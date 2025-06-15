Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan, İran ve İsrail arasında yaşanan şiddetli çatışmalara ilişkin "Nükleer anlaşmazlıkların çözümü, ancak diyalog ve karşılıklı güvenle mümkündür. Taraflar, bu müzakereleri bir fırsat olarak değerlendirmeli ve gerilimi düşürecek adımları karşılıklı olarak atmalıdırlar" açıklamasında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, D-8'in 28. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Babacan, Çırağan Sarayı'nda yapılan ve 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı toplantıda İsrail-İran çatışmalarına ilişkin konuştu.

"İSRAİL YÖNETİMİNİN DURMAYA NİYETE YOK"

Babacan şu açıklamalarda bulundu: "Değerli katılımcılar bölgemiz gerçekten kötü günlerden geçiyor. Yanı başımızda, Gazze'de on binlerce insan katledildi. Gençler, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, erkekler her biri, isimlerini anacak kimseleri dahi kalmayana değin yeryüzünden silinmeye çalışılıyor. Saldırgan İsrail hükûmetinin durmaya niyeti yok. Bir gözleri Gazze'deyken, diğeri Suriye'ye bakıyor. Bir gözleri Suriye'deyken, diğer yandan İran'ı vurmaya başladılar. Gözü dönmüş bu pervasız yönetimin durmaya niyeti yok.

"AMERİKAN DESTEĞİ İSRAİL'İN ŞIMARIKLIĞINI ARTTIYOR"

Orta Doğu'nun kalbinde, onlarca yıldır sürdürdükleri bir işgal politikası var. Sistematik şekilde adım adım adım işleyen, uzun vadede bir politika var. Bu işgal, sadece bir halkın topraklarını hedef almıyor, bu işgal, uluslararası hukukun temel taşlarını da yerle bir ediyor. İsrail'in Gazze'de, Batı Şeria'da uyguladığı soykırım ve Suriye'de gerçekleştirdiği sistematik saldırılar, bölgesel barışı zedelediği gibi, uluslararası düzenin meşruiyetini de yok etmekte. Amerikan yönetiminin verdiği koşulsuz destek, İsrail'in şımarıklığını ve hoyratlığını gün geçtikçe artırmaktadır.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ TAMAMEN FELÇ OLDU"

50 milyon insanın öldüğü 2. Dünya savaşından sonra bir daha böylesine büyük bir felaket yaşanmasın diye Birleşmiş Milletler sistemi kuruldu. Ve maalesef bu Birleşmiş Milletler sistemi son yıllarda tamamen felç olmuş durumda. Mesele İsrail'se Amerikan vetosunu görüyorsunuz. Mesele Ukrayna veya Gürcistan'sa olduğunda Rusya vetosunu görüyorsunuz. Kurallar sadece zayıflar için uygulanır, güçlülere işlemezse bu dünyayı büyük bir kaosa götürür.

"ORTA DOĞU DAHA BÜYÜK FELAKETLERE SÜRÜKLENMESİN"

İşte son iki gündür yaşananlara bir bakın: İsrail'in evvelsi gece İran'a yönelik başlattığı saldırılar, Orta Doğu'da zaten kırılgan olan barış ve istikrar umutlarını bir kez daha ertelemiştir. Bu saldırıları, uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak gördüğümü ve şiddetle kınadığımı söylemiştim. Tüm tarafları, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve çatışmayı derinleştirecek veya bölgeye yayacak adımlardan kaçmaya davet ediyorum. Bölgede çatışmaların tırmanması, hiçbir tarafın çıkarına olmayacak, milyonlarca masum insanın hayatını tehlikeye atacak ve zaten ağır bedeller ödeyen Orta Doğu toplumlarını daha da büyük felaketlere sürükleyecektir.

"TARAFLAR GERİLİMİ DÜŞÜRECEK ADIMLAR ATMALI"

Buradan ABD ve İran'a çağrım, yapılması planlanan nükleer müzakereleri sürdürmeleridir. Her iki ülkeyi de bu kritik meseleyi diplomasi masasında çözmeleri konusunda önerilerimizi, tavsiyelerimizi paylaşmak istiyorum. Artık bu aşamada, müzakere masasına tarafsız birkaç ülkenin daha katılması da kaçınılmaz hale gelmiştir. Nükleer anlaşmazlıkların çözümü, ancak diyalog ve karşılıklı güvenle mümkündür. Taraflar, bu müzakereleri bir fırsat olarak değerlendirmeli ve gerilimi düşürecek adımları karşılıklı olarak atmalıdırlar. Uluslararası kurumları, özellikle Birleşmiş Milletleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını, Orta Doğu'da barış ve güvenliği sağlama görevlerini yerine getirmeye davet ediyorum.

"İSLAM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI İKİRCİKLİ TUTUM SERGİLEMEMELİ"

Belki de daha önemlisi İslam İş birliği Teşkilatı da bu konuda ikircikli bir tutumu terk etmesini, daha yeknesak bir tutum ortaya koymasını elzem görüyorum. Bizler, bu coğrafyada daha fazla kan dökülmesini değil, diyalog ve uzlaşının hâkim olmasını istiyoruz. Orta Doğu'nun geleceği; savaşla değil, ancak barışla ve iş birliğiyle yeniden inşa edilebilir.

"D-8 BARIŞTIR, HAKÇA DÜZENDİR, EŞİTLİKTİR"

D-8, sadece bir ekonomik iş birliği örgütü değildir. D-8, adalet, eşitlik, dayanışma ve barış ilkeleriyle şekillenmiş bir ideal aslında. Erbakan Hoca'nın 'Yeni Bir Dünya' vizyonu, D8'in kuruluşunda ilan edilen İstanbul Deklarasyonu ile vücut buldu. Bu deklarasyonun temel ilkelerini biraz önce gördünüz. Altı tane temel ilke ve amblemi içinde altı yıldız: Savaş yerine barış, çatışma yerine diyalog, sömürü yerine hakça bir düzen, çifte standart yerine adalet, ayırımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine insan hakları… İşte bunlar D8 oluşumunun temel kaideleridir.

