'BİR GÜN MECLİSTEN ÇIKIN DEPREM BÖLGESİNİ GEZELİM'

Bakan Murat Kurum, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri 'asrın felaketi' olarak nitelendiren Bakan Kurum, "2 yılda milletimizle birlikte asrın inşasını tamamladık. Türkiye ve hatta dünya şehircilik tarihine, 'Asrın İnşası, Türkiye'nin Başarısı' sözünü bir mühür olarak vurduk. Bu hakikate rağmen bugün burada 11 ilimizde yapılan çalışmalarla ilgili bazı yorumları hayretle dinledim. Herhalde bölgeye hiç gitmediniz ki böyle yorumlar yapabiliyorsunuz. Size tavsiyem, bir gün Meclisten çıkın, sahaya gelin ve birlikte gidelim; 11 ili, ilçelerimizi, köylerimizi birlikte gezelim ve lütfen 2 yılda neler yapıldığına bir bakalım, orada nasıl bir emek var, hep birlikte görelim. 455 bin konutumuzu geçtiğimiz yıl bitirdik, vatandaşımıza söz verdiğimiz çerçevede konutlarımızı teslim ettik. 455 bin sayısı AFAD'ın belirlediği hak sahipliği doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Daha sayıyı bilmiyorsunuz. Kaç tane hak sahibi var, kaç yerinde dönüşüm yapılmış, kaç kentsel dönüşüm projesi var, bundan dahi haberiniz yok. 25 yıldır eleştiriyorsunuz, algı yönetiyorsunuz, hiç yorulmadınız mı? Biraz da sahaya gelin; sahada neler oluyor, neler yapılıyor; orada milletin ne isteği var, ne arzusu var, buna ilişkin ne yapılmış; gelin, birlikte gezelim, birlikte ben sizi tüm illere götüreyim, orada vatandaşımızı dinleyin; ne olmuş, ne yapılmış, tarihi eserler nasıl ihya edilmiş, hep birlikte bir görelim" ifadelerini kullandı.

'650 BİN KONUTTAN FAZLASINI YAPMIŞ OLDUK'

Bölgede evini yapmak isteyen vatandaşların yerinde dönüşüm kampanyası kapsamında devletin hibe ve kredi desteğinden faydalandığını ve halihazırda 127 bin konutun inşa edildiğini kaydeden Bakan Kurum, iskan alanlarında 292 bin, köylerde 78 bin olmak üzere toplamda 670 bin bağımsız bölüm ürettiklerini ifade etti. Bakan Kurum, "Bunu hayal etseniz yapamazsınız; böyle, maketten değil bunlar, gerçek; hepsi emekle, alın teriyle, orada işçi kardeşlerimizle birlikte yapıldı. Yine, '11 ilimizde kiracı vatandaşlarımıza sosyal konut yapacağız. O konteynerde yaşayan vatandaşlarımıza da evi olmayan kardeşlerimize de ev imkanı sunacağız' dedik ve 144 bin sosyal konut yaptık. Bunların 78 binini vatandaşlarımıza teslim ettik. Hem hak sahibini verdik hem köy evini verdik hem kentsel dönüşümü verdik ve buna ilave olarak da sosyal konutla birlikte 78 bin konutu yaptık, bitirdik, teslim ettik. Bu sırada Karabük'te yangın oldu, bu sırada İzmir'de deprem oldu, bu sırada Bilecik'te yangın oldu; gittik, onları da başlattık ve şu an Balıkesir'de konutlarımız bitme aşamasına geldi, kuralarını çektik; Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, gururla, şerefle teslim edeceğiz. Bir taraftan orayı yaptık, bir taraftan bu işleri yetiştirdik. Yani biz, '650 bin yaparız' demişiz, hamdolsun, verdiğimiz sözden daha fazlasını yapmış olduk" diye konuştuk.

'ÖZÜR BEKLİYORUZ'

Bakan Kurum, komisyonda bir milletvekilinin TOKİ'ye, 'Bela' demesini eleştirdi ve TOKİ ile gurur duyulması gerektiğini ekledi. Bakan Kurum, "TOKİ'nizle, devletinizle gurur duyun. Birilerini eleştirebilirsiniz, birilerine bir şey söyleyebilirsiniz ama hak eden insanlara hak ettiği muameleyi de yapmak mecburiyetindesiniz. 200 bin işçinin, mimarın, mühendisin, emekçi kardeşimizin alın terine hakaret edemezsiniz; onlar o kardeşlerimiz için, depremzede kardeşlerimiz için gece gündüz çalıştılar. Bölgede yaşayan 14 milyon kardeşimizin de bu ifadeler gönlünü kırmıştır. Bu talihsiz söz nedeniyle ilgili sayın vekilimizden de özür bekliyoruz, bunu da buradan ifade edeyim" dedi.

