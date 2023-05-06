Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Rizeliler Derneği'ni Ziyaret Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Rizeliler Derneği ziyaretinin ardından Bitlisliler Derneği'nde vatandaşlarla buluştu.

Bakan Kurum, "Rize'mizde bugüne kadar TOKİ'yle yatırım maliyeti yaklaşık 3,2 milyar lira olan 2 bin 900 konutumuzu, dükkanlarımızı hizmete sunduk. 3 tane millet bahçesi yapıyoruz. İyidere ve Güneysu tamamlandı. Şimdi sahilde çok güzel bir millet bahçesi yapıyoruz. Restoranlarıyla oradaki kütüphanesi, kıraathanesiyle çok modern, çok güzel bir millet bahçesinin yapım sürecini de gösterdik. İnşallah 2024'te vatandaşımıza armağan edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"MEYDANDAKİ ÇARPIK KENTLEŞME KALDIRILIYOR"

Bakan Kurum, "Hepiniz bilirsiniz, o merkez çarşıdaki alanımız, eski belediye bloklarını olduğu yerler. Oralarda dolguydu. O zeminler sıkıntılıydı. Oraları da hızlı bir şekilde vatandaşlarımızla görüşerek rızası çerçevesinde ilk etabı tamamlandı. Bu projemizi Rize'mize, Rize'nin güzel insanlarına kazandırdık. Hemen buradan çıktığınızda meydanın etrafındaki o çarpık yapıları kaldırıyor, vatandaşlarımızı yaptığımız rezerv konutlara taşıyoruz. Bu kapsamda emin olun Rize'nin her mahallesinde her sokağında hizmetlerimizi yürütüyoruz" dedi.

AYDER İÇİN DOĞA KORUMA ÇEVRE PROJESİ

Bakan Kurum, "Kalkandere'de 69 konutumuzun inşası devam ediyor. Madenli'de, Çayeli'nde de konutlarımız, sosyal donatılarımız hızla yükseliyor. Burada tabii Rize'nin güçlü olması için daha da güzel olması için bu çalışmaları yürütüyoruz. Bir de Ayderimiz var. Burada belki yıllardır beklediğimiz o güzelim ailelerimize, daha da güzel bir doğa koruma çevre projesi yapıyoruz. Önce tamamen altyapısını değiştirdik. Orada şelalesine, gelinlerimizin, damatlarımızın, hepimizin gideceği seyir teraslarıyla, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, futbol sahalarıyla ve girişinde araçlarınızı park edeceğimiz kapalı otoparkını da tamamen yerin altında bin 917 araçlı otoparkımızın yapımı devam ediyor" diye konuştu.

DAVOSUN BENZERİNİ RİZEMİZE KAZANDIRIYORUZ

Bakan Kurum, "Eski termal otelimiz vardı. Şimdi orayı tamamen yeniliyoruz ve oradaki esnaflarımıza, otel sahiplerimize veriyoruz. Bittiğinde orada uluslararası kongrelerin yapılabileceği, dünya beşten büyüktür diyeceğimiz Davos'un benzerini Rize'mize kazandırıyoruz."

"TARİHİ CAMİLERİMİZ, HANLARIMIZ, HAMAMLARIMIZ, MEDRESELERİMİZ MAALESEF GÖRÜNMÜYORDU"

Bitlisliler Derneği ile buluşmasında ise Bakan Kurum şunları söyledi:

"Biz 81 ilimizde eser üretiyoruz. Eser siyaseti yapıyoruz. Böyle meydanlara gelip bir söz söylüyorsak eğer, hep sözümüzün peşinden koştuk. Hep şehirlerimiz için, vatandaşımız için en iyisinin, en güzelini hayalini kurduk. Sonra da o hayalin peşinden koştuk. İşte bu güzel yavrularımız için çocuklarımız için, evlatlarımız için onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için, bu mücadeleyi veriyoruz. Kimseyi ayırt etmiyoruz, kimseyi inancından dolayı, dilinden dolayı, dininden dolayı, renginden dolayı ayırt etmedik. Hep birlikte Türkiye izledik. 8 il kardeşiz dedik, beraberiz dedik ve ülkemiz için, devletimiz için, bayrağımız için, ezanımız için mücadele veriyoruz. ve bunu da milletimizle birlikte veriyoruz. Sizlerle birlikte veriyoruz. İstiyoruz ki bu ülke büyüsün. İstiyoruz ki bu ülke gelişsin. ve bu ideallerle s81 ilimizi kalkındıracak, 81 ilimizi aynı hizmetlerin olduğu, aynı imkanların olduğu, hizmetlerimizi, eserlerimizi götürüyoruz. Bu anlayışla Bitlisli kardeşlerimiz bizi Bitlis'in 21 yıldır her türlü ihtiyacını gidermek için çalıştık, çabaladık. En son, hatırlarsınız, öbür projelerimizi saymıyorum. Çünkü en kıymetli gördüğümü söyleyeceğim. Yani konutlarımız, kentsel dönüşüm projelerimiz, millet bahçelerimiz, hastane üniversitelerimiz Bitlis'i baştan aşağı ihya edecek çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşte orada gölümüz, Van Gölü'müzün bir kıyısı, biliyorsunuz Bitlis'e komşu. Orada kıyı temizliği yapıyoruz ve orada inşallah kıyının kenarında Tatvan var. Tatvan'da kıyının kenarında yine Adilcevaz'da oraları düzenliyoruz. Gölümüzü tertemiz hale getiriyoruz. Yine çok önemsediğim Bitlis'in o türkülerine konu olan 5 minaresiyle, hanlarıyla, hamamlarıyla, Selçuklu mirası Bitlis'imizi o bize edilen emanetleri ayağa kaldıracak çok önemli bir şehrin merkezinde proje gerçekleştiriyoruz. O Bitlis'in deresi yıllardır üstü kapalıydı. Yıllardır ve oradaki tarihi camilerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, medreselerimiz maalesef görünmüyordu."

Bakan Kurum, "Şimdi biz o dere üzerinde ne kadar çarpık yapı varsa, ne kadar riskli yapı varsa vatandaşlarımıza bedellerini ödedik. Yine orada yapmış olduğumuz dükkanlardan, iş yerlerinden kendilerine yer verdik, orayı kaldırdık, dereyi ıslah ettik. Deremizin kenarını Bitlisli kardeşlerimizin hizmetine açtık. Oraya bakan ne kadar bina varsa, ne kadar dükkan varsa, tamamının cephesini yeniledik. O günkü rakamlarla 500 milyon harcadık. Şu an zannedersem 1,5 – 2 milyarı bulur ve Bitlis'in o türkülere konu olan minareleri ortaya çıktı. Emanetler ortaya çıktı. Onlar işte bizim bu çocuklara bırakacağımız miraslarımız, kültürümüz. Bizi biz yapan değerlerimiz. O projemiz Bitlis'imize ayrı bir değer katacak" şeklinde konuştu.

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