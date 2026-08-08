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Acun Ilıcalı'yı kızdıran olay: Manyak mısınız siz oğlum ya?

Acun Ilıcalı'yı kızdıran olay: Manyak mısınız siz oğlum ya? Haber Videosunu İzle
Acun Ilıcalı'yı kızdıran olay: Manyak mısınız siz oğlum ya?
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, başarısız olan futbolcuları Premier Lig'e transfer etmesi yönündeki önerilere, "Manyak mısınız siz ya? Oğlum tutmamış adam! Ben niye Premier Lig'e alayım?" sözleriyle karşılık verdi.

  • Acun Ilıcalı, Hull City'nin 10 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükselmesinin ardından Tandem Sports YouTube kanalında transfer önerilerine tepki gösterdi ve tutmayan oyuncuları Premier Lig'e almayacağını söyledi.
  • Ilıcalı, Hull City'ye 1 milyar poundluk satış teklifine sıcak bakmayacağını, ancak rakamın rasyonel sınırların çok üzerine (1,5 milyar pound gibi) çıkması halinde satmayı değerlendirebileceğini belirtti.

Hull City ile 10 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükselme başarısı yaşayan Acun Ilıcalı, YouTube'da Tandem Sports kanalına konuk oldu.

Programda kendisine yönelik transfer önerilerinden bahseden Ilıcalı, zaman zaman yapılan "Tutmayan oyuncuları Acun Premier Lig'e alsın" yorumlarına tepki gösterdi.

Ilıcalı, "Bazen gülerek okuyorum. 'Tutmayan oyuncuları Acun Premier Lig'e alsın.' Manyak mısınız siz ya? Oğlum tutmamış adam! Ben niye Premier Lig'e alayım? Benim kalmam lazım ya orada. E bana daha yukarıya taşıyacak adam lazım" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYAR POUNDA HULL CITY'Yİ SATAR MISIN?"

Programda Melih Şendil, Ilıcalı'ya 1 milyar poundluk bir teklif gelmesi halinde Hull City'yi satıp satmayacağını da sordu. Ilıcalı, böyle bir teklife sıcak bakmayacağını belirtirken, rakamın rasyonel sınırların çok üzerine çıkması halinde durumun değişebileceğini söyledi.

"1,5 milyar... Aklın almayacağı bir şey verdi. O zaman satar mıyım..." diyen Ilıcalı, böyle bir teklifin normal şartlarla değerlendirilemeyecek bir durum olacağını ifade etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

en akıllısını yaptı fener kadar hull takımının üstüne düşseydi belki daha erken bile çıkabilirdi

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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Hayatta ne kadar az hata yaparsan, o kadar çok ve çabuk yükselirsin. Acunun tek hatası fener denen kurtlar ve çakallar sofrası oldu...

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