AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı tarihi duyurdu. Teröristbaşı Öcalan'ın tarihi video mesajının ardından konuşan Doğan "Tarihi bir eşikteyiz; PKK 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak" dedi.

AK PARTİLİ ÇELİK: SÜREÇ BİZİM ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

PKK'nın silah bırakacağı tarihin netleşmesinin ardından Ak Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bölgemizde dış unsurlar terör örgütlerini kullanıyor. Devlet terörle mücadelede birçok yöntem kullanmıştır. Süreç bizim öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Hiçbir şey terörü kullanmayı meşrulaştırmaz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BÖLGEYE İLHAM KAYNAĞI OLACAK"

Konuyla ilgili toplumsal bir talep de vardı. Gelinen noktada terör örgütünün silahlarını yakması durumunda önemli bir aşama daha geçilmiş olacak. Terörsüz Türkiye bölgeye ilham kaynağı olacak. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti'nin projesidir.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİ 3-5 AYI AŞARSA PROVOKASYONLARA AÇIK HALE GELİR"

Terörsüz Türkiye sürecinde kesinlikle üçüncü gözün devreye girmesini istemiyoruz. Irak'taki silah bırakma süreciyle Suriye'deki farklı olacaktır. Fesih ve silah bırakma için Meclis'te komisyon öngörülüyor. Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir. Devletin temel değerlerinde müzakere söz konusu değil. Muhalefetin eleştirilerini de dikkate alıyoruz."

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ: TARİHİ BİR GELİŞME

Öte yandan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntülü mesajının yayınlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "Bunu, Türkiye'nin de ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an, tarihi bir gelişme olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"TAM 26 YIL SONRA İLK KEZ ÖCALAN'DAN BİR GÖRÜNTÜ GÖRDÜK"

Öcalan'ın ikinci kez silah bırakma çağrısı yaptığı PKK'nın, 11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakma töreni yapacağını söyleyen Doğan, "Öcalan'ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. 1993'te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu, yarım kalmamalı" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Doğan, şunları söyledi: "Yepyeni bir sayfa açılıyor. Tarihi bir eşikteyiz. Bu süreçte yalnızca tanıklık etmiyoruz. Bu süreç bize çok hayati sorumluluklar da yüklüyor. Bugün tam 26 yıl sonra ilk kez Öcalan'dan bir görüntü gördük. Demek ki neymiş; Türkiye'nin Kürt meselesi yalnızca Türkiye'nin sorunu değilmiş. Yalnızca Türkiye ile sınırlı olmayan, aynı zamanda da uluslararası bir meseleden bahsediyoruz. Bunu, Türkiye'nin de ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an, tarihi bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bugün hem Öcalan'dan hem de sayın Cumhurbaşkanı'ndan DEM Parti'ye yönelik bazı değerlendirmeler geldi. Birkaç gün içinde silahların tümden devreden çıkarılması için bir adıma hazırlık yapılıyor. PKK'dan yapılan açıklamalar bu yönde.

"PKK'NIN SİLAH BIRAKMA TÖRENİNE TANIKLIK İÇİN ORADA OLACAĞIZ"

Öcalan'ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. 1993'te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu, yarım kalmamalı. Süreç, tarafları açısından kendi ritminde ilerliyor. Biz, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleşecek bu somut adımı izlemek için eş genel başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, DEM Parti heyeti olarak PKK'nın silah bırakma törenine tanıklık etmek için orada olacağız. Bunu bir yenme yenilme, bir tasfiye, bir taviz gibi görmemek, böyle yaklaşmamak ve bu dili ve üslubu değiştirmek gerekir. Bu meselenin bu dille çözülemeyeceğini geçen 10 yıllar bize gösterdi."

ÖCALAN'DAN TARİHİ ÇAĞRI

Öte yandan bugün 26 yıl sonra ilk kez videolu mesaj yayımlanan Öcalan; "Değerli yoldaşlar; Komünalist yoldaşlık hareketimizin geldiği aşamayı, yaşadıkları somut durumu, sorun ve çözüm yollarına ilişkin kapsamlı bir mektupla tekraren de olsa açıklayıcı ve yaratıcı yanıtlar vermeyi, sizlere karşı etik bir görev saymaktayım.

"GELİNEN NOKTA TARİHİ NİTELİKTEDİR"

27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı savunmaya devam etmekteyim. Sizlerin Pkk'nin 12. Fesih Kongresi'yle, buna kapsamlı oldukça doğru bir içerikle pozitif yanıt vermenizi tarihi bir karşılık olarak değerlendirmekteyim. Gelinen nokta oldukça değerli ve tarihi nitelikte sayılmak durumundadır. Bu arada köprü ilişkide bulunan yoldaşların çabası aynı değerde ve takdire şayandır.

