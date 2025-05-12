CHP'den PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Olumlu bir adım ama yanıtlanması gereken sorular var

Terör örgütünü Pkk'nın kendini feshetme kararını değerlendiren CHP kurmayları, "Barış için olumlu bir adım ama yanıtlanması gereken sorular var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında çevrimiçi olarak toplandı. CHP lideri Özel'in Manisa'dan katıldığı MYK toplantısının en önemli gündem maddesi, terör örgütü Pkk'nın toplantıdan saatler önce yaptığı fesih ve silah bırakma kararı oldu.

KURMAYLARDAN İLK YORUM

CHP'nin sürece yönelik ilk değerlendirmelerini anlatan CHP kurmayları, "Silah bırakma kararı barış açısından olumlu bir adım. Türkiye'de barışın sağlanmasını en çok CHP ister. CHP Kürt sorununu hiçbir zaman inkar etmedi" ifadesini kullandı.

Terör örgütü Pkk'nın bildirisinde Lozan Antlaşması'nın ve 1924 Anayasası'nın geçtiğine dikkati çeken CHP'liler, 1924 Anayasası'nda üniter devlet tanımının yer aldığının altını çizdi. Lozan Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu niteliğinde olduğunu vurgulayan CHP kurmayları, "Lozan'ı tartışmaya açmak, yeniden bir Cumhuriyet tanımlaması yapmak demek" ifadesini kullandı.

"TABLOYU KALDIRDIĞIMIZDA ALTINDAN ABD ÇIKACAK"

1 Ekim 2024'te TBMM'de başlayan, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleriyle devam eden ve terör örgütü Pkk'nın fesih açıklamasına evrilen sürecin Orta Doğu'daki gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağını kaydeden CHP'liler, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hem Putin'in yakın zamanda anlaşma yapacak olması hem bugün bu olayın olması... Zamanlama tesadüf değil. YPG ile ilgili hiçbir açıklama yok. PKK kendini feshediyor. Üst tarafta Rusya ve Ukrayna anlaşıyor. Aşağıda Suriye politikası oluşturulmaya çalışılıyor. Günün sonunda tabloyu kaldırdığımızda altından ABD çıkacak. Yeniden bir Orta Doğu projesinin altyapısı."

"KÜRT SORUNU YALNIZCA GÜVENLİK POLİTİKALARI İLE ELE ALINMAMALI"

AK Parti'nin Kürt sorununun çözümüne yönelik adımlarının samimi olmadığına işaret eden CHP'liler, CHP'nin ise Kürt sorununa yönelik tarihsel bir tutarlılık içinde olduğunu vurguladı. Kürt sorununun yalnızca güvenlik politikalarıyla ele alınmaması gerektiğine dikkati çeken CHP'liler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnızca Kürt sorunu değil, bunun bir demokratikleşme sorunu olduğunu, birlikte ortak yaşamın sağlanması gerekliliğini on yıllardır söylüyoruz. Düne kadar Kürtlere 'terörist' diyen, düne kadar hesaplaşma kültürüyle, bir öç alma kültürüyle hareket eden, sonra barış sürecini ortaya koyan, barış sürecinden hendek politikasına, Gar Katliamı politikasına gelen, sonra yeniden çark eden; yani bir ileri iki geri yapan bir siyaset var Kürtlerin karşısında."

"YANIT BEKLEYEN SORULAR VAR"

CHP'liler, PKK'nın kendini fesih ve silah bırakma kararına karşı, yanıt bekleyen sorular olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Metinde, 'Demokratik mücadelenin yolu açılmıştır' deniliyor ama o mücadelenin yolu ne, yöntemi ne, ne verildi? Durup dururken bugüne kadar bu demokratik mücadele ortamıyla ilgili ne değişti de silah bırakmaya evrildi bu süreç? Silahlar ne olacak, nereye teslim edilecek? Silah bırakanlar ne olacak? Bunlar hiç konuşulmadan mı bu kişiler silah bıraktı? 'Hadi, Bahçeli istedi. Silah bıraktık' mı diyecekler? Ne üzerine anlaşıldı? Selahattin Demirtaş ne olacak? Öcalan'ın süreci ne olacak? Bir af getirecekse ki kısmi aftan bahsediliyor, 'Bir genel af olmayacak' deniliyor. Sadecebu af karşılığı mı bu işler yapıldı?"

"AK PARTİ'YE GÜVEN OLMAZ"

Üniter devlet yapısının önemine dikkati çeken kurmaylar, "Kırmızı çizgilerimizi tekrar hatırlatarak, gündemimizden kopmayarak yola devam edeceğiz. AK Parti'ye güven olmaz. Bugün bunları yapacak, kendi oyunu yükseltecek, bir dış politika oyunu kuracak. Ama yarın Kürtleri yine terörize edip farklı bir sürece girmeyeceğinin garantisi yok ki bunları yaşadık. Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğunu koruduğu, bunun için bir takım pazarlıklar yapıldığı bir sürece destek veremeyiz."