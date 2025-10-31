Bakan Tunç: 'Terörsüz Türkiye' komisyonu çok önemli kararlar alacak (2)

'ADALET DEVLETİN VARLIK NEDENİDİR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir programı kapsamında Kemalpaşa Adalet Sarayı açılış ve Aliağa Adalet Sarayı temel atma törenine katıldı. Kemalpaşa'da düzenlenen törene Bakan Tunç'un yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile protokol üyeleri ve partililer katıldı. Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hedeflenen süre içinde inşaatın tamamlandığına vurgu yaptı. Bakan Tunç, "1,5 yıl önce temel atma töreninde sizlerle beraberdik. Temel atarken inşallah süresi içinde bitiririz diye dua etmiştik. Duamız kabul oldu. Bugün sizlerle beraber Kemalpaşa Adalet binamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"İzmir Ege'nin incisi ve ülkemizin 3'üncü büyük şehri. Her bir yeri tarih kokan ülkemizin en nadide köşelerinden biri. O nedenle İzmir'e ne yapsak azdır" diyen Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"23 yıllık iktidarımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İzmir'e çok büyük değer verdi. Milletvekillerimizle beraber, genel başkan yardımcılarımızla beraber halen de devam ediyor. Yollarıyla, otobanlarıyla, limanlarıyla şehir hastaneleriyle, adliye binalarıyla, her şeyiyle, altyapısıyla, üst yapısıyla İzmir'e önem vermeye devam ediyoruz. İşte bugünkü açılış törenimiz de bunun bir göstergesi. Temel atamadığımız, açılışını dahi yapamadığımız, sırası gelmeyen birçok yatırımımız da var. Yetişemediğimiz, İzmir'e kazandırılan birçok yatırım da var. Bugün inşallah Kemalpaşa Adalet Sarayı binamızın açılışını gerçekleştirerek burada yargı hizmetlerimizin en kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza sunulmasını sağlayacağız. Adalet mülkün temelidir. Adalet devletin varlık sebebidir."

'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞA SÜRECİ BAŞLADI'

23 yıllık AK Parti iktidarında 'adalet' kavramının çok önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Tunç, "Adalet deyince sadece mahkemeler anlaşılmaz. Sadece yargı teşkilatı değil. Her işimizde adalet. Eğitimde adalet. İş hayatında adalet. Ayrımcılığın yapılmaması, herkese eşit davranılması, herkese hakkının verilmesi. Dolayısıyla bizim her işimizde adaletin tarafında olmamız gerekir. Adaletten ayrılmadığımız müddetçe bu millet bizim yolumuzu açar ki 23 yıldan bu yana da hep bunu yaptık. Eğer adaletten ayrılsaydık, milletin isteklerini, taleplerini yerine getirmeseydik, onların taleplerine duyarlı olmasaydık, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süren bir iktidarı yaşanamazdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 100 yıllık cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladık ve inşallah artık Türkiye Yüzyılının inşa süreci başladı" dedi.

'BU ASIR TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK'

Sözlerine 'Adaletle ülkemizi kalkındırmaya, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapmaya devam edeceğiz inşallah' diyerek devam eden Bakan Tunç, "Çok eser ürettik. Otobanlarıyla, şehir hastaneleriyle, demiryollarıyla, limanlarıyla, okullarıyla, üniversiteleriyle, barajlarıyla, tünelleriyle, viyadükleriyle, enerji projeleriyle, petrolüyle, doğalgazıyla, nükleer santraliyle, havalimanlarıyla dünyanın en büyük projelerini hayata geçirdik. Savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranını yakaladık. Kendi silahımızı kendimiz üretmeye, kendi helikopterimizi kendimiz üretmeye başladık. Bu millet daha fazlasına layık. Bu millet çok badirelerden geçti ve inşallah dünyanın en güçlü ülkeleri arasında olacak. Türkiye Yüzyılı inşa edilecek. Rahmetli Özal, '21'inci asır Türk asrı olacak' derdi. İşte biz de diyoruz ki; Bu asır Türk Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.

