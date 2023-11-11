CHP'li Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nun getirdiği görevde 5 ay kalabildi

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Eren Erdem, Özgür Özel'in Genel Başkan seçilmesiyle birlikte bu görevde sadece 5 ay kalabildi. Yeni MYK'nın belirlendiği CHP'de Burhanettin Bulut, CHP Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burhanettin Bulut

CHP'li Eren Erdem, bugün görevini bıraktığını gazetecilere gönderdiği mesajında duyurdu.

Erdem şunları kaydetti: "Değerli basın emekçisi arkadaşım, Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım.

İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim. Özellikle, Ankara muhabirlerimizle çok sık birlikte olduk. Destek ve dayanışma için teşekkür ederim. Göreve yeni gelecek Medya sorumlusu arkadaşımızın iyi işler yapacağına inanıyorum. Bu toplulukta bulunan herkese sevgi ve saygılarımla."