"DEMOKRATİK TOPLUM MANİFESTOSU HAZIRLADIM"

Tüm yaşanan gelişmeler sonunda tarihi bir dönüşüm sayılması gereken bir Demokratik Toplum Manifestosu hazırladım. Bu manifesto, yaklaşık 50 yıllık 'Kürdistan Devriminin Yolu' manifestosunu başarıyla ikame edecek niteliktedir. Sadece Kürt tarihsel toplumu için değil, bölgesel ve küresel toplum için de tarihsel toplumsal bir içerik taşıdığına inanmaktayım. Tarihi manifesto geleneğinin başarılı bir örneğini teşkil ettiğinden kuşku duymamaktayım.

Tüm bu gelişmelerin İmralı'da gerçekleştirdiğim görüşmeler neticesinde yaşandığını açıkça belirtmek durumundayım. Görüşmelerin özgür irade temelinde yürütülmesine azami dikkat gösterilmiştir. Varılan aşama, yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kılmaktadır. Bu aşamanın ve gerekli adımların da tarihi nitelikte olduğunun önemle belirtilmesi, anlaşılması ve gereklerine bağlı kalınması, yol alınması açısından kaçınılmazdır.

Varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı PKK hareketi ve dayandığı ulusal kurtuluş savaş stratejisine son verilmiştir. Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir. Miadını doldurma bu anlamdadır. Gerisi aşırı tekrar ve açmaz olarak değerlendirilmiştir. Bu temelde kapsamlı eleştiri-öz eleştiri devam edecektir. Siyaset boşluk tanımayacağına göre, boşluk, Barış ve Demokratik Toplum başlıklı program, 'demokratik siyaset' stratejisi ve temel taktik olarak bütüncül hukukla doldurulmak durumundadır. Tarihsel nitelikte ve kader belirleyici bir süreçten bahsediyoruz.

"ATILAN ADIMLARIN BOŞA ÇIKMAYACAĞINI BİLİYORUM"

Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM'de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Kısır mantıklı, önce sen-ben kısırlığına düşmeden, adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samimiyeti görüyor ve güveniyorum. Dolayısıyla daha da pratik ve somut kilit açıcı adımlara geçilmeye çalışılmaktadır. Benim tarafımdan ileri sürülen tezlerin belli başlı olanları şunlardır:

Herkesin üzerine düşeni yapması, Barış ve Demokratik Toplum hedefine ulaşılması, pozitif entegrasyonalist bir perspektifle mümkündür. Tüm anlatılanlardan çıkarılan sonuç; PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Gelinen tarihi noktanın daha da ileriye götürülmesi beklenmektedir.

"BU BİR KAYIP DEĞİL, TARİHİ BİR KAZANIM OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"

Gerek TBMM ve komisyon için anlam ifade edecek, gerek kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını, ilgili çevre ve kamuoyuna açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır. Yapılan silahlı mücadele aşamasından demokratik siyaset ve hukuk aşamasına gönüllüce geçiştir. Bu bir kayıp değil, tarihi bir kazanım olarak değerlendirilmek durumundadır. Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir. Meclisin çatısı altında bulunan DEM, diğer partilerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacaktır.

Bu arada tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgür kalma durumuma gelince; biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Felsefi olarak da kişi özgürlüğü toplumdan soyut olamaz. Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir. Bu eğilimin gereğine bağlı kalınacağı tabidir.

"SİZİ DE BU İLKEYİ HAYATA GEÇİRMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor. Sürece yönelik her türlü eleştiri ve önerilerinizi, katkılarınızı dört gözle beklediğimi belirtmeliyim. Bu tartışmalar tüm ülke, bölge, küresel düzeyde bizleri, Demokratik Modernite Güçlerini yeni bir teorik program, stratejik ve taktik evreye ulaştıracağına, şimdiden bunun hazırlık çabası içinde olunduğuna dair çok iyimser ve hazır olduğumu, arzulu ve coşkulu olarak belirtirim. Önümüzdeki döneme çağrım, kongre kararları ve en son bu yazıda dile getirdiğim görüş ve öneriler doğrultusunda yüklenelim ve başarı temelinde gelişmeler sağlayalım. Daimi yoldaşça selam ve sevgiyle kalın."