Aslında D8 ile bir dayanışma köprüsü inşa edilmiştir. Ezilenin, dışlananın, sesi kısılanın yanında duran bir dayanışma köprüsü… D-8'in ruhunda sadece İslam dünyasının iş birliğini ve beraberliğini güçlendirmek yoktur; D8'in ruhunda insanlığın ortak vicdanı vardır. Bugün D-8 ülkeleri 1,3 milyara yakın nüfusuyla, 4,5 trilyon doları aşan ekonomisiyle ve 7,5 milyon metrekareyi aşan bir coğrafyayla gerçekten muazzam bir kaynak, muazzam bir kültürel zenginlik aslında. Üye ülkeler arasındaki ticareti 500 milyar dolara çıkarmak, ortak lojistik ağlar kurmak, ortak ödeme sistemleri kurmak, KOBİ'lerin finansmanı için programlar oluşturmak kuşkusuz bunların hepsi ekonominin gelişmesi ve sinerji doğurmak açısından son derece önemli hedefler ama Erbakan Hoca'nın 'Hakk'ın hâkimiyeti' anlayışında gördüğümüz gibi, üye ülkelerin yalnızca maddi değil, manevi değerler etrafında da kenetlenmesi büyük önem arz ediyor. Bu açıdan baktığımızda D-8, Filistin'deki işgale, Yemen'deki iç savaşa, Arakan'daki zulme ve diğer mazlum coğrafyalardaki haksızlıklara karşı güçlü bir duruş anlamına da geliyor.

"SÖZÜNÜZÜN GÜCÜ YERİ GELİR PARADAN DA SİLAHTAN DA ÖNEMLİ OLUR"

Bakın, Rahmetli Erbakan hocamız ne güzel söylemiş: Yeryüzünün tamamında hükmünüzü yürütecek bir güce ulaşacaksınız, yoksa bir kasabada bile hak düzenini uygulayamazsınız.'Dünyada meydana gelen her türden haksızlığa sesimizi çıkarmamız ve etkili olmamız için, önce güçlü olmamız lazım. Ekonomide, teknolojide, güvenlik konularında güçlenmek zorundayız. Daha da önemlisi, itibarımızın güçlü olması, yani sözümüzün güçlü olması gerekiyor. Çünkü, yeri gelir, sözün gücü paradan da silahtan da daha etkili olur. Sözün gücü de adaletle, hukukla, her daim vicdanla hareket etmekle kazanılır. Sözün gücü; güvenilir bir muhatap olmakla kazanılır.

"İSLAM ÜLKELERİ EN ÇOK ÇABAYI EĞİTİME VE YÖNETİŞİME GÖSTERMELİ"

Şöyle bir geri çekilip baktığımızda İslam ülkelerinin, en çok çabayı göstermeleri gereken iki önemli alan var. Eğer gerçekten güçlenmek istiyorsak… Bunlardan birincisi eğitim. Evet, fert fert iyi yetişmiş insanlardan oluşan bir topluma sahip olmamızsak ne ekonomide ne teknolojide güçlenmek mümkün değil. Tek tek iyi yetişmiş insan gücüyle ancak ülkelerin ekonomisi büyür. İyi yetişmiş insan gücüyle ancak teknolojide ve buna bağlı olarak güvenlikte kendimize yeterli hale gelebiliriz. İslam ülkelerinin en çok çabayı göstermeleri gereken ikinci önemli alan da iyi yönetişim. Yani; şeffaflık, hesap verebilirlik, kurumların güçlü olması, kural bazlı yönetim anlayışı… Yani önce hukuk diyebilmek… Bunları yapmadan güçlenmek, zenginleşmek mümkün değil dünyada etkili olmak da mümkün değil.

"D-8, BİR İTİRAZI VE UMUDU TEMSİL EDİYOR"

Değerli konuklar, tüm bu anlattığım sebeplerden dolayı, D-8 ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliklerinin büyümesi; ticari ilişkilerin çeşitlenmesi ve gelişmesi gerçekten çok değerli. D-8'in temsil ettiği değerlere, bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bugün D-8 bir hafızayı, bir mirası, bir itirazı ama aynı zamanda da bir umudu temsil ediyor. Geçmişten yarınlara uzanan bir hayali, bir vizyonu temsil ediyor.

28. yılında D-8; sesi kısılmaya çalışılanların, ötekileştirilenlerin, ötelenenlerinin, sistemin dışında bırakılmaya çalışanların sesi olmaya devam edecektir. Çünkü biliyoruz ve farkındayız: Bizim coğrafyamızda akan kan, dökülen gözyaşı, gasp edilen kaynaklar, yıkılan şehirler, yitirilen hayatlar… Bunların aslında hepsi tek tek birer sonuç. Bu sonuçların kaynağında ise adaletsizlik var, çifte standart var ve belki de en önemlisi vicdan eksikliği var.

"DÜNYAYI HAKLILARIN YURDU HALİNE GETİRELİM"

İşte D8 ruhu, tam da bunlara itiraz etmektir. Bu, sadece bugünün değil, yarınların da meselesidir. Bu, bizim neslimizin gelecek nesillere olan borcudur. Biz şuna inanıyoruz: İradesi olan milletlerin, vicdanı diri kalan liderlerin ve dayanışmayı ilke edinen ülkelerin; dünyayı değiştirme gücü vardır. Gelin, dünyayı yalnızca güçlülerin değil, haklıların da yurdu haline getirelim hep beraber."