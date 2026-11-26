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İsrail'de hükümet kurmanın eşiğindeki "Değişim Bloğu", İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle Mecliste elde ettiği aritmetik üstünlükle, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonu döneminde kabul edilen tartışmalı yasaların iptali için meclis mesaisini başlattı.

Son seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen muhalefet lideri Gadi Eisenkot, ülke tarihinde başbakanlık koltuğunda en uzun süre oturan Binyamin Netanyahu dönemini kapatacağını vaat etti, öncelikli hedeflerinin Meclis Başkanı değişikliği ve bir önceki dönemde geçirilen tartışmalı yasal düzenlemeleri geçersiz kılmak olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda, ilk olarak "Değişim Bloğu"nun üzerinde mutabık kaldığı Yashar Partisi Milletvekili Matana Kahana 10 Kasım'da yapılan oturumda İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle Meclis Başkanı seçildi ve muhalefet genel kurul gündemini belirleme gücüne erişti.

Yeni hükümeti kurmak için müzakereler yürüten muhalefetin bir sonraki adımı ise ülke tarihinin en sağcı koalisyonunun yaptığı yasal düzenlemeleri yürürlükten kaldırmak için özel komiteler kurmak oldu.

Eisenkot liderliğindeki "Değişim Bloğu"nun iptali için harekete geçtiği yasalar arasında hükümetin yargı ve medya üzerindeki denetimini tartışmalı şekilde artıran yasaların yanı sıra polisin yetkilerini genişleten ve Başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran düzenlemeler yer alıyor.

Başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran düzenleme

İsrail hükümeti, Mart 2023'te yaptığı yasal düzenleme ile başbakanın "görevinden alınmasına" ilişkin şartları zorlaştırdı.

Muhalefetin iptal edilmesi için harekete geçtiği düzenlemeye göre, başbakan yalnızca bedensel veya ruhsal rahatsızlık nedeniyle görevden uzaklaştırılabilir.

Daha önce İsrail başsavcısının, başbakan hakkındaki cezai süreçlere atıfla verebildiği görevden alma yetkisi ise kaldırıldı. Karar artık Meclis İç İlişkiler Komitesi üyelerinin üçte ikisinin onayıyla bizatihi başbakan tarafından verilebiliyor.

Muhalefet, yasanın Netanyahu'yu yolsuzluk davasının olası sonuçlarından korumayı amaçladığını vurgularken, Başsavcı Gali Baharav-Miara ise düzenlemenin Meclis'in anayasal yetkisinin kötüye kullanılması yoluyla yapıldığına dikkati çekiyor.

Buna karşın Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu başbakanlık görev süresini sınırlamak için Meclis'e yeni bir yasa tasarısı sundu. Beyahad Partisi'nin sunduğu yeni tasarı başbakanlık süresinin 8 yılla sınırlandırılmasını öngörüyor.

Naftali Bennett ve Yair Lapid liderliğinde 2021'de kurulan "Değişim Hükümeti" döneminde de Meclis'e getirilen yasa ilk okumadan geçmiş ancak diğer oylamalarda Netanyahu bloğu tarafından reddedilmişti.

Yargıç Seçim Komitesi yasası

İsrail Meclisi'nde mart ayında kabul edilen yasa, Yüksek Mahkeme üyelerinin atamalarını yapan dokuz üyeli komitede yargının nüfuzunu ciddi ölçüde azaltıyor.

Yasal düzenleme kapsamında komiteye İsrail Barolar Birliği'nin atadığı iki temsilci yerine koalisyon ve muhalefetin seçtiği 2 üye gönderilmesini ve alt mahkeme atamalarında koalisyon, muhalefet ve yargı temsilcilerine, Yüksek Mahkeme atamalarında koalisyon ve muhalefete veto yetkisi tanınmasını kapsıyor.

Yargı atamalarına ilişkin hükümetin etkisini büyük oranda genişleten yasanın yürürlükten kaldırılması için muhalif kanattaki Demokratlar Partisi milletvekili Efrat Rayten öncülüğünde iptal tasarısı hazırlandı.

Ön okuması dün yapılan ve 63'e karşı 47 oyla kabul edilen iptal tasarısının onay için Demokratlar Partisi Milletvekili Gilad Kariv başkanlığındaki geçici komiteye gönderilmesi bekleniyor.

Başsavcılık yasası

Netanyahu hükümetinin temmuzda Meclis'ten geçirdiği ve sene başında yürürlüğe girmesi gereken yasa, bakanların başsavcının bağlayıcı hukuki görüş ve tavsiyelerini yok saymasına izin veriyor. İsrail Başsavcısının atanması ve görevden alınması konusunda hükümeti yetkilendiriyor.

Demokratlar Partisi Milletvekili Efrat Rayten ve diğer milletvekillerinin imzasıyla söz konusu tartışmalı yasanın iptaline ilişkin tasarı, başsavcının yetkilerini iade ediyor.

İsrail Meclisi'nde dün yapılan oylamada iptal tasarısı muhalefet ve Arap partilerinin desteğiyle 63'e karşı 47 oyla ön okumadan geçti.

Yayıncılık yasası

İsrail Meclisi'nin feshedilmesine saatler kala 17 Temmuz'da geçirilen "Yayıncılık Yasası", hükümetin medya kuruluşları üzerindeki kontrolünü ciddi şekilde artırıyor.

Mevcut İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin öncülüğünde hazırlanan düzenleme, yıllardır yürürlükte olan denetim mekanizmalarını, asgari gazetecilik standartlarını, yerli yapımlara yatırım zorunluluğunu ve medyadaki tekelleşmeyi önleyen çapraz mülkiyet kısıtlamalarını ortadan kaldırıyordu.

Yasa ayrıca hükümetin televizyon reyting ölçümleri, resmi ilanlar ve devlet reklamlarının basın kuruluşlarına paylaştırılması süreçlerine daha fazla nüfuz etmesine imkan tanıyordu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, tartışmalı yasanın hemen yürürlüğe girecek maddelerini o dönem dondururken, İletişim Bakanı Karhi hükümete mahkemenin kararını tanımama çağrısı yapmıştı.

"Değişim Bloğu" bileşenlerinden Beyahad Partisi'nin Milletvekili Eitan Ginzburg öncülüğünde hazırlanan iptal yasası dün 63'e karşı 49 oyla ön okumadan geçti. Tasarının muhalefet bloğunun kurduğu geçici komiteye onay için gönderilmesi bekleniyor.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 8 Kasım'da hükümet kurma yetkisini Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a vermişti.

Kaynak: AA