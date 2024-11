Bakan Kurum: Körfez bir zahmet temizlenecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde İzmir Körfezi'nden alınan kirli deniz suyu numunesini göstererek, "Bu işin takipçisi olacağız. İzmir Körfezi'nin, umursamaz ellerde heba olmasına, her seçim öncesinde ' Körfez'de kulaç atacağız' deyip tek bir olumlu adım atmayan zihniyete müsaade etmeyeceğiz. O Körfez bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi bir zahmet sorumluluklarını yerine getirecek" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Bakan Murat Kurum, bakanlık çalışmaları ve bakanlığın bütçe teklifine ilişkin komisyon üyesi milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde konut çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin üzerinden 45 gün geçmeden ilk temellerimizi attık. 3'üncü ayın sonunda tam 180 bin yuvanın inşasını başlattık. Bugün küllerinden yeniden doğan deprem bölgesi, dünyanın en büyük, en hareketli şantiye alanı olmuştur. Bir yandan arama kurtarma yaparken, diğer yandan 2 milyon 382 bin yapının hasar tespitini tamamladık. Ardından hemen Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem seferberliğinin altyapısını hazırladık. Türk milletinin her ferdinin üzerine titrediği, Anadolu'daki 10 asırlık hikayemizin en büyük milli seferberlik sahası olmuştur. Şu anda biz bu toplantıyı yaparken, 11 ilimizde 1900 şantiyemizde; deprem bölgesine adanmış 160 bin kardeşimiz, bir vatan müdafaası şuuruyla yeni yuvalarımızı yapmaktadır. Şu ana kadar tam 358 bin ev ve iş yerimizin ihalesini gerçekleştirdik. 4 bin 333 köyümüzde, yaklaşık 62 bin köy evimizi de hızla inşa ediyoruz. 26 Ekim'de, 130 bininci konutumuzun anahtar teslimini Hatay'ımızda yaptık. Adana, Diyarbakır 2024 yılı sonuna kadar, her gün ortalama 1500 konut yaparak 70 bin konutumuzu daha tamamlayacak; toplam 202 bin ev ve iş yerimizi teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UMUZU KURTARMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

AK Parti iktidarının deprem konusunda yaptığı çalışmalara değinen Kurum, beklenen İstanbul depreminin yaşanması halinde Türkiye'nin bekasının tehlikeye gireceğini söyledi. Kurum, "Bugün İstanbul'umuz; toplam 7,5 milyon ev ve işyeriyle devasa bir metropoldür. Bu yuvaların 1,5 milyonu, mühendislik hizmeti almamış ve zemin nedeniyle de ileri derecede risk altındadır. Hele hele bunların 600 bini, bırakın 7 şiddetindeki bir depremi, her an kendiliğinden çökebilecek vaziyettedir. Zaten gün geçmiyor ki, İstanbul'un bir mahallesinde kendiliğinden çöken bir bina olmasın. Bu durum nedeniyle; devletimizin gücü, özel sektörümüzün özverisiyle İstanbul'un 39 ilçesinde, toplam 907 bin ev ve iş yerimizin dönüşümünü tamamladık. 39 ilçemizde yeni yuvalarımızı kardeşlerimize teslim ediyoruz. İstanbul'da 193 bin evimizin, dükkanımızın yenilenme süreci devam ediyor. Bizim tek bir hedefimiz var. Tarihimizin, omuzlarımıza yüklediği en kutlu emanet olan İstanbul'umuzu ve İstanbulluları deprem tehdidinden kurtarmak için canla başla çalışacağız. İstanbul'u kurtarma seferberliği kapsamında; yarısı bizden kampanyamızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. İstanbullularla buluşmalarımızda, yeni bir başvuru dönemi talebi oluşmuştu, biz de süratle başlattık. 39 ilçemizde, vatandaşımızın süre kısıtı olmaksızın başvuru yapmasının önünü sonuna kadar açtık. Alan bazlı dönüşümlerde de bakanlık olarak hızla devreye giriyor, kısa sürede yeni evleri teslim ediyoruz" diye konuştu.