'ÇÖP İTHAL ETMİYORUZ'

Adana başta olmak üzere illerdeki plastik kirliliğe dair hassasiyetleri dikkatle dinlediklerini belirten Bakan Kurum, "Bütün Türkiye duysun, biz çöp ithal etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir Avrupa ülkesinden çöp ithal etmiyor, etmeyecek de. Mevzuatımız, bu hususta son derece keskindir. Ülkemize bertaraf amaçlı atık, tehlikeli madde yahut geri dönüştürülemeyen çöp girmesi kesin surette yasaktır, yasaktır. Karışık türdeki plastik atıkların ithalat kapısı da bütünüyle kapalıdır. Türkiye'ye yalnızca sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammaddeyi karşılamak amacıyla temiz, kaynağında ayrıştırılmış nitelikli atıkların lisanslı firmalarca getirilmesine izin veriliyor. Sınır ve gümrük denetimlerini ilgili bakanlığımız olan Ticaret Bakanlığımızla tam bir eşgüdüm içerisinde yürütüyoruz. Standartlarımızın altında kalan, Bakanlığımızca uygunluk verilmeyen hiçbir sevkiyat ülkemize alınmıyor ve anında, anında geldiği ülkeye geri gönderiliyor. Uygun bulunan hammaddelerin gümrük kapısından geri dönüşüm tesisine kadar, ulaşana kadar geçen her süre, her dakika anlık mobil takip sistemimizle takip ediliyor. Hiçbir şehrimizin toprağında kaçak atığa ya da çevre kirliliğine göz yummamız söz konusu dahi olamaz. Kural dışına çıkan her kim olursa olsun anında yaptırım uyguluyoruz ve faaliyetten men ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'HİZMET ÜRETİRKEN BELEDİYELERİN AMBLEMİNE BAKMADIK'

Bakan Kurum, son 5 yıl içerisinde atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerinde 43 bin denetim gerçekleştirdiklerini ve bu denetimler sonucunda 2 milyar 300 milyon lira idari para cezası ile 323 tesisi de işletmeden men ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, şöyle devam etti;

"Görüşmeler sırasında, 'İzmir'e neler yaptınız? Belediye değişince ne olacak?' sorusu bize yöneltildi. Sayın Vekilim, arzu ederseniz bir gün İzmir'e birlikte gidelim; caddesinde, sahilinde hangi eserlere imza attığımızı, hangi eserleri yaptığımızı birlikte görelim. Biz hizmet üretirken belediyelerin parti amblemine hiçbir zaman bakmadık, yalnızca şehrin ihtiyacına ve milletimizin beklentisine baktık. Doğrusu, bu hakikati en iyi muhalefet partilerimizin belediye başkanları bilir. Bakınız, ben İzmir Körfezi için sahaya indiğimde İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP yönetimindeydi. Körfez için defalarca toplantı yaptığımda, körfezi kurtaracak eylem planını hazırladığımızda İzmir yine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Bugün Muğla'da Fethiye Körfezi'ni dipten temizliyoruz. Muğla Belediyesi AK Parti'de mi? Muğla'da da İzmir'de de aynı samimiyetle çalıştık, aynı gayretle çalıştık. Zira bizim hedefimizde denizin, suyun, sokağın asla ve asla siyasi partisi olmaz. İzmir'de kazandırdığımız eserler de bütün somutluğuyla meydandadır. Yalnızca 2020 depreminin ardından 5 bin 47 konut inşa ettik."

'TÜRKİYE ZİRVEDE KİMSENİN SÖZCÜSÜ OLMADI'

Bakanlığa bağlı hiçbir birimin tasfiyeye konu olan fonlarda parası bulunmadığını dile getiren Bakan Kurum, COP31 Zirvesi ile ilgili ise "Biz, bütün tarafların kendi sesini bulabileceği dengeli taslaklar hazırladık, herkesin kendisinden bir şey bulacağı bir metindi. Ne var ki sıra iklim finansmanına ve adil yük paylaşımına geldiğinde kendi sınırına karbon duvarı örenler, kendi sınırlarında ticareti bu şekilde yönetmeye çalışanlar, 'kirleten öder' anlayışından uzaklaşanlar, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkını ve finansman ihtiyacını maalesef duymazdan geldiler. Kürsüde yüksek sesle, 'İklim krizi alarm veriyor' diyenler konu mali sorumluluğa gelince taslaktaki kelimeleri cımbızla çektiler, tabiri caizse ipe un sererek çözümden uzak durdular. Şimdi, bazıları çıkıp, 'Brüksel ne dediyse o yapılmalıdır' diyor. Kusura bakmayın, biz kimsenin noterliğini yapamayız. Türkiye bu zirvede kimsenin sözcüsü olmadı, kimsenin piyonu olmadı, olamaz. Biz kabile devleti değiliz, ulusal menfaatlerimiz var, milli menfaatlerimiz ve bu ülkenin bir duruşu var. AB'nin dayatmasına boyun mu eğseydik, AB'nin her söylediği işle ilgili aracılık mı yapsaydık, onun piyonu mu olsaydık?" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN YAKLAŞIMINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, COP31 ile ilgili sanal medya hesabından yaptığı açıklamaları hatırlatan Bakan Kurum, "Kendisine bugüne kadar şahsımla ilgili birçok asılsız iddiada bulundu, her birine gereken cevabı verdim ancak bu defa mesele şahsımı aşan milli meseleydi. Sayın Özel'in COP31'e ilişkin açıklamalarını Türkiye'nin müzakere masasında savunduğu tezleri görmezden gelen, Batı basınındaki değerlendirmeleri esas alan bu yaklaşımını kesinlikle kabul etmiyorum. Türkiye'nin dış politikasını yabancı gazetelerin manşetleri üzerinden değerlendirmek ana muhalefet makamının taşıdığı sorumlulukla asla bağdaşmaz. Biz Antalya'da hiçbir ülkenin dayatmasına boyun eğmedik. Çok net söylüyorum, devletimizin haysiyetini, milletimizin hukukunu ve milli menfaatlerimizi sonuna kadar savunduk. Başta Özgür Özel olmak üzere, her kim ne söylerse söylesin, bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı gayretle çalışacağız, mücadele edeceğiz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Bakan Kurum'un soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile ona bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı