Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a "TBMM Başkanı olarak PKK sevdanız nereden geliyor anlamıyorum" sözleri üzerine salonda gergin anlar yaşandı.

KURTULMUŞ SALONU TERK ETTİ

Söz alan Kurtulmuş, "Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, bu arkadaş bu salonda sözlerinden vazgeçtiğini söylemelidir. Bu hafif tabiriyle hadsizliktir" diyerek salonu terk etti.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN PROTESTO

Öte yandan; CHP'li milletvekilleri, Gezi olayları ile ilgili davadan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay ve CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaşanan olaylarda biber gazından etkilenen CHP'li milletvekillerine ilişkin dövizlerle komisyon toplantısına katıldı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dövizleri göstererek, "Bugün Meclis iradesi tutsak. Tutsak olan yalnızca Can Atalay değil, milletin iradesi tutsak. Maalesef Meclis Başkanı da bu konuda adım atmıyor. Aslında hepimizin Başkanı Numan Kurtulmuş; ancak halen parlamentonun bir üyesi hala tutsak. Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tutsak ve onun tutulması anayasal rejime darbedir. Bir başka mesele ise milletvekillerinin gördüğü muamele, bakın yarım metre mesafeden milletvekillerine gaz sıkıldı. İstanbul İl binası, polis tarafından işgal edildiği dönemde milletvekillerimize haksızca uygulamalar yapıldı. Bu gaz yalnızca Ali Gökçek'e, Deniz Yavuzyılmaz'a sıkılmadı; Meclis'e, bizzat Numan Kurtulmuş'un yüzüne sıkıldı" dedi.

"KOMİSYONUMUZ ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Bazı milletvekilleri, toplantının TBMM TV'de yayınlanmasını istedi ve görsel basının toplantıdan çıkarılmasına tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Muş, usul tartışması açmadı ve sözü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a verdi. Kurtulmuş, Meclis ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçelerine ilişkin komisyon üyelerine sunum yaptı. 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önemine işaret eden Kurtulmuş, "İçinde bulunduğumuz bölgesel ve küresel şartlar Türkiye'nin gerçekten artık terör meselesini tamamıyla geride bırakmasını, Türkiye'nin terör meselesini çözerek kalıcı barış ve kardeşliği sağlayacak adımları atması gerektiğini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede komisyonumuz önemli bir çalışmayı sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Milli iradenin gücünü ve demokratik olgunluğu göstermesi bakımından komisyonun kurulmuş olması bile başlı başına önemli bir aşamadır. 'Terörsüz Türkiye' sloganıyla başlattığımız bu sürecin tamamıyla olgunlaşmaya başladığı bir dönemde de komisyonumuz bu ülkede barışın, huzurun, güvenliğin ve demokrasinin standartlarının yükselmesi için her türlü çabayı, çalışmayı ortaya koymaya devam edecektir" diye konuştu.

"İSTİKAMET BELİRLEYEN BİR ÜLKE OLMAK DURUMUNDAYIZ"

Kurtulmuş, dünyada parlamenter diplomasinin rolünü arttığını ve TBMM'nin bu rolü etkin bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. Kurtulmuş, "Öyle görünüyor ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyanın bu gerilimli durumu devam edecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin böylesine bir dönemde ve özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir dış politika izlemesi ve diplomaside hamasetin yerine anlam siyasetini ortaya koyması şarttır. Biz manevraların peşinde değil, istikamet belirleyen bir ülke olmak ve tepki değil, ilke üretmek durumundayız. Bu çerçevede dış politikamızı bütün kurumlarımızla birlikte uygulamayı sürdürüyoruz. Şunu açıklıkla söyleyebilirim ki TBMM hem dostluk gruplarıyla hem uluslararası asamblelerdeki varlıklarıyla başkan düzeyinde bütün uluslararası platformlarda vardır ve Türkiye'nin sesini dile getirmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen dış politikamız Meclisimizin de parlamenter diplomasideki aktif destekleriyle güçlenerek bütünlüklü bir bakış açısı oluşturmaktadır" dedi.

"TÜRKİYE PARLAMENTER DİPLOMASİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Türkiye'nin dış politikası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna, Etiyopya-Somali, Afganistan-Pakistan, Filistin ve Suriye politikalarından bahsetti. Kurtulmuş, "Dünyada diyalog kanallarının daraldığı bir dönemde parlamentoların birbirlerine temas etmesi zarurettir. Bu anlayışla 17 Kasım'da AGİT Parlamenter Asamblesi'nin 50'nci yılı toplantısına ev sahipliği yapacağız. Toplantının teması, diyalog ve iş birliği yoluyla çok taraflılığın yeniden canlandırılmasıdır. Ayrıca 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da dünyanın en büyük parlamenter birlik çatısı olan Parlamentolararası Birlik 152'nci Genel Kurulu'nu toplayacağız. 183 üye parlamentonun katılacağı bu Genel Kurul, Türkiye'nin parlamenter diplomasiye yaptığı katkının çok açık bir göstergesidir. Daha önce en son 1996 yılında, 30 yıl evvel ev sahipliği yaptığımız bu buluşmayı 1400'ü aşkın parlamenter ve 100'e yaklaşan Meclis başkanıyla yeniden gerçekleştirecek olmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi için büyük bir övünç vesilesidir. 2026 yılı Haziran ayında NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'nin ülkemizde düzenlenmesi hedefi bulunmaktadır. Bu zirve, Türkiye'nin güvenlik ve özgürlük dengesine dayalı ittifak anlayışını parlamenter zeminde de hiç şüphesiz güçlendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"2026 BÜTÇEMİZ 27,2 MİLYAR LİRA"

Kurtulmuş, TBMM'nin 2023 yılı bütçesinin yıl içerisinde yapılan aktarmalarla birlikte 10 milyar 946 milyon, 2024 yılı bütçesinin 17 milyar 817 milyon olduğunu ve şu ana kadar yüzde 71'inin harcandığını hatırlatarak, "2026 yılı bütçe teklifi, 27 milyar 235 milyon 264 bin Türk lirasıdır. Komisyonumuza bu şekilde sunulmuştur. Bu harcamaların yüzde 82,3'ü cari giderlerden, yüzde 17,7'si ise yatırım giderlerinden oluşmaktadır. Görüldüğü gibi 2026 bütçesinin yüzde 66,3'ü büyük oranda personel, SGK giderleri ve tedavi giderlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, yasa gereği Kamu Denetçiliği Kurumu'na Hazine yardımı 469 milyon 737 bin Türk lirası olarak belirlenmiş, bu da toplam bütçemizin yüzde 1,7'sini oluşturmaktadır. Ayrıca yine yasa gereği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) hazine yardımı olarak TBMM'den verilen 1 milyar 583 milyon 976 bin liralık bir pay söz konusudur. Bu da toplam bütçemizin yüzde 5,8'ini oluşturmaktadır. 2026 yılı bütçe teklifimiz, 2025 yılı başlangıç ödeneği 17 milyar 817 milyon Türk lirasına göre yüzde 52,9 oranında artarak 27 milyar 235 milyon 264 bin Türk lirası olmuştur" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı sunumun ardından komisyon toplantısı, milletvekillerinin bütçe üzerine yaptığı değerlendirmelerle devam ediyor.