'YENİ SOSYAL KONUT KAMPAYASI BAŞLATACAĞIZ'

Bakan Kurum, 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 88 bin konutun inşasına başladıklarını belirtti. 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında taleplerin toplandığını kaydeden Kurum, "81 ilimizi ziyaret ediyoruz. Her ziyaretimizde, milletimiz bize sosyal konut beklentisini ifade ediyor. Ben de yine ilk kez Gazi Meclisimizden milletimize ilan ediyorum. 2025 yılı sonu itibarıyla, 81 ilimizi kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasını daha başlatacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, son dar gelirli kardeşimizi de devlet güvencesiyle ev sahibi yapana kadar, yuva kurmaya devam edeceğiz" dedi.

'İKLİM KANUNUMUZ BİZİ GÜÇLENDİRECEK'

Dünyanın iklim krizinin etkilerini uzun süredir hissetmeye başladığını aktaran Kurum, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak için gerekli çalışmaları yapacağını vurguladı. Kurum, Türkiye'nin yeni bir iklim kanununa ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İklim kanunumuzun bu yıl içerisinde, bu salondaki siz değerli vekillerimizin de katkılarıyla kanunlaşarak yürürlüğe girmesini yürekten temenni ediyoruz. İklim Kanunu'muz bizi güçlendirecek; biz de yeşil dönüşümü hızlandıracağız. Dış ticarette rekabet gücümüzü artırmak için karbon fiyatlandırma ve emisyon ticaret sistemimizi hemen hayata geçireceğiz. Yeşil yatırımlar için finansman mekanizmaları geliştirecek, 'Ulusal Yeşil Taksonomi' yönetmeliğimizi de 2025 yılında çıkaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

'DENİZ SUYU NUMUNESİNİ YANIMDAM GETİRDİM'

Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nde deniz suyuna karışan kirliliği de değinerek, "Ben, Körfez'e dair hedeflerimizi anlatacağım ama öncelikle sizlere bir şey göstermek istiyorum. Ben bugün; İzmir Körfezi'nden aldığımız bir şişe deniz suyu numunesini yanımda getirdim. Bu suyu, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği görmekten imtina eden, bu acı tablo karşısında tek bir açıklama dahi yapmayan siyasilere, denizin kirliliğini daha iyi anlatmak için getirdim. Artık İzmir Körfezi'mizde büyük bir çevre felaketi yaşandığını, Körfezin içindeki tüm canlılarla birlikte can çekiştiğini, her saat başı binlerce balığın öldüğünü görmenin vakti gelmiş, hatta geçmiştir. Millet önünde soruyorum; şu kirliliğin olduğu bir denizde balıklar yaşayabilir mi? Bu kokunun olduğu bir denizin kıyısında, insanlar rahatça hayat sürebilir mi? Şu anda bu su numunesi içerisinde, atık su kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır. Oksijen seviyesi sıfırdır sıfır. Biz bu sorunu çözmek adına,15 maddeden oluşan, 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'mızı milletimizle paylaşmış durumdayız. Orta ve uzun vadeli eylem planlarımızı da çok yakında açıklayacağız. ve altını çiziyorum, bu işin takipçisi olacağız. İzmir Körfezi'nin, umursamaz ellerde heba olmasına, her seçim öncesinde 'Körfez'de kulaç atacağız' deyip tek bir olumlu adım atmayan zihniyete müsaade etmeyeceğiz. Ben Çevre Bakanı olarak diyorum ki; bunu herkes not alsın, o Körfez bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi bir zahmet sorumluluklarını yerine getirecek. Yapması gerekenleri yapacak. İlgili herkese vazifelerini hatırlatmaya, İzmir halkı ve milletimiz adına devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum ayrıca, bakanlığın 2025 yılı için hazırlanan bütçenin 219 milyar 294 milyon lira olduğunu ekledi.

GÖRÜŞMELERE 15 DAKİKA ARA VERİLDİ

Bakan Kurum'un İzmir Körfezi ile ilgili açıklamaları ve elindeki su numunesine CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Tartışmaların sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, 'Bir şişe de siz getirin karşılaştıralım' derken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Gidin, Dicle ve Fırat'a bakın" dedi. Tartışmaların davam etmesi üzerine komisyon toplantısına 15 dakika ara verildi.