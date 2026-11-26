Ünlü teknik direktör Pep Guardiola, kariyer planlarına ve gelecekte teknik direktörlük yapabilecek isimlere dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

YENİ DURAĞI MİLLİ TAKIM OLACAK

Daha önce Brezilya ve ABD milli takımlarıyla da anılan Guardiola, bir sonraki hedefinin milli takım çalıştırmak olduğunu dile getirdi.

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN AÇIKLAMA

Gelecekte başarılı teknik direktör olabilecek isimler hakkındaki soruya yanıt veren Guardiola, Galatasaraylı İlkay Gündoğan'ı da işaret ederek "Bence İlkay Gündoğan'dan iyi bir teknik direktör olacak. Busquest de iyi bir teknik direktör olacaktır. Xabi Alonso'nun iyi bir teknik direktör olacağını biliyordum. Bence orta saha oyuncularının bu konuda bir avantajı var çünkü oyuna daha bütünsel bakmaları gerekiyor.'' açıklamasında bulundu