'ADALET BETON YIĞININDAN İBARET DEĞİLDİR'

Adaletin olmadığı yerde toplumsal barış ve huzurun olmayacağına vurgu yapan Bakan Tunç, "Hazreti Mevlana'nın deyimiyle, 'Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır.' Bunlar daha güzel bir tarif olamaz. Adaletin olmadığı yerde toplumsal huzur da barış da olmaz. Tabi adaleti tesis edebilmek için hukuk devleti gerekir. Hukuk devleti yasamasıyla, yürütmesiyle, tarafsız ve bağımsız yargısıyla, kuvvetler ayrılığının hakim olduğu, milli iradenin geçerli olduğu bir hukuk devletinin tahkim edilmiş olması gerekir. İşte biz 23 yıldan bu yana bunu gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bunu yapmak için de adaletin ihtiyacı olan fiziki mekanlar. Ancak bunlar yetmez. Adalet beton yığınından ibaret değildir. Onun içerisinde uygulanacak mevzuatın, kanunların hukuka uygun olması gerekir. O kanunların toplumun ihtiyacına cevap vermesi gerekir. İşte bunun için 23 yılda büyük mesafeler aldık. Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. 80 yıldan bu Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu'nun her biri başka bir ülkeden tercüme yapıp, 80 yıl boyunca uygulamak durumunda kalmıştık. Ama son çeyrek asra geldiğimizde kendi akademisyenlerimiz, kendi hukukçularımız ve kendi milletvekillerimiz bu kanunları yeniden çağa uygun bir şekilde düzenlediler ve bu binaların içerisinde uygulanan mevzuat yenilendi. Kanunlarımız hukuka uygun hale getirildi. Sadece temel kanunların yenilenmesiyle kalmadık. Anayasa değişiklikleri yaptık. Sizlerin 'Evet' oylarıyla gerçekleşen büyük reformlar yaptık. Anayasamızda vesayetçi ve darbeci ruhu ortadan kaldırmaya yönelik büyük sessiz devrimlere sizler imza attınız. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısının sivilleştirilmesi, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısının demokratik hukuk devleti ilkesine uyarlanması, Yüksek Askeri Şura'nın yapısı, tüm bunlar demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirilmek için sizlerin oylarıyla hayata geçirildi. Hak arama yollarını artırdık" diye konuştu.

'MİLLETİMİZE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ'

Anayasa'da yapılan reformları da anlatan Adalet Bakanı Tunç, "Kamu denetçiliğinin kurulması, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bilgi edinme hakkı, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkı, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, kadın haklarının güçlendirilmesi, engelli hakları, çocukların korunması, tüm bunlar anayasamızda sizlerin oylarıyla yapılan değişikliklerle hayata geçti. Anayasamızda 'Gerektiğinde sıkıyönetim ilan edilebilir' diye madde vardı, siz kaldırdınız. 'Darbeciler yargılanamaz' diye madde vardı, siz kaldırdınız. Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için 10 yılda bir darbelerle, 10 yılda bir muhtıralarla, 10 yılda bir milli iradeye kasteden davranışlarla karşı karşıya kalınmaması için sizler bu yapısal reformlara 'Evet' dediniz. Türkiye bugün her zamankinden daha yüksek standartlı bir demokrasiye sahiptir ve cumhuriyetimizin 102'inci yıldönümünü idrak ettiğimiz şu günlerde cumhuriyetin demokrasiyle taçlandığı günlere milletimiz sayesinde ulaşmış bulunuyoruz. O nedenle biz milletimize şükran borçluyuz. Onlar için ne yapsak az diyoruz" dedi.

'İLK 100 BİNE GİREN HUKUK FAKÜLTESİ'NE GİREBİLECEK'

Adalet sistemindeki kadro sayılarından da bahseden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "9 bin civarında hakim savcımız vardı. Bugün 25 bin hakim ve savcımız var. Hakim ve savcı yardımcılığı sistemini hayata geçirdik. Hakim ve savcılar, mesleğe kabul edilmeden önce 3 yıl yardımcılık yapacaklar. Şu an 2 bin 75 hakim savcı yardımcımız göreve başlamış bulunuyorlar. Bir yıl adalet akademisinde, 2 yıl yargı kurumlarının ilk derecesinden, istinafından Yargıtay'ına varıncaya kadar her kademede tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta, çırak ilişkisi içerisinde yetişerek kürsüye daha donanımlı bir şekilde çıkmalarını istiyoruz. Diğer yandan hukuk fakültesindeki eğitimin kalitesini artırmanın gayreti içerisindeyiz. Hukuk fakültesine girmede başarı sıralamasını 100 bine yükselttik. Bundan sonra Türkiye'de ilk 100 bine girebilecek olan öğrenciler hukuk fakültesini kazanabilecek. Hukuk fakültesi bittikten sonra hukuk mesleklerine giriş sınavını uygulamaya koyduk ve bu anlamda da uygulama devam ediyor. İstinaftaki yığılmaları önlemek amacıyla dairelerimizin sayısını artırarak son 2 yılda 139'a çıkardık. Mevzuatımızı da sürekli gözden geçirerek yargı reformu strateji belgesi kapsamında planlı bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'BESNİ ADALET SARAYI'NI AÇACAĞIZ'

