Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından TİP ve CHP'den eylem çağrısı

Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi sonra TİP ve CHP eylem çağrısı yaptı.

CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse çarptırılan TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararının TBMM'de okunmasıyla düşürüldü. Karar tepkilere neden olurken, Meclis'te tansiyon yükseldi.

Can Atalay

Kararın ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Anayasa Mahkemesi'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay darbesine ilişkin kararın TBMM'de hukuksuzca okutulmasıyla düşürüldü.

"BİZ BUGÜN BİR KEZ DAHA YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen darbe girişiminin ortağı haline getirildi! Saray, depremzede Hatay halkının iradesini hiçe saydı; hepsinin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını fiilen feshetti! Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!"

TİP EYLEM ÇAĞRISI YAPTI

Öte yandan TİP, sosyal medya hesaplarından İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylem çağrısında bulundu.

CHP, BEŞİKTAŞ'TA EYLEM DÜZENLEYECEK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından sosyal medya hesabından eylem çağrısında bulundu. Çelik yaptığı paylaşımda, "Anayasal düzene inanan tüm İstanbulullulara çağrımızdır! Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürülmesine karşı hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz!" dedi.