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Eren Derdiyok Galatasaray'a geri dönüş yolunda

Eren Derdiyok Galatasaray'a geri dönüş yolunda
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Galatasaray, 38 yaşındaki eski futbolcu Eren Derdiyok'u akademiye kazandırmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Basel U19 takımında görev yapan eski futbolcusu Eren Derdiyok'a U17 takımının başına geçmesi için resmi teklif yaptığı belirtildi. Transferin, Basel'in onay vermesi halinde tamamlanması bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray, bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten eski futbolcusu Eren Derdiyok’u yeniden kulüp bünyesine katmak için harekete geçti.

EREN DERDİYOK İÇİN RESMİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'da şu anda İsviçre ekibi Basel’in U19 takımında teknik direktörlük görevini üstlenen Derdiyok’a resmi teklif yapıldı.

BASEL ONAY VERİRSE GERİ DÖNÜYOR

Basel kulübünün onay vermesi halinde, 2024 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan 38 yaşındaki çalıştırıcının Galatasaray’ın U17 takımı ve altyapı yapılanmasında görev alması planlanıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

2016-2019 yılları arasında Galatasaray’da top koşturan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 84 karşılaşmada 26 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

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