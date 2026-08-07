Efkan Ala: Terörsüz Türkiye yasası ile prangalardan kurtulacağız

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifinin ardından değerlendirmelerde bulunarak, "Teklifin Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra da diğer maddeler devreye girerek inşallah bu meseleyi Türkiye'nin gündeminden çıkarıp, Türkiye'yi prangalarından kurtaracağız" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Ala, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM Başkanlığına sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", yeni anayasa çalışmalarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Genel Başkanvekili Ala, Ak Parti'nin kurulduğu günden itibaren yaptığı başta 24 saat ana dilde yayın ve Kürtçe seçmeli ders olmak üzere bir çok devrim niteliğindeki reformlarla Güneydoğudaki vatandaşların teveccühünü kazandığını ifade etti.

Ayrıca Ala, terörsüz Türkiye sürecinden önce de bölge halkının haklarına ilişkin yapılan bütün değerlendirmelerin terörden ayrıştırılarak yapıldığını ve hakların vatandaşlara verilmesi yönünde de atılan adımların AK Parti tarafından tereddütsüz atıldığını belirtti.

"(Terörsüz Türkiye) Türkiye kendi meselesini kendi imkan ve kabiliyetleriyle çözebilir noktadadır"

Türkiye'nin daha önce terörle mücadele konusunda çok ciddi başarılar elde ettiğini belirten Ala, "Artık terörün bir şey başarmasının imkanı olmadığı da herkes tarafından anlaşılmıştır. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla bu süreçler buraya gelmiştir. Onlar bütün canlarıyla, kanlarıyla, her şeyleriyle ülkenin bölünmez bütünlüğünün garantisi olmuştur. Onun için de bizim yaptığımız reformlarla da vatandaşın teröre olan desteği tamamen ortadan kalkmıştır. Şimdi geldiğimiz nokta itibarıyla da Türkiye kendi meselesini kendi imkan ve kabiliyetleriyle çözebilir noktadadır ve bunu çözmeye başlamıştır. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin kendi problemlerini kendisinin çözeceğinin de bir örneği oluyor" ifadelerini kullandı.

"Terörü tamamen bitirecek yasa teklifi çok geniş bir siyasal destekle Meclis'e sunulmuştur"

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta itibarıyla Türkiye'nin önemli bir ivme yakaladığına dikkati çeken Ala, "Cumhur İttifakı olarak biz irademizi ortaya koymuşuzdur. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız iradesini ve dirayetini hem sayın Devlet Bahçeli iradesini ve görüşlerini ortaya koymuştur. O günden bugüne de yapılan çalışmalarla ve şimdi geldiğimiz nokta itibarıyla terörü tamamen bitirecek yasa teklifi de Meclis'e sunulmuştur. Çok geniş siyasal destek vardır. Toplumsal destek zaten var. Yaklaşık 360'a yakın milletvekilimizin imzasıyla Meclis'e verilmiştir, bu çok önemlidir. Cumhur İttifakı hep birlikte imza atmıştır. DEM Parti, CHP, HÜDA PAR imza atmıştır. Diğer partilerden milletvekili arkadaşlarımız imzalamıştır. Çok geniş bir yelpazede destekle teklif Meclis'e sunuldu" dedi.

"Bu meseleyi Türkiye'nin gündeminden çıkarıp, Türkiye'yi prangalarından kurtaracağız"

Teklifin yasalaşmasıyla beraber Türkiye'nin terör sorunundan kurtulması için gerekli adımların ardı ardına atılacağına vurgu yapan Ala, "Tamamen örgütün tasfiyesi ve silahların bırakılması konuları düzenlenmektedir. Teklifin Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra da diğer maddeler devreye girerek inşallah bu meseleyi Türkiye'nin gündeminden çıkarıp, Türkiye'yi prangalarından kurtaracağız. Böylece Türkiye Yüzyılı hedefine doğru fırsatlarını kullanan, değerlendiren, gençlerin üretimin içinde olduğu, dünyanın gidişatına katkıda bulunduğu, ülkenin refahına katkıda bulunduğu bir kardeşlik ortamını oluşturacağız. Bu iklim içerisinde de 86 milyonun lehine hedeflerimize doğru ilerlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Ala, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda başta terör sorunu olmak üzere prangalarından kurtulduğunda Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine çok daha rahat bir şekilde ulaşacağının da altını çizerek, terörsüz Türkiye sürecinin herkese fayda sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Sivil anayasanın zamanı geldi

