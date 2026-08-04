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Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
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Siyasetteki son gelişmelerin ardından 6 farklı araştırma şirketi güncel seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Anketlerde AK Parti birinci parti konumunu korurken, Yeni Parti ikincilikteki yerini sağlamlaştırdı; CHP, MHP ve DEM Parti'nin oy oranları ise dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

Siyasetteki son gelişmelerin ardından kamuoyunun nabzını tutan araştırma şirketleri, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Betimar, Özdemir Anket, ORC, ALF, Areda ve Murat Kızılboğa tarafından yapılan araştırmalar, seçmen tercihlerindeki dikkat çeken değişimi gözler önüne serdi.

AK PARTİ VE YENİ PARTİ ZİRVEDE 

Açıklanan verilere göre Ak Parti, altı anket şirketinin beşinde birinci parti konumunu korurken, Yeni Parti ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Murat Kızılboğa tarafından yapılan araştırmada ise AK Parti (%31,2) ile Yeni Parti (%29,2) arasındaki farkın oldukça kapandığı görüldü.

İŞTE ŞİRKET ŞİRKET SON OY ORANLARI

Görselde yer alan 6 farklı araştırma şirketinin anket sonuçları şu şekilde:

1. BETİMAR

  • AK Parti: %35,8
  • Yeni Parti: %19,3
  • CHP: %9,4
  • MHP: %8,8
  • DEM: %8,8

2. ÖZDEMİR ANKET

  • AK Parti: %35,9
  • Yeni Parti: %22,7
  • CHP: %9,1
  • DEM: %7,8
  • MHP: %7,0

3. ORC

  • AK Parti: %35,9
  • Yeni Parti: %19,4
  • CHP: %11,8
  • DEM: %8,5
  • MHP: %8,1

4. ALF

  • AK Parti: %34,2
  • Yeni Parti: %19,3
  • CHP: %12,0
  • DEM: %8,8
  • MHP: %8,7

5. AREDA

  • AK Parti: %35,3
  • Yeni Parti: %16,6
  • CHP: %12,2
  • DEM: %9,7
  • MHP: %8,7

6. MURAT KIZILBOĞA

  • AK Parti: %31,2
  • Yeni Parti: %29,2
  • DEM: %8,8
  • MHP: %7,5
  • CHP: %4,8
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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