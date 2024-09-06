CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), sembolik açılışını Sivas Kongresi'nin 105. yıldönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas'ta yaptığı Tüzük Kurultayı, bugün resmi olarak ATO Congressium'da toplandı.

CHP lideri Özgür Özel, eski Genel Başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na gitti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanlarımız Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayımıza gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Kurultay salonunda "Her derdin var bir çaresi Cumhuriyet Halk Partisi" dijital panolarında hazırlanan video klipler yer alırken katılımcıların koltukları ise isim isim ayrıldı. Protokolde, CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Tokerve eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye yer ayrıldığı görüldü. Kurultaya davet edilen önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

20'YE YAKIN MADDE DEĞİŞECEK

Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek seçildi. Tüzük Hazırlık Komisyonu'nun çalışmasına göre CHP tüzüğünde 20'ye yakın maddede değişiklik bekleniyor.

Kurultayın gündemi, Kurultay Tüzük Komisyonu'nun oluşturulması, Program Komisyonu'nun oluşturulması, tüzüğün değiştirilmesi konusunda komisyonca hazırlanan raporun görüşülmesi ve oylanması ile devam edecek.

"SOKAĞIN SESİNİ DUYARAK KAZANDIK"

Kurultayın açılış konuşmasını yapan Özel "Yerel seçimleri sokağın sesini duyarak kazandık" mesajı verdi. CHP lideri, genel başkan dahil herkesin ön seçime gireceğini bildirdi.

Özel, şunları söyledi; "47 yıl aradan sonra belki de ilk kez şu anda Türkiye'nin birinci partisinin kurultayını ekranlardan izleyen milyonlara merhaba. Artık az değiliz, artık daha çoğuz. Bundan tam bir yıl önceydi; 6 siyasi parti ittifak halinde girdiğimiz seçimlerde çok istediğimiz, çok çalıştığımız, çok hak ettiğimiz bir seçimi maalesef kaybettik. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra toplumda siyasetten uzaklaşmaya ve büyük bir umutsuzluk dalgasına dönüşen bir ruh hali vardı. Gençlerin gözündeki fer sönmüştü. Büyüklerimizin omuzları düşmüştü. Yaşlılarımız Türkiye'de iktidar göremeyecek miyiz derken, gençler biz bu ülkede hayal kuramayacak mıyız, artık bu ülkede yaşayamayacak mıyız diye bizden hesap soruyordu.

Oturduk, konuştuk, tartıştık. Hep birlikte bir yol açmak, yeni bir yol almak için yola çıktık. Artık hiçbir şey olmamış gibi davranamazdık ve davranmadık. Ve şunu söyledik; CHP değişecek, Türkiye değişecek. Partiyi yüzüncü yılında, ilk seçimlerinde Türkiye'nin bütün demokratları sahiplenmişken, muhafazakarlarla, Kürtlerle, milliyetçilerle sosyal demokratları kucak kucağa bu büyük zafere gidiyorken, kişisel hırslarından dolayı bu partinin karşısında adaylaşanlar adaylaştıkları yerde kalsınlar. Bu dönem o hatalar yapılmayacak, bir daha onlar bu partide görev almayacaklardır, bunu açıkça ifade ediyorum. Ayrıca bu büyük başarıda İmamoğlu, Yavaş, belediye başkanlarımız...

Tüzük kişilerin değil örgütümüzün. Kılıçdaroğlu'nun taahhütleri tüzüğe konuldu. Bu tüzük ne bana güven oyudur, geçmesi beni güçlendirmez, geçmemesi beni zayıflatmaz. Kadın ve gençlik kotasını sizlere emanet ediyorum.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kurultaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, "İyi bir kurultay olsun, hep beraber tüzüğü tartışalım. Partimize, partimizin geleceğine, demokrasimize hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tüzük kurultayının partisinin iktidara yürüyüşünün ilk basamağı olacağını söyledi. CHP'nin tüzük kurultayı programı, yeni parti programı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenecek Program Çalıştayı ile devam edecek. Çalıştay kapsamında 2 gün boyunca 20 yuvarlak masada program güncelleme çalışmaları yürütülecek.

Merkez ve yerel yönetim konularının da gündeme geleceği çalıştayda, küresel gelişmeler de ele alınacak. Çalıştaya, Sosyalist Enternasyonal'in fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesi de katılacak. Sosyalist Enternasyonal Komitesi'nin hazırlayacağı Ankara Deklarasyonu, kurultay delegeleri tarafından kurultayın kapanışında oylanacak.

CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül Pazartesi günü ise Anıtkabir ziyareti yapılacak. Aynı gün Devlet Mezarlığı, Karşıyaka Mezarlığı ve Cebeci Mezarlığı ziyaret edilecek.

Pembe Köşk'te "CHP Tarihi Sergisi"nin açılışı yapılacak. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, CHP Genel Merkezi önünde Şevval Sam konser verecek.