KKTC'de 30 Ağustos'ta 28 kişinin öldüğü Filo Jet faciası davasında ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, kaptanın tahliye emri vermeden başmakinist ile gemiden kaçtığını söyledi.

FİLO JET FACİASINDA DAVA DEVAM EDİYOR

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında Filo Denizcilik Direktörü Ali Özdülger, geminin birinci kaptanı Mustafa Öz, ikinci kaptanı Merve Nur Seraslan ve 6 mürettebatın Girne Kaza Mahkemesi'ndeki teminat duruşması bugün de devam etti. Şirket direktörü Özdülger'in kefillerinin ardından savunma tanıkları ve sanıklar dinlenirken, gemide meydana gelen hasar, yapılan tamirat ve facia sırasında yürütülen tahliye çalışmaları mahkemede gündeme geldi.

"KAÇACAĞINA İNANSAYDIM KEFİL OLMAZDIM"

Özdülger'in beşinci kefili olarak dinlenen M.T., Özdülger ile 15 yıldır arkadaş olduklarını belirterek, tutuksuz yargılanması için yaklaşık 11 dönümlük araziye ait 2 taşınmaz mal koçanını mahkemeye sundu. Özdülger'in serbest bırakılması halinde yargılanmaktan kaçmayacağını düşündüğünü ifade eden M.T., "Kaçacağına inansaydım kefil olmazdım" dedi.

Özdülger'in bir diğer kefili H.E. ise gümrük komisyoncusu olarak çalıştığını ve şirket direktörüyle 30 yıldır arkadaş olduklarını belirtti. Yıllık yaklaşık 2 milyon TL maaş aldığını ifade eden H.E., maaşını ve iki taşınmaza ilişkin belgeleri teminat olarak sundu.

Savcı Doğa Tokay, taşınmazlardan birinde kefilin yarı hissesi bulunduğunu, diğerine ilişkin belgenin ise sosyal konut kapsamında düzenlenen hak sahipliği belgesi olduğunu belirterek itiraz etti. Avukat Bahar Ersözer, kefilin taşınmazdaki hissesi oranında teminat göstereceğini ifade etti. Mahkeme, sunulan belgeleri emare olarak kaydetti.

H.E., Özdülger'in milliyetçi kişiliğiyle tanındığını ve serbest bırakılması halinde kaçmayacağını düşündüğünü belirtirken, Savcı Tokay, Özdülger ile iş ilişkisi bulunan H.E.'nin bağımsız bir kefil olamayacağını savundu. Duruşmada ayrıca Özdülger'in kefillerinden 6'sının, zanlının şirkette direktörlük yaptığını bilmediklerini söyledikleri aktarıldı.

"BODOSLAMADAKİ ÇITA AKSESUARDIR"

Tutuklu bulunan 8 sanığın savunma tanığı olarak mahkemede dinlenen, deniz taşımacılığı alanında yaklaşık 16 yıldır bilirkişilik yapan Ahmet Nüvit Turan, 42 yıllık denizcilik geçmişinin bulunduğunu ve sigorta şirketleri adına gemilerde denetimler gerçekleştirdiğini söyledi.

Turan'ın mahkemeye sunduğu diploma ve e-Devlet üzerinden temin ettiği eğitim belgelerine, asıllarının bulunmaması nedeniyle Savcı Doğa Tokay tarafından itiraz edildi. Mahkeme, belgelerin emare olarak kaydedilmesi talebini reddederken, tanığın dinlenmesine karar verdi. Yargıç, tanığın beyanlarının delil değerinin karar aşamasında değerlendirileceğini belirtti.

Gemideki su geçirmez kapıların kapatılmasının kimin sorumluluğunda olduğu ve baş bodoslama çıtasının gemi personeli tarafından tamir edilip edilemeyeceği konusunda rapor hazırladığını ifade eden Turan, gemide meydana gelen her hasarın ilgili kuruluşlara bildirilmesinin zorunlu olmadığını savundu. Turan, "Gemi kaptanı kendi inisiyatifiyle tamir yapabilir. Klas kuruluşuna haber verme zorunluluğu yoktur. Bodoslamadaki çıta, klas kurallarına göre kozmetik bir parça, aksesuardır. Her hasarın bildirilme zorunluluğu yoktur" dedi.

"BU PARÇA OLMADAN GEMİ OKYANUS BİLE AŞAR"

Avukat Bahar Ersözer'in geminin baş bodoslamasında gerçekleştirilen tamiratın hangi kuruluşlara bildirilmesi gerektiğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Turan, geminin gövdesinde hasar bulunmaması halinde söz konusu tamiratın personel tarafından yapılabileceğini ileri sürdü. Turan, "Gemide gövde hasar görmediyse klas kuruluşuna haber vermeye gerek yok. 'Sikaflex' denilen bir malzeme ile yapıştırılabiliyor. Her uygunsuzluk Limanlar Dairesi ve klasa bildirilmek zorunda değil, uygunsuzluktan uygunsuzluğa fark var. Bu parçayı personel kendi kendine yapabilir. Planlı bir bakımcı olarak uygun olduğunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu parçanın geminin ilk yapım aşamasında bulunmadığını da ileri süren Turan, "Bu parça olmadan gemi okyanus bile aşar" dedi.

İddia makamı tarafından salı günü dinletilen bilirkişinin raporlarına ilişkin soruları da yanıtlayan Turan, yapılan tamiratın uygun olduğunu savunarak, hasarın kazaya neden olup olmadığını ortaya koyacak raporun gemi inşa mühendisi tarafından hazırlanması gerektiğini ifade etti. Savcı Doğa Tokay'ın sorusu üzerine Turan, mahkemeye sunduğu raporların hazırlanmasının Filo Denizcilik tarafından talep edildiğini açıkladı.

"KAPTAN TAHLİYE EMRİ VERMEDEN KAÇTI"

Geminin ikinci kaptanı Merve Nur Seraslan da teminat talebine ilişkin savunma yaptı. 2016 yılında üniversite eğitimi için KKTC'ye geldiğini ve 2023 yılından bu yana Filo Jet'te çalıştığını belirten Seraslan, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve facia sırasında üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini savundu. Geminin kalkış manevrası sırasında görevinin halatları bırakmak olduğunu ifade eden Seraslan, manevranın tamamlanmasının ardından geminin su aldığını fark ettiğini anlattı. Seraslan, "İçeri döndüğümde ses duydum ve geminin su almaya başladığını gördüm. Kaptana gidip durumu bildirdim. 'Geri dönelim' dedim. Kaptan genel alarma basmadı, geminin makinesini dahi durdurmadı, hiçbir şekilde bize yardımcı olmadı" ifadelerini kullandı.

Birinci kaptan Mustafa Öz'ün görevini yerine getirmediğini öne süren Seraslan, "Kaptan, tahliye emri vermeden başmakinist ile birlikte gemiden kaçtı" dedi.

İkinci makinist Metin Gül ile birlikte geminin makinesini durdurduklarını, yardım çağrısında bulunduğunu ve yolculara can yeleği dağıttığını belirten Seraslan, gemiyi terk etme emrinin birinci kaptanın sorumluluğunda olduğunu savundu.

"BU KADAR CAN KAYBI, YOLCULARI GEMİDEN ÇIKARAMAMIZDAN DOLAYI MEYDANA GELDİ"

Tahliye ve can yeleği konusunda görevini yerine getirmediği yönündeki suçlamaları reddeden Seraslan, "Görüntüler ve ses kayıtları mevcut. Üzerime düşeni fazlasıyla yerine getirdim" dedi.

Facia sırasında mürettebatla birlikte 12 yolcuyu gemiden çıkardıklarını belirten Seraslan, tahliye çalışmalarının tamamlanamamasına ilişkin ise, "Helikopter geldi ve geminin üstünde durdu, hava basıncından dolayı gemi üzerinde dengede duramadık. 12 kişiyi gemiden çıkardım. Geminin içindeki yolcuların üzerinde yelek vardı. Bu kadar can kaybı, yolcuları gemiden çıkaramamamızdan dolayı meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Savcı Tokay'ın yolculara can yeleklerinin nasıl giyileceğinin anlatılıp anlatılmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Seraslan, acil durum nedeniyle yeterli zamanının bulunmadığını ve farklı bölgelerde görev yapan personeli yönlendiremediğini söyledi. Emir-komuta zincirinde birinci kaptanın sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia eden Seraslan, söz konusu görevleri kendisinin üstlenmek zorunda kaldığını savundu.

120 BİN DOLARLIK ARSA VE 2 MİLYON TL NAKDİ TEMİNAT TEKLİF ETTİ

Tutuksuz yargılanmak istediğini belirten ikinci kaptan Seraslan, adına kayıtlı bir arsa ile aracına ait koçanları mahkemeye teminat olarak sundu. Arsanın yaklaşık 120 bin dolar değerinde olduğunu ifade eden Seraslan, bunlara ek olarak 2 milyon TL nakdi teminat yatırabileceğini söyledi. Yargılanmaktan kaçmayacağını belirten Seraslan, "Suçlu olduğumu düşünmüyorum, kaçmayacağım" dedi.

Duruşmada ayrıca avukat Bahar Ersözer'in birinci kaptan Mustafa Öz'ün diş hekimi kontrolünden geçirilmesine yönelik talebi de mahkeme tarafından değerlendirildi.

Girne Kaza Mahkemesi'nin, 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 sanığın teminat taleplerine ilişkin kararını yarın yerel saatle 15.00'te açıklayacağı bildirildi.

Öte yandan mahkeme çıkışında bina çevresinde bulunan kalabalık, sanıklara yönelik "Katil Filo" sloganları attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı