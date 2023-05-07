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"Büyük İstanbul Mitingi" için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşmasını İstanbul'da gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 16.00'da gerçekleşecek olan "Büyük İstanbul Mitingi"ne gelenler, alana giriş yapmaya başladı.

Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"nde, AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşacak.

'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.

'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

Miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

Miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar miting alanlarına polisin güvenlik noktalarındaki üst aramasının ardından içeriye alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge saat 16.00 itibarıyla katılması bekleniyor.

'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yapılabileceği miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alması beklenirken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alıyor.

'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

'Büyük İstanbul Mitingi' için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne girişler başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Seçim 2023 14 Mayıs Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Eclipse Moon34:

14 Mayıs bay bay akp

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Izzet Gül:

Çok şükür bu seçimlerde hiç bir siyasi parti belediye araçlarını kullanamıyor

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Ysf thr:

"Ben Kemal, gidiyorum!.."

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