Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı

Yazar ve siyasetçi Altan Tan, DEM Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterme durumu hakkında Haberler.com'a açıklamalarda bulundu. DEM Parti içerisinde 10 yıldır süren ve artarak devam eden tartışmaların olduğunu belirten Tan, "Mesele Başak Hanım'ın şahsıyla alakalı değil. DEM Parti içerisinde yaklaşık 10 yıldır süren ve artarak devam eden bir tartışma. Başak Demirtaş'ın İstanbul adayı olma durumunda CHP ile olan ittifakı önüne koyan çevreler bu durumdan rahatsız oldu. Partililerin tam olarak ne kadar rahatsız olduğunu bilemem ama ciddi bir kesim rahatsız oldu" dedi.

DEM PARTİ, İSTANBUL'DA BAŞAK DEMİRTAŞ'I MI ADAY GÖSTERECEK?

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken DEM Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu oldu. CHP'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında kıyasıya rekabetin yaşanacağı İstanbul'da DEM Parti'nin adayı dengeleri değiştirebilecek bir unsur olacak.

DEM Parti'nin İstanbul için cezaevinde tutuklu bulunun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday gösterebileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Başak Demirtaş, bir röportajında "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" açıklamasında bulundu. Buna karşılık DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise "Sevgili Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin bir açıklama, şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Bir gün siyaset yapmak isterse, aday olmak isterse adres DEM Parti'dir" diye konuştu.

ALTAN TAN: DEM PARTİ İÇERİSİNDE 10 YILDIR SÜREN BİR TARTIŞMA VAR

Konuya ilişkin yazar ve siyasetçi Altan Tan, Haberler.com'a değerlendirmelerde bulundu. DEM Parti içerisinde 10 yıldır süren ve artarak devam eden tartışmaların olduğunu belirten Tan şunları söyledi:

"Mesele Başak Hanım'ın şahsıyla alakalı değil. DEM Parti içerisinde yaklaşık 10 yıldır süren ve artarak devam eden bir tartışma. Bu tartışmanın özü şu, biz bir şeyler kazanmak için mi siyaset yapıyoruz birilerine kaybettirmek üzere mi bir siyaset yapıyoruz. Kürt siyasetinin asıl amacı Erdoğan'a kaybettirmek mi yoksa bu süreçlerde yapacağı siyasal hamlelerle kendi açısından kazanımlar elde etmek mi? Son 10 yıldır Kürt siyaseti, Erdoğan'a kaybettirme stratejisi üzerine kuruldu.

"DEM PARTİ'NİN ADAY ÇIKARMASI DEMEK, AK PARTİ'YE DESTEK OLMASI DEMEKTİR"

Bugün kayıtsız şartsız CHP'ye destek verilirse bundan elde edilecek siyasi kazanç ne, bunu soruyorum. Aday çıkardığımızda Demirtaş'ın hamlesi, gidişatı tersine çevirecek hamle. DEM Parti'nin aday çıkarması demek, AK Parti'ye destek olması demektir.

"DEM PARTİ'DE CHP İLE İTTİFAKI ÖNE KOYAN ÇEVRELER, BU DURUMDAN RAHATSIZ OLDU"

Başak Demirtaş'ın İstanbul adayı olma durumunda CHP ile olan ittifakı önüne koyan çevreler bu durumdan rahatsız oldu. Partililerin tam olarak ne kadar rahatsız olduğunu bilemem ama ciddi bir kesim rahatsız oldu. Bunun gizlenecek bir yanı yok açık seçik ortada. Ciddi bir kesim tekrar İmamoğlu'nun desteklenmesini istiyor. Son karar ne olur, ben de merak ediyorum."