AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler

Ak Parti İstanbul adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İBB Başkan adaylığının tebliğ edilmesi sonrası basın açıklaması yaparak önemli mesajlar verdi. Kurum, adaylık ilanı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz." dedi.

AK Parti'nin yerel seçimler için İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı tebliğ edilen Kurum, yaptığı basında açıklamasında, "Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Sevgili İstanbullular, İstanbul'a aday olmak büyük bir onur, büyük bir sorumluluk. İstanbul'da Mekke ve Medine'nin emanetleri var, Kudüs'ün ruhu var, Saraybosna'nın yeşili var.

"İSTANBUL'UN 5 YILLIK FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ"

Bugün gerçekten heyecanlıyız çünkü herkesin huzur içinde yaşadığı, her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul istiyoruz. Sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz.

Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza sevdamız İstanbul'u, hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Hep birlikte çalışacağız. Ülkeme daima hizmet ettim. Bizi arayanlar hep bir işin başında buldular. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için insanımızın güvenli yaşam alanlarında hayat sürmesi için 20 yıl boyunca çalıştık, ter döktük. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde Anadolu ve İstanbul'un dört bir yanında insanımızın hayatına dokunan hizmetler yaptık.

Yeni yeşil sanayi alanlarının, kent meydanlarının inşası, afetlerin ardından yüzbinlerce yuvanın bu millete kazandırılması gibi eserlerle 81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk. İşin sonunda da onların dualarını aldık. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu 25 yıllık birikimle; bugün gururla söylüyorum, bu aziz şehrin 39 ilçesinde eserlerimiz var, yedi tepesinde tepesinde alın terimiz var.

"FARKLI GÜNDEMLER PEŞİNDE ASLA KOŞMADIK"

Biz hep çözüm tarafında olduk. Gaziosmanpaşa'da, Güngören'de her türlü engelleme girişimine rağmen, kentsel dönüşüme başladık. Farklı gündemler peşinde asla ve asla koşmadık. Altını çizerek söylüyorum; bunlar yaptıklarımızın küçük bir özetiydi.

"İSTANBUL'DA TEK BİR RİSKLİ YAPI KALMAYINCAYA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Motivasyonumuz sadece İstanbul olacak. Bu şehre hizmet etmek sevda ister, heyecan ister. Biz bunu Cumhurbaşkanımızda gördük, ondan öğrendik. 94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbulumuza kazandıracağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde, ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız. İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekimizle hep birlikte İstanbul'da çok şehir değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz, İstanbul'a karşı ilgisizliktir."