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Gamze Özçelik, yıllar sonra ekranlara geri döndü

Gamze Özçelik, yıllar sonra ekranlara geri döndü
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Oyunculuğa 8 yıl ara veren Gamze Özçelik, Operasyon Alesta dizisiyle yeniden kamera karşısına geçti. Afrika'da görev yapan bir mühendisi canlandıran Özçelik'in setten paylaştığı ilk kareler hayranlarını heyecanlandırırken, ünlü oyuncu projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oyunculuğa uzun süre önce ara veren Gamze Özçelik, TRT'nin dijital platformu Tabii için hazırlanan “ Operasyon Alesta” dizisiyle yeniden kamera karşısına geçti. Diziden ilk karelerini paylaşan Özçelik, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AFRİKA'DA GÖREV YAPAN MÜHENDİSİ CANLANDIRIYOR

8 yıl sonra ekranlara dönen Özçelik, dizide Afrika'da görev yapan “Zeynep” isimli bir mühendise hayat veriyor. Setten ekip arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan oyuncu, yıllar sonra yeniden bir projede yer almanın kendisi için özel olduğunu belirtti.

“HER ANINDAN KEYİF ALDIĞIM BİR İŞ OLDU”

Özçelik, sosyal medya paylaşımında kendisini projeye dahil eden ekibe, yönetmene ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, “Operasyon Alesta seti benim için yıllar sonra gerçekten içinde bulunmaktan mutluluk duyduğum, her anından keyif aldığım bir iş oldu” ifadelerini kullandı.

Dizinin önümüzdeki aylarda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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