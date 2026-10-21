Fatih Erbakan, Aliyev'e başörtüsü yasağı kalksın, gelemesek de olur dedi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e seslenerek, "Öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın, kendisinin de arasında bulunduğu 31 Türk vatandaşını "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeye girişlerini yasaklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan'da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur.

Siyonist katil Herzog'u Bakü'de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu. Bu da size yeter. Zira biz, Azerbaycan ile olan gardaşlık hukukunu sizden değil; rahmetli Elçibey'den, Resulzade'den, Tagiyev'den öğrendik. Bu ruhla ve bu şuurla bir kez daha diyorum ki; Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği. Yaşasın iki devlet, tek millet. Yaşasın dilde, fikirde, iş'te birlik."

Kaynak: ANKA