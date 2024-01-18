AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un ilk vaadi belediye işçilerine

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altınok, "Büyükşehre hizmet veren belediye personellerimize sesleniyorum. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. İçiniz rahat olsun. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına zam yapacağız." diyerek ilk vaadini açıkladı. Altınok ayrıca, "Ankaramızı dünya başkentleri içinde hak ettiği yere taşıyacağız. Ankara'yı hep beraber yöneteceğiz. Asla engelleme olmayacak." ifadelerini de kullandı.

AK PARTİ'NİN ANKARA ADAYI TURGUT ALTINOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı belediye başkan adaylarını açıkladı. Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

"ANKARA'YI HEP BERABER YÖNETECEĞİZ"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, adaylığının ilanı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altınok, "Ankaramızı dünya başkentleri içinde hak ettiği yere taşıyacağız. Ankara'yı hep beraber yöneteceğiz. Asla engelleme olmayacak. Biz engellensek de engellemeyeceğiz." dedi.

Turgut Altınok

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA ZAM SÖZÜ

Altınok, belediye çalışanlarına yönelik vaadini açıklayarak, "Büyükşehre hizmet veren belediye personellerimize sesleniyorum. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. İçiniz rahat olsun. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına zam yapacağız." ifadelerini kullandı.

Turgut Altınok

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

Turgut Altınok

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok'un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

Turgut Altınok

1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Altınok, evli olup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.