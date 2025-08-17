'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti

'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'ye 'siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği' iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Avukat Mücahit Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Avukat Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'ye 'siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği' iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararda Birinci'nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı belirtildi.

AK Parti'de disipline sevk edilen Mücahit Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu

İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Söz konusu kararın ardından Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam."

AK Parti'de disipline sevk edilen Mücahit Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini iddia etmişti. Özel'in açıklamalarının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaya ilişkin re'sen soruşturma başlatmıştı.

AK Parti'de disipline sevk edilen Mücahit Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kapki, Birinci'nin daha önce başka biri aracılığıyla kendisiyle görüşme isteğini ve tahliye ettirebileceğini ilettiğini öne sürdü. Tahliye olabileceği düşüncesiyle Birinci ile görüştüğünü söyleyen Kapki, "Yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi. Bu metinlerin içeriğinde 'şikayetimdir' başlıklı dilekçemde 4 madde halinde yazdığı hususlar bulunmaktaydı. Ben bunları okuyunca 'kimseye iftira edemeyeceğimi' söyleyip, metinde geçen hususların doğru olmadığını belirttim" dedi. Kapki, "Sonrasında yanında getirdiği metinleri benden aldı. Kendisi çıkacakken benim tahliye olup olamayacağımı kendisine sordum. Av. Mücahit Birinci de, 'Senin tercihin bu oldu' şeklinde bir cümle kurdu ve yanımdan ayrıldı" diye belirtti.

AK Parti'de disipline sevk edilen Mücahit Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurduMurat Kapki

NEDİM ŞENER İLE TARTIŞMIŞ, KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞMUŞTU

Öte yandan Mücahit Birinci ile Murat Kapki arasında geçtiği iddia edilen konuşmalarda Hürriyet yazarı Nedim Şener'in de adının geçtiği öne sürülmüştü. Bunun üzerine Şener ile Birinci sosyal medya üzerinden birbirine girmişti. Kendisine "G..üne o mektubu sokarım," diyen Şener'e yanıt veren Birinci, "Ulan g.t! Sen beni korkuttuğun badem bıyıklı FETÖ'cü mü sandın?" ifadelerini kullanmıştı. Birinci'nin bu yanıtına karşılık veren Şener, "Keşke badem bıyıklı diye aşağıladığın adamlar kadar cesaretin olsa" demişti. Mücahit Birinci "Sıkletim değil" diyerek Nedim Şener hakkında suç duyurusunda bulunmayacağını açıklamış, Şener ise Birinci'yle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.

