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Eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov, bu kez kafes dışından gelen sıra dışı bir anla gündeme geldi. Ünlü boksörün bir keçiyle kafa güreşi yaptığı anlar dikkat çekerken, büyük heyecana sahne olan mücadelede üstünlük sağlayan taraf keçi oldu.

SIRA DIŞI KARŞILAŞMA

Sert mücadeleleriyle tanınan Khabib Nurmagomedov, bu defa bir keçiyle kafa güreşinde karşı karşıya geldi. İkili arasında yaşanan anlar yüksek tempoya ve izleyenleri heyecanlandıran görüntülere sahne oldu.

ÜSTÜNLÜĞÜ KEÇİ KURDU

Kafa güreşinin öne çıkan anlarında Khabib karşısında üstünlük kuran taraf keçi olarak öne çıktı. Kariyeri boyunca sergilediği dayanıklılık ve mücadeleci yapısıyla bilinen Khabib Nurmagomedov'un keçiyle yaşadığı bu beklenmedik anlar, heyecanlı ve renkli görüntülerle gündemde yer aldı.