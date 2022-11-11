İki ay önce CHP'ye katılmıştı, skandal twitleri ortaya çıktı: Türk milletine etmediği hakaret kalmamış

CHP'ye iki ay önce katılan Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ın geçmişte yaptığı Twitter paylaşımları parti içinde krize neden oldu. Türklere, it soyu", Atatürk'e "Saddam" dediği ortaya çıkan Uçak'tan CHP'lilerin rahatsız olduğu öğrenildi.

CHP'de "it soyu" krizi patlak verdi. Ana muhalefet partisine iki ay önce katılan Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ın geçmişte yaptığı skandal Twitter paylaşımları CHP içinde tartışma çıkardı.

TÜRKLERE "İT SOYU" DEMİŞ

Ömer Uçak'ın tweetlerinde Türklere "it soyu", Atatürk'e "Saddam", Türk milletine "Size bi kemik atayım da oyalanın azıcık" dediği ortaya çıktı. Paylaşımların kamuoyuna yansımasının ardından CHP koridorlarında Ömer Uçak'tan duyulan rahatsızlığın dillendirilmeye başlandığı iddia edildi.

"SİZE BİR KEMİK ATAYIM DA OYALANIN"

Kendisini Türk zannedenlerin çoğunun Arap olduğunu savunan Uçak, ""3 5 it soylu çapulcu gelmiş havliyorlar. Size bi kemik atayimda oyalanin azıcık. Bu ülkenin yüzde 32si arap irkindandir. İt soyundan gelenler hariç muhtemelen kendini türk zannedenlerin çoğu araptir" sözleriyle hakaret etti. Uçak'ın bir diğer paylaşımında, ""arapca türkiyenin acil şekilde ingilizcenin yerine geçirmesi gereken dildir" dediği görüldü.

KILIÇDAROĞLU'YLA YAN YANA

Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana fotoğrafları bulunan Ömer Uçak'ın CHP liderine destek verdiği paylaşım da dikkat çekti. Uçak, "Asla yalnız yürümeyeceksiniz Yolunuz, yolumuzdur. Mücadelenizde yanınızdayız, arkanızdayız Sn. Genel Başkanım!