Bunlar bize dünya iftira attı, ben onlara rahat vereceğim sanıyor. Bu villacı başkan, İmrahor Mahallesi'ne seçimden önce gitti, sırtlarını sıvazladı, oylarını aldı, merak etmeyin, sizin tapulu araziniz, oyu bana verin, işinizi ben çözeceğim dedi, daha dün İmrahorlulara bir yazı yolladı, bir tebligat yolladı, onları sokakta bıraktı, 3-4 aylık yapılmış evlerini de yıkmaya kalktı. Kendisinin villasına zorla imza, İmrahor'a söz verdiği halde yıkım yolluyor bu başkan.

ARNAVUTKÖY'DE ARSA SATIŞINDA KAMU ZARARI

Şimdi rezaletin 4'üncü perdesi. Hadımköy Sanayi Sitesi, Hadımköy Belde Belediyesi döneminde Kelebek Matbaa diye yap işlet devret ile 8 bin metrekare arsaya bir yapı inşa etmişler. Bunlar belde belediyelerini kapatınca, Hadımköy Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi'ne devrolmuş. Bu arsa da bunlara kalmış. Arnavutköy Belediyesi, 2016'da bu yeri satmış. 251 milyon TL'ye AK Parti İl Yöneticisi Burak Aydın'a satmış. Arazinin değeri 215 milyon, üzerindeki yapının değeri 220 milyon, toplam değer 435 milyon. AK Partili İl Yöneticisinin ödediği 250 milyon. Kamu zararı 185 milyon. Yeri belli, yurdu belli, kamu zararı burada. Soruyorum Akın'a, yarın sabah 06.00'da AK Parti İl Yöneticisi Burak Aydın'ı, Belediye Başkanı Candaroğlu'nu ve ekibini gidip evden alıyor musun, korkundan kulağının üstüne yatıyor musun?"