Haberler

Rojin Kabaiş'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı

Rojin Kabaiş'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Rojin Kabaiş’in ailesinin de aralarında bulunduğu çocuklarını kaybeden aileleri tehdit edip şantaj yaptıkları belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Dijital platformlarda “C47” ve “C99” kod isimleriyle örgütlendikleri ve yasa dışı sorgu panellerini kullandıkları tespit edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

  • Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 'C47' ve 'C99' kod isimleriyle örgütlenen şebekeye yönelik 10 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şebeke, Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini yabancı numaralar ve yasa dışı paneller üzerinden tehdit ve şantajla hedef aldı.
  • Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin yasa dışı sorgu panellerini kullanarak siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerde şebekenin, kamuoyunda derin üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı belirlendi.

YABANCI NUMARALAR ÜZERİNDEN TEHDİT VE ŞANTAJ

Şüphelilerin, çocuklarını kaybeden ailelere yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden ulaştıkları, tehdit ve şantaj eylemlerinde bulundukları belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "Tehdit", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma" suçlarından işlem başlatıldı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından Diyarbakır merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak metinde ayrıca 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilirken, toplam serbest bırakılan şüpheli sayısı 8 olarak verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! 2 çocuğun ölümünde korkunç gerçek
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Süreç yasa teklifi komisyondan geçti! İşte madde madde yeni düzenleme
Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

niye 8'i serbest, devam etsinler diye mi.!?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altay Bayındır'ın İspanyolcası olay oldu

Yeni takımı için çektiği video olay oldu!
Dev çekirge şaşırttı: Böylesini ilk kez gördük

Her gün daha büyüğü ortaya çıkıyor: Böylesini ilk kez gördük

İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor

Avrupa'da ipler gerildi! Sanchez'in tarihi resti ortalığı karıştıracak
Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor

İğne atsan yere düşmez! Hava kararınca nüfusu 100 katına çıkıyor
Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

Sokakta böyle görünce deliye döndü! Görüntü milyonlarca kez izlendi
Vazgeçmiyorlar! Ünlü hoca Osimhen'e kafayı taktı

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım

Demirtaş'la ilgili gündem yaratan iddia! Bakan Gürlek noktayı koydu