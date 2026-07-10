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Denizde kaybolduğu sanılırken, su yüzeyinde sırtüstü dinlenirken bulundu

Denizde kaybolduğu sanılırken, su yüzeyinde sırtüstü dinlenirken bulundu
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Samsun'un Atakum ilçesinde denizde kaybolduğu ihbarıyla arama başlatılan Mümtaz Ö., açıkta yüzdükten sonra sırtüstü dinlenirken bulundu. Ekipler seferber olurken, kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde denizde kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatılan Mümtaz Ö., açıkta yüzdükten sonra sırtüstü dinlenirken bulundu.

Olay, Yenimahalle Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahil kısmında meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için denize giren Mümtaz Ö.'den uzun bir süre haber alınamayınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem denizden hem de havadan arama çalışması başlattı. Mümtaz Ö. bir süre sonra deniz yüzeyinde sırtüstü dururken bulundu. Mümtaz Ö.'nün kaybolmadığı, açıkta yüzdüğü sırada yorulduğu ve dinlenmek için sırtüstü durduğu öğrenildi. Bota alınan Mümtaz Ö., karaya çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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