Mevcut adliye binası sayısının 388'e yükseldiğini belirten Bakan Yılmaz Tunç, "Kemalpaşa Adliyesi, Hükümet binasının bir katındaydı. Türkiye genelinde sadece 78 adliye sarayı vardı. Kemalpaşa ile birlikte bu sayı 388 oldu. Yatırım programımızda 68 adliye binamız var. 31'i inşaat aşamasında. Bu akşam Kahramanmaraş'a gideceğiz. Orada deprem davaları ile ilgili yargı mensuplarıyla bir çalıştayımız olacak. Oradan Adıyaman'a geçeceğiz. Geçen sene temelini attığımız Besni Adalet binamızın açılışını yapacağız. Adıyaman Adalet Ek Binası'nın da inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Bunların yanı sıra özellikle yargı mensuplarımızın gerek özlük hakları ile ilgili olarak, adalet çalışanlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında ve yargısal anlamda yapılabilecek çalışmaları da Hakimler ve Savcılar Kurulumuzla beraber gerçekleştirmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

İZMİR ADLİYESİ'NE YENİ BİNA MÜJDESİ

İzmir Adliyesi'nin yeni yerinin hazır olduğunu aktaran Bakan Tunç, şunları söyledi:

"İzmir Adalet Binamız 2004 yılında hizmete girmişti. Artık ihtiyaca cevap vermiyor. İzmir'e yeni Adalet Binası ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerimiz hazır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile de görüşüp anlaşmaya vardık. İlk etapta 100 bin metrekare kapalı alanı olan yani bugünkü bina büyüklüğünde olacak. Sonrasında ikinci kademeleri için de milletvekillerimizin, genel sekreterimizin, arkadaşlarımızın tespitleri doğrultusunda İzmir'in merkez adliye binası ihtiyacını inşallah karşılayacağız. Dikili'de, Menderes'te, Çeşme'de, Menemen'de, Torbalı'da, Tire'de, Ödemiş'te, Bayındır'da, Seferihisar'da, Urla'da adalet binalarımızı bizim dönemimizde kazandırmıştık. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Adalet binamız 2018'de hizmete açılmıştı. Denetim Serbestlik Müdürlüğü binaları, Adli Tıp Grup Başkanlıkları binalarımızın açılışlarını gerçekleştirdik. Tabii bunlar yapılanlar. Artık geçmiş, geçmişte kaldı. Dolayısıyla yeni şeyler söylememiz lazım. İnşallah kısa süre içerisinde Aliağa Adalet binamızın da temel atma töreninde sizlerle bir arada oluruz. Bergama, Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Kiraz, Menderes, Selçuk ilçelerimizde de Adalet binası ihtiyacı olduğunu biliyoruz. 'Daha kaliteli mekanlara ihtiyaç var' diyoruz. Karşıyaka Hakimevi inşaatımız devam ediyor. Bu tesiste tabii sadece hakimlerimiz değil, diğer vatandaşlarımız da misafir olabilecekler. Kemalpaşa ilçemizde 42 dairelik kamu personel konutu satın almıştık. 31 Aralık 2025 tarihinde teslim alacağız ve yargı mensuplarımız burada güvenli bir şekilde ikamet edecekler. Aliağa'da 34 dairelik adalet personeli konutu alımı ile ilgili süreç devam ediyor. İzmir'e 212 dairelik merkezde Adalet Konutu kazandırdık. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Kemalpaşa Adalet binamız 8 bin 554 metrekare kapalı alana sahip. İçinde 12 duruşma salonu var. 43 hakim ve savcımız burada görev yapacak."

'TERÖRDEN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ'

'Terörsüz Türkiye' konusuna da değinen Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı temelleri atıldı, inşa süreci devam ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı yine adaletle, kalkınmayla büyük bir yatırım hamlesiyle devam edecek. Çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize terörsüz bir Türkiye inşallah armağan edeceğiz. 41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. 41 yılda çok büyük acılar çektik. Büyük kayıplarımız oldu. Trilyonlarca ekonomik kaybımız oldu. Terör olmasaydı, bu fitne olmasaydı bugün o trilyonlarca ekonomik değer milletimize yansıyacaktı. Milletimizin refahı bugün çok daha yükseklerde olacaktı. Bugün dünya projesi dediğimiz havalimanları, tüneller, metrolar, denizin altından tüpler, nükleer santraller bunlar belki çok daha uzun yıllar önce gerçekleşmiş olacaktı. Ama maalesef terörün hem ekonomik zararı hem de asıl önemli olan büyük acılar çektirdi. Binlerce şehit vermemize neden oldu. İnşallah bundan sonra bu acıları yaşamayalım diyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde iç cephemizi güçlendirerek, etnik kökeni ne olursa olsun kardeşçe Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edelim' diyoruz. Bunu yaparsak, güçlü olursak Türkiye'ye hiç kimse kem gözle bakamaz. Türkiye üzerinde şer planlarını hiç kimse uygulamaya cesaret edemez" diye konuştu.

'ŞEHİT AİLELERİNİ İNCİTECEK ADIM ATMAYIZ'

"Milletimizi ve şehit ailelerimizi incitecek bir adım atmayız" diyen Bakan Tunç şunları söyledi: "Dünyada da çevremizde de adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını daha güçlü savunabiliriz. Bunu gerçekleştirmenin yolu birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, iç cephemizi kuvvetlendirmek, etnik köken din, mezhep ayrımı yapmadan hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam etmekten geçiyor. İnşallah Türkiye terörden arındığında, terörsüz bir Türkiye'ye kavuşulduğunda Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması daha da hızlanacak diyorum. Milletimiz de bunu bekliyor. Anadolu'da bu yönde bir mutabakat var. Bu çalışmaları yaparken, bu adımları atarken milletimizi rahatsız edecek, şehit ailelerimizi incitecek hiçbir adım bugüne kadar atmadığımız gibi bundan sonra bundan sonra da atmayacağız. Her şey milletimiz için, millet ne isterse onu yaparız. Milletimizin istemediği hiçbir adımı da atmayız" dedi.

'BÜYÜKŞEHİR'DE AYNI HIZI GÖREMİYORUZ'

Açılış töreninin başında konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan yeni adliye binasının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da adalet sarayının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Kemalpaşamıza ve yargı camiamıza imza niteliğinde bir yatırımı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Marifet iltifata tabidir. 1,5 sene gibi kısa bir dönemde, tasarruf tedbirlerinin hakim olduğu bir dönemde Adalet Bakanlığımız, bölgemize bu hizmeti kazandırdı. Tüm bakanlıklarımız kollarını sıvadılar, İzmirimizin sorunları için şehrimize çok yoğun destek veriyorlar. Fakat biz bu yapıları kazandırırken, 1,5 sene gibi kısa bir sürede bu yapıyı kazandırırken, şehir hastanelerini kazandırırken, statlarımızı, sağlık komplekslerimizi kazandırırken maalesef yerel yönetimden aynı hızı göremiyoruz. Biz bu kadar büyük gayret ve destek ortaya koyarken aksine maruz kaldığımız eleştirileri de kabul etmiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'İzmir'e ayrımcılık yapıyorlar, İzmir'e farklı bakıyorlar' diyor. Biz de buradan bu haksız eleştirilere işte Kemalpaşa'da açtığımız muhteşem yeni bir adalet sarayını İzmir'e armağan ederek cevabımızı vermiş oluyoruz. Bayraklı'da büyük bir lojman ihtiyacı vardı. Yine büyük bir lojman satın alımını hızlıca gerçekleştirdik. Diğer konularda da Adalet Bakanlığımız bizlere çok büyük destekler veriyor. Biz de bu destekleri vatandaşlarımızla paylaşmakta kararlıyız" dedi.

Konuşmalardan sonra canlı bağlantı ile Aliağa Adalet Sarayı temel atma töreni gerçekleştirdi. Ardından da kurdele kesimiyle Kemalpaşa Adalet Sarayı açıldı. Tunç ve beraberindekiler binayı gezerek bilgi aldı.

Tolga TAHÇI / İZMİR,