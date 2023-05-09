İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Artık sarılmamız lazım. Artık birbirimize elimizi, kolumuzu uzatmamız lazım. Özellikle Sayın Erdoğan'a en çok sevenlerin, bu sistemin değişmesi için Sayın Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy vermeleri gerekiyor. Bu sistemi götüremeyiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Giresun'da miting düzenledi. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Akşener, "Biz çoğaldık, biz bugün çoğuz, çünkü hayatımızda böyle bir seçime ilk defa gidiyoruz. Bakın ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum Türkiye'de bu kadar uzun süre aktif politika yapan tek kadınım. Buna karşılık siyasi bir aileden geliyorum. 50 yıllık bir hafızam var benim. Benim yaşımda olanlar bilir. Hayatımızın hiçbir döneminde bu kadar pis bir dil kullanılan, tehdit, hakaret, iftira, böyle bir şey görmedim. Seçime gidiyoruz biz ya; bir seçim, seçmenin bayramıdır, düğünüdür. Çünkü seçmen velinimettir. Seçmenin karşısında bütün siyasetçi, hazır ol da durmalı, seçmeni dinlemelidir, derdini anlamalı ve o derdine de çözüm üretmelidir ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı, artık kaybedeceğini anlayınca burayı şereflendiren değerli Giresunlu hemşerilerim hepimize 'Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız, darbeci, işgalci' dedi. Ey Recep Bey gel burayı gör. Bunlar Giresunlu. Sen senelerdir 'Ceketimi şapkamı assam seçilirim, seçtiririm' dedin. Onun için de Giresun'u ihmal ettin, gözden çıkardın. Fındığı yabancıların uluslararası şirketlerin eline teslim ettin" dedi.

İstihdam yaratacaklarını ve ihtiyacı olan ev kadınları ile 18-26 yaş grubundaki gençlere hiçbir şart aramadan 2 bin 500 lira aylık maaş vereceklerini söyleyen Akşener, "Tarımdaki girdileri, en başta sübvanse edeceğiz. Borçlarınızı 1 yıl öteleyeceğiz. Bir sene sadece faiz ödeyeceksiniz 5 yıl boyunca da ana parayı ödeyeceksiniz. Tarıma dair çok önemli kararlarımız var. Çünkü pandemide gördük ki gıda, beka meselesiymiş. Gıda güvenliği, her şeyin üstündeymiş. Çok çalıştık, çok iyi hazırlandık ve geliyoruz ama en önemlisi çalmayacağız, çaldırmayacağız. Harama, kul hakkına el uzatmayacağız. Enteresan bir şey söyleyeyim; bu milleti işgalci görenler, bu millete hakaret edenler, 14 Mayıs akşamı attaya gidecekler. Millet iradesinin ne olduğunu görecekler" dedi.