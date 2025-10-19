Haberler

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a Özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen yürüyüş sonrası AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sözcü Ömer Çelik "Terörsüz Türkiye sürecine 'sabotaj' düzenleyerek terör propagandası yapanların millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrı meşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Diyarbakır'da, DEM Parti Gençlik Meclisi'nin çağrısı üzerine terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenlendi.

Öcalan posterinin Sur ilçesindeki 'Ben u Sen' burcuna asılmasının hedeflendiği yürüyüş, Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü'nden başladı. Havai fişekler eşliğinde 2 kilometre yürüyen grup, Urfa Kapı mevkisinde polis tarafından durduruldu.

POLİSTEN GRUBA MÜDAHALE

Katılımcılara seslenen polis, yürüyüşün burada son bulması ve açıklamaların yapılıp dağılınması yönünde uyarıda bulundu. Grubun yürüyüşe devam etmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Tansiyonun yükselmesiyle birlikte polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ GELDİ

Diyarbakır'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen yürüyüş sonrasında Ak Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaşananlara tepki göstererek bu yürüyüşün "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik bir sabotaj olduğunu ifade etti.

Çelik'in açıklamasının tamamı şu şekilde; "Siyasi fikir ifade etmekle, siyaseti ve demokrasiyi zehirlemek aynı şey değildir. "Devletimizin nitelikleri"ne ve "milletimizin değerleri"ne dönük saldırgan ve hakaretamiz söylem ve eylemler "siyasi tartışma" ya da siyasi fikir beyanı değildir. Bunlar siyaseti zehirleme ve demokrasiye suikast teşebbüsleridir.

"TARİH FANATİK İDEOLOJİLERİN SAVAŞ ARENASI DEĞİLDİR"

Öte yandan, devletimizin niteliklerini demokrasi karşıtlığı üretmek için kullananlar da, milletimizin değerlerini kardeşlik mayamızın zıddı olan bir fanatizm için istismar edenler de aynı şekilde zehirlidir. Birbirine zıt gözüken tüm bu zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız. Tarihi olayları güçlü bir gelecek için değerlendirmek yerine, bir rövanş ve savaş alanı gibi görmek sağlıklı bir zihniyet ortamı doğurmaz. Tam tersine tarihi "travmatik bir siyaset"in mühimmatı haline getirir. Bu son derece yanlıştır. "Tarih" fanatik ideolojilerin savaş arenası değildir.

"ATATÜRK'E HAKARET ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve İstiklal Mücadelemizin değerlerine dönük kullanılan dilin hakaret içermesi asla kabul edilemez. Bu zehirli yaklaşımları ve "yalan siyaseti"ni lanetliyoruz. Terör tüm insanlığın düşmanıdır. Ülkemizin terörden tümüyle kurtulması için yürütülen "terörsüz Türkiye" süreci, ülkemizdeki her bir vatandaşımızın daha güçlü yarınlara kavuşması ve ülkemizin çevresindeki bölgenin emperyalist vesayetlerden kurtulması içindir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE SUİKAST TEŞEBBÜSLERİ BEYHUDEDİR"

"Terörsüz Türkiye" sürecinde, devlet politikası olan bu sürecin milli dinamiklerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye dönük haksız iftira ve ithamları en güçlü şekilde kınıyoruz. Öte yandan "terörsüz Türkiye" sürecine "sabotaj" düzenleyerek terör propagandası yapanların millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrı meşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimizi lanetli bir zihniyet ve zehirli bir dille "düşman" diyerek hedef alanları ve terör propagandası yapanları lanetliyoruz. Bunların "terörsüz Türkiye" sürecine "suikast" teşebbüsünde bulunmaları beyhudedir ve cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır.

"Terörsüz Türkiye" süreci milli bir gözle yürütülen ve milletimizin değerlerine yaslanan bir süreçtir. Bunun istismar edilmesine, marjinal ve faşist ajandaların payandası yapılmasına asla müsaade etmeyiz. Siyasi hayatımız, demokrasimiz ve milletimizin bilinci, tüm gelişmeleri yerli yerine oturtacak olgunluğa ve yüksek niteliklere sahiptir. Türkiye "ortak kader" ve "ortak gelecek" bilincine sahip evlatları sayesinde, hiçbir yan yola sapmadan ve çıkmaz sokağa girmeden ana istikametinde ilerlemektedir. Yanlış işlere tevessül edenler, milletin iradesiyle ve hukukla yüzleşecektir.

"SİYASİ SAĞDUYUMUZ HER TÜRLÜ KÖTÜLÜK PROJESİNİ MAĞLUP EDECEK"

Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine en güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bunun provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefleri, her bir vatandaşımızın emeğinin eseri olacaktır. Siyasi sağduyumuz, toplumsal basiretimiz ve kardeşlik mayamız, her türlü kötülük projesini mağlup edecektir.

Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı "TEK VATAN, TEK MİLLET, TEK DEVLET, TEK BAYRAK" ilkesi bugünümüzün ve geleceğimizin pusulasıdır."

AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Ak parti, MHP, dem parti. Üçü bebek katili apoyo serbest bırakacak. RTE tekrar başkan seçilebilmek için dem Parti'nin her dedigini yapmak durumunda.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelimk:

tom barrack devrede

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP'de kritik gün! YSK "Devam" dedi, partililer sandık başına gidiyor
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP'de kritik gün! YSK "Devam" dedi, partililer sandık başına gidiyor
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.