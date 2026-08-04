Haberler

Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı

Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı Haber Videosunu İzle
Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor ile el sıkışan Muhammed Salah, tatiline Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda devam ediyor. Salah ile karşılaşan Türk bir futbolsever, Mısırlı yıldıza ''Come to Trabzon'' diyerek çağrıda bulundu. Kısa sürede gündem olan bu anlar binlerce beğeni aldı.

  • Trabzonspor, Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile 2 yıllık anlaşma sağladı ve ön sözleşmeyi imzaladı.
  • Salah'ın çarşamba günü saat 12.00'de Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
  • Trabzonspor, Salah'a 5 milyon Euro imza parası ve yıllık 17 milyon Euro garanti maaş ödeyecek; forma satış gelirinin yüzde 25'i oyuncuya verilecek.

Trabzonspor ile el sıkışmasının ardından gündemi sarsan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah, tatiline Yunanistan'ın gözde turizm merkezi Mikonos Adası'nda devam ediyor. Yıldız oyuncu, tatil yaptığı sırada kendisini fark eden Türk bir futbolseverin sürpriziyle karşılaştı.

''COME TO TRABZONSPOR''

Salah'ın yanına yaklaşan Türk futbolsever, Mısırlı futbolcuya neşeli bir tavırla "Come to Trabzon" diyerek çağrıda bulundu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyada viral olan eğlenceli anlar binlerce beğeni toplarken, bordo-mavili taraftarları da oldukça heyecanlandırdı.

TRABZONSPOR İLE ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bordo-mavililer tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz temsilcisinin yıldız oyuncuyla 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. 61 Saat'in haberine göre ise Trabzonspor, 34 yaşındaki Mısırlı yıldız Salah'la ön sözleşmeyi imzaladı. Oyuncunun çarşamba günü saat 12.00'de Trabzon'a geleceği belirtildi.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Karadeniz ekibinin bu dev transfer için ayırdığı bütçenin ayrıntıları da netleşti. Trabzonspor, Mısırlı sağ kanat oyuncusu için 5 milyon Euro imza parasının yanı sıra yıllık 17 milyon Euro garanti maaş ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşma gereği, satılacak olan Muhammed Salah formalarının gelirinden yüzde 25'lik pay oyuncunun tarafına devredilecek.

TARAFTARDAN GÖRKEMLİ KARŞILAMA HAZIRLIĞI

Yılın en çok ses getiren transfer hamlelerinden biri olarak değerlendirilen bu gelişme, bordo-mavili camiada büyük heyecan yarattı. Trabzonspor taraftarlarının, yıldız futbolcunun şehre ayak basmasıyla birlikte unutulmaz bir karşılama töreni düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağırdı

Sınırda seferberlik ilan edildi, tüm askerler göreve çağrıldı
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay

Ünlü gazetecinin Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler

5 gol atıp şov yaptıkları maçın ardından takımına çıkıştı
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Alper Gezeravcı terfi etti

Tutuklanan Fatma Soydaş'ın erkek arkadaşı 'Zebani Efe'den olay sözler: Bir yenge gider, bir yenge gelir

Tutuklanan Fatma Soydaş'ın sevgilisi 'Zebani Efe'den olay sözler
Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor

Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay! Görenler hayran kalıyor
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons

1009 gün sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu