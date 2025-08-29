Bakan Kurum: Ödemiş'in, Seferihisar'ın bereketi yeniden canlanacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Ödemiş ile Seferihisar ilçelerindeki orman yangınlarında kullanılmaz hale gelen konutların yerine yapılacak yeni evlerin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Bölgenin demografik yapısı ve iklim şartlarına uygun yeni bir gelecek inşa ediyoruz. İzmir Ödemiş'te Seferihisar'da çiftçilerimize ahırları ve depoları ile üretimlerini daha güzel ortamda yapacakları, köy hayatına uyumlu yaşam alanları inşa edeceğiz. En geç 1 yıl içinde teslim edeceğimiz bu yeni yuvalarda aileler çocuklarıyla yeni hatıralar biriktirecekler. İzmir'in, Ödemiş'in Seferihisar'ın bereketi yeniden canlanacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ödemiş'te orman yangınlarında zarar gören kırsal Tosunlar, Karadoğan, Suçıktı ve Üzümlü mahallerindeki evlerin yerine yapılacak konutların temel atma törenine katılmak için İzmir'e geldi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile birlikte bazı milletvekilleri ve bürokratlar katıldı.

'DEVLET MİLLETİNİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTIR'

Törende konuşan Bakan Kurum, İzmir'de çıkan orman yangınlarının izlerini silmek için bir araya geldiklerini vurguladı. Ödemiş'te 138 köy evi, 21 ahır ve cami ile köy konağının ilk harcını dökeceklerini ifade eden Bakan Kurum, "Afetten etkilenen Seferihisar'daki 143 konutun yapımını başlatacağız. Toplamda 281 konutu tamamlayacağız. Orman yangınlarında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yeşil vatanımız ormanlarımız için canı pahasına mücadele eden kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Orman yangınları yüreğimizi dağladı. Ağaçlarımızı, hatıralarımızı alan afetin ardından en büyük güvencemiz devletin şefkatli eli ve milletimizin birliği olmuştur. Yangının ilk anından itibaren tüm bakanlıklarımızla ormancılar AFAD ile Kızılay, jandarma ve itfaiye ekiplerimizle anında sahada vatandaşın yanındaydık. İzmir'de ve ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlarla cansiperane mücadele ettik. Vatandaşlarımızın barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılarken hasar tespit çalışmaları yaptık. Devletimiz güçlüdür, milletimiz büyüktür. 6 yılı aşkındır bakanlık görevi yürütüyorum. Şunu gördüm, devlet milletini yalnız bırakmamıştır" dedi.

'SADECE KONUT YAPMIYOR YENİ BİR GELECEK İNŞA EDİYORUZ'

Afetlerde yangından zarar gören her vatandaşın yanında olduklarının altını çizen Bakan Kurum, "Evi yanan Cavit amcamızın döktüğü gözyaşlarını unutamıyorum. Bana dönüp 'Her şeyimiz gitti' dediğinde üzüldüm ama bir söz verdim. 'Sen canını sıkma. Sen sağlıklı ol, gerisini hallederiz' dedim. Orada küle dönmüş evinin önünde bekleyen bir abimiz vardı. 'Biz kuluz Allah'tan gelene diyecek sözümüz yoktur. Allah devletimize zeval vermesin' dedi. Bu yiğit insanlar için ne yapsak azdır. Gittiğimiz her köyde muhtarlarla istişare ettik. Tüm kardeşlerimize söz verdik, 'Yaraları saracağız' dedik. 'Yanan her evin yerine daha sağlamını yapacağız' dedik. TOKİ ile köy evlerimizin inşa ve proje çalışmalarını başlattık. İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Afetzedeler için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'KÖY HAYATINA UYUMLU YAŞAM ALANLARI İNŞA EDECEĞİZ'

Konuşmasında Antalya ve Muğla yangınlarını hatırlatan Bakan Kurum, tarihin en büyük yangınının ardından 40 gün içinde temel attıklarını dile getirdi. Bakan Kurum, "O köylerimizde vatandaşlarımız konforlu evlerde oturuyorlar. 5 yıl önce İzmir depreminin ardından Bayraklı'da gezilmedik sokak bırakmadık. 1 yıl içinde İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik. 6 Şubat asrın felaketi sonrasında aynı anlayışla 11 ilimizde 14 milyon vatandaşın yanındaydık. Dünyada eşi olmayan biçimde, eş zamanlı 500 bin konutu bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa ediyoruz. 1 milyondan fazla vatandaşımız sağlam güvenli konutlarda yaşamlarını sürdürüyor. Bu çalışmalarımızda sadece konut yapmıyoruz. Bölgenin demografik yapısı ve iklim şartları neyse yeni bir gelecek inşa ediyoruz. İzmir Ödemiş'te Seferihisar'da çiftçilerimize ahırları ve depoları ile üretimlerini daha güzel ortamda yapacakları, köy hayatına uyumlu yaşam alanları inşa edeceğiz. En geç 1 yıl içinde teslim edeceğimiz bu yeni yuvalarda aileler çocuklarıyla yeni hatıralar biriktirecekler. İzmir'in, Ödemiş'in Seferihisar'ın bereketi yeniden canlanacak" dedi.

'BURASI ÖDEMİŞLİ KARDEŞLERİMİZE AİTTİR'

Yanan alanların yeniden inşa edilmesi aşamasında yapılan bazı eleştirilere de yanıt veren Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Bu cennet vatanın havasına suyuna yeşiline sevdalıyız. Aziz milletimizin huzuru, mutluluğu tek gayemiz. Allah rızası için milletimizin duası bizimle. Bu anlayışla 23 yıldır kararlılıkla çalışıyoruz. Biz dimdik çalışırken, eserlerimizi karalamaya çalışanları görüyoruz. 'Ormanlık alanlar ranta açılıyor' diyorlar. Günün sonunda ormanlık alanlar ranta açılmadı. Afetzede kardeşlerimiz söz verdiğimiz gibi, yerinde yeni evlerine kavuştular. İzmir'deki yangınlardan sonra da aynı yalanları işittik. İşimize odaklandık. İzmir'den temellerini attığımız şu evlerin önünden ifade ediyorum; ekiplerimiz yangınla mücadele ederken, gönüllülerimiz 'yeşil vatan' diyerek alevleri söndürmeye çalışırken bu yalanlara sığınmak millete karşı büyük sorumsuzluktur. Burası Ödemişli kardeşlerimize aittir, bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir. Bugün milletimizle beraber yaşadığımız bu mutluluğa ortak olun. Bu mutluluk daha artacak. Bilecik'te, Sındırgı'da vatandaşlarımızın yeni yuvalarının temelini atacağız. İş bilenin kılıç kuşananın. Bu güçlü devlet milletin her derdine deva olacaktır."

Deprem bölgesindeki konutların da biteceğini, yangın bölgesindeki konutların da zamanında teslim edileceğini belirten Bakan Murat Kurum, "Hızımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Kimse bu gerçeği değiştiremeyecek. Boş sözlerle milletin gündemini meşgul edenlere rağmen eser üretmeye devam edeceğiz. Bu devletin gücü, milletin duasından gelir. Her ne kadar büyük felaketlerle karşılaşsak da üstesinden gelemeyecek hiçbir şey yoktur. İzmir'de yeni yuvaların inşasında emeği geçen TOKİ, AFAD, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne, yüklenici firmaya ayrı ayrı teşekkür ediyor. Evlerimizin İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da 2 Temmuz'da Ödemiş Tosunlar'da başlayan ve civar köyleri saran orman yangınının kayıplara neden olduğunu hatırlatıp, "Yangın sona ermeden bakanımız buradaydı. Kendileri 1,5 ay önce geldiklerinde, en geç 1 yıl içinde konutların teslim edileceğini söyledi. İçişleri Bakanımız da buraya gelip, sözler verdi. Bir gün sonra da önce yollar sonra telef olan hayvanlar ile ihtiyaçlar süratle giderildi. Bugün de sözlerin en önemlisi konut, ahır ve diğer yapıların temel atması için buradayız. Hayırlı olsun" dedi.

'ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPMAMIZ GEREKİR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da konuşmasında Ödemiş'te yangından sonraki durumu görmek için gelen Bakan Kurum ve ekibine eşlik ettiğini hatırlatıp, "İlginize minnettarlık hissettim. Ülkemiz ve şehrimiz son yıllarda afetlere maruz kaldı. Önümüzdeki yıllarda bu risk devam edecek. Küçük Menderes Havzası tarım ve hayvancılığın en yüksek oranda yapıldığı topraklar. Ormanlık alanlar da tarım alanları da hepimiz için değerli. Sıcaklıklar ve kuraklık devam edecek. Ormana komşu köylerde risk devam edecek. Sizlerin öncülüğünde önemli çalışmalar yapmamız gerekir. Daha çok çalışmak istediğimizi, iş birliği halinde onu yapma kararlılığında olduğumuzu söylemek isterim" diye konuştu.

'ÖDEMİŞ'E 7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da Ödemiş'e müjdelerle geldiklerini belirtip, "Ödemiş'in küllere dönen mahallelerini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Tüm kurumlarımız milletimizin yanında. Bugün Ödemiş'e temel atıyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde 6 Şubat'ta yaşanan depremde bakanımız sahada kaldı. Bugün yüz binlerce depremzede yuvalarına kavuştu. Bayraklı'da deprem konutlarını yükselten Adıyaman'da evleri yeniden yapan irade bugün Ödemiş'te. Ödemiş'e 7 milyarlık yatırımı totalde yaptık. Torbalı Ödemiş-Kiraz yolu bunun örneği. Yolun 80 kilometresini tamamladık" dedi.

'DOĞAYLA BULUŞAN EVLER'

TOKİ Başkanı Levent Sungur, törende yaptığı konuşmada millet olarak en büyük gücümüzün dayanışma kültürümüzden geldiğini belirtip, "Bu birlik ve beraberliğimizi 6 Şubat depreminde ve tüm afetlerde gösterdik. Bacalar yeniden tütecek. Köy emarelerimiz hayat bulacak. Yerleşim yerlerini etkileyen can ve mal kaybına neden oldu. Tosunlar, Karadoğan, Suçıktı ve Üzümlü köylerinde temelleri atıyoruz. Tosunlar'da yüz kişilik cami ve bir köy konağı hizmete sunulacak. Bu konutlar vatandaşlarımızın huzurla yaşayabileceği fiziksel açıdan nitelikli doğayla buluşan evler olacak. Bu evler analarımızın duası kardeşlerimizin alın teriyle yeniden hayat bulacak" dedi.

'305 VATANDAŞA 50 MİLYONA YAKIN DESTEK'

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da konuşmasında şunları söyledi:

"Afetlerle mücadele konusunda 2009 yılında kurulduğumuzdan bugüne afetlerin öncesi, sırası ve sonrası çalışmaları koordine ediyoruz. İzmir'de 25 Haziran ile 7 Temmuz arasında yoğun yangınlar yaşandı. Bütün ekibimizle geldik. Vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Hasar tespit çalışmaları hassasiyetle yerine getirildi. Hak sahipleri için çalıştık. Aradan 1,5 ay geçmeden temel atma aşamasına gelmiş olduk. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları için Valilik, AFAD başkanlığı olarak 60 milyon TL ödenek aktardık. 305 vatandaşımıza toplamda 50 milyona yakın destek sağladık."

Konuşmaların ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm protokolün katılımıyla butona basarak, dualar eşliğinde konutların temelini attı.

161 BAĞIMSIZ BÖLÜM İHYA EDİLECEK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından orman yangınlarında zarar gören Ödemiş'teki 4 mahallede, 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere 161 bağımsız bölüm inşa edilecek. Ödemiş'teki köy evleri, yörenin ihtiyaçlarına göre 4 tipte yapılacak. Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde ise 143 afet konutu inşa edilecek.