Bugüne kadar birçok başarılı işe imza atan AK Parti'nin sivil bir anayasa ukdesi olduğunu ve 12 Eylül'ün ardından hazırlanan 1982 Anayasası'nın Türkiye'ye yakışmadığını belirten Ala, ortaya çıkacak uzlaşı anlayışıyla hazırlanacak yeni sivil bir anayasa ile Türk milletinin buluşturulma zamanının geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından sivil anayasa çalışmalarına ilişkin bir komisyonun oluşturulduğunu söyleyen Ala, kendisinin de içerisinde bulunduğu komisyon tarafından yeni anayasa çalışmalarının belli bir noktaya geldiğini ve gelecek dönemde de diğer parti ve toplum kesimleriyle de değerlendirmelerin yapılacağını kaydetti.

"1982 Anayasası kriz üreten bir anayasa"

Türkiye'yi sivil, hakların ve özgürlükleri garanti altına alan, işleyen bir devlet yapısını inşa eden, verimliliği artıran, fırsatlara odaklanan, 'milletinden korkan değil, milletini fırsatlarla buluşturan' bir anlayışla yeni bir anayasayı kazandırma arzusunda olduklarına vurgu yapan Ala, "Türkiye bu konuda geç kalmıştır. 1982 Anayasası yürürlüğe girdikten beri yüzün üzerinde değişiklik yapıldı. Ama ruhu orda duruyor, birbiriyle insicamı bozuldu. Fırsatlara değil korkulara odaklanmış ve krizleri çözecek bir anayasa değil, kriz üreten bir anayasa. Onun için bundan artık kurtulup, sivil anayasa yapma zamanı geldi" şeklinde konuştu.

"Yeni anayasa için bizim arzumuz; olabildiğince en geniş katılımla ve siyasal destekle bunu sağlamaktır"

Yeni Anayasa için AK Parti'nin son derece samimi olduğunu dile getiren Genel Başkanvekili Ala, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim arzumuz; olabildiğince en geniş katılımla ve siyasal destekle biz bunu sağlayalım ki milletin geniş kesimleri sahip çıksın. Biz tek başımıza çoğunluk olsak bile bütün partilerin desteğini en az o kadar önemseriz. Yeni bir anayasa yeni bir ruhla, anlayışla yapılmalı bu da uzlaşı anlayışıdır. Önemli olan partilerin, STK'ların bir arada değerlendirmesi ve destekleriyle anayasanın oluşturulması ve milletimizin tarafından kabul edilmesi bizim tercih ettiğimiz yöntemdir. Ruh da yöntemi de anayasa yapım süreçlerine dahildir. Yeni anayasa Türkiye'nin fırsatlarını, imkanlarını çoğaltacaktır. Türkiye gelişmiş ülkeler ligine adım attı. Orada istikrarlı kalıcılık anayasayla, kurumsallaşmış demokrasi ile mümkündür. Her zaman Cumhurbaşkanının karizmatik liderliğiyle, bu kadar badireyi atlatmış oluşuyla ve 19 kez sandıktan çıkışıyla bu mümkün oldu. Her zaman bu kadar güçlü lider, güçlü siyasal iklim olamayabilir. O zaman da sistemin kendisinin yürüyor olması gerekir. Bunu sağlamanın yolu yeni bir anayasadır. Yeni anayasa her şeyi garanti altına alacak ve ülkeye fırsatlar sunacak. O bakımdan bu milletin yeni ve şık bir anayasa ihtiyacı var."

Yeni anayasanın TBMM'de 400 milletvekilinin kabul oyunu alsa bile referanduma götürülüp götürülmeyeceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ala, "Biz tek başına olsak referandumu tercih ederiz ama başka partiler de bunu sağladığı zaman ki keşke sağlasalar ama bu o masada konuşulacak meseleler. O masanın nasıl karar vermesi gerektiğini biz söyleyemeyiz. Biz de masadaki partilerden bir parti olacağız. Diğer partilerin de bir araya gelmesiyle oluşacak iklim ve karar bizim için de çok kıymetli olacaktır. İnşallah onu